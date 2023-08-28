Казахстан и Россия дружат ВУЗами

Фото: отдел международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС

В Москве прошла Летняя школа «Управление проектами: методология, инструментарий, методы» – ежегодный образовательный проект Института государственной службы и управления РАНХиГС (Президентская академия) и Университета «Туран» из Алматы. Проект объединяет студентов России и Казахстана, его участникам читают лекции, для них проводят мастер-классы и интерактивы, а также выездные образовательные мероприятия и экскурсии. Студенты посетили Кремль, Александровский сад, парк Зарядье, Измайловский кремль, Воробьевы горы, Парк имени Горького, Музей современного искусства «ГЭС-2». Они увидели балет «Ромео и Джульетта» в Российском академическом Молодёжном театре и побывали в Третьяковской галерее.

Фото: отдел международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС

Цели устойчивого развития

Рабочая программа по основным направлениям сотрудничества между российским и казахстанским ВУЗами была подписана 31 января в рамках Зимней школы «Профессиональная самореализация современной молодёжи». В числе совместных проектов на 2023-2024 годы – разработка совместной магистерской программы «Управленческий консалтинг». В ходе подписания главы обеих делегаций подчёркивали, что создание совместного образовательного продукта может стать началом плодотворного сотрудничества между Университетом «Туран» и РАНХиГС.

«Молодёжь, для которой мы создаем эти проекты, – это наше будущее. На их плечах будет лежать ответственность за реализацию целей устойчивого развития как в Казахстане, так и в России. Мы, в свою очередь, можем быть полезны молодому поколению своей энергией, своими знаниями. Важно открывать для студентов возможность межкультурной коммуникации», – уверен и.о. директора ИГСУ РАНХиГС Руслан Корчагин.

Фото: отдел международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС

«Россия и Казахстан, с одной стороны, очень похожи, но с другой – во многом разнятся, – отметил первый проректор Университета «Туран» Куаныш Тазабеков. – Значительны отличия в культуре, традициях и многом другом, но этим взаимодействие и интересно. Полагаю, что формат наших партнёрских отношений подобран оптимально, он подразумевает возможность расширения и углубления нашего сотрудничества, развитие новых проектов и образовательных программ».

«Я учился в Академии народного хозяйства, писал свою диссертацию там, поэтому для меня Академия связана со многими тёплыми воспоминаниями, в том числе о живой легенде – бывшем ректоре Абеле Аганбегяне», – добавил казахстанский учёный.

Об опыте университета «Туран» рассказали заведующий кафедрой «Регионоведение и международные отношения» Женисбек Толен и завкафедрой «Туризм и сервис» Галия Файзуллина. Опытом российской Президентской Академии поделилась декан факультета управления персоналом и государственной службы ИГСУ РАНХиГС Елена Киреева.

На всех этапах образовательная программа Летней школы сопровождается работой в проектных группах под руководством кураторов. Участники посетили особую экономическую зону «Технополис Москва» Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, где их познакомили с работой промышленных 3D-принтеров.

Помимо этого студенты посетили Федеральное казначейство, где познакомились с устройством федеральной службы, отвечающей за бюджетирование, и приняли участие в интерактивной игре «Страницы русской истории»

Фото: отдел международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС

Совместные проекты

Организатор Летней школы – директор магистерской программы «Управленческий консалтинг» ИГСУ РАНХиГС Олеся Широкова отмечает, что Летняя школа стала второй частью совместной программы ИГСУ и Университета «Туран». Тогда в рамках Зимней школа студенты российского ВУЗа отправились в Алматы, познакомились со студентами-сверстниками из Университета «Туран».

«Теперь казахстанские студенты приехали с ответным визитом в Москву, – говорит преподаватель. – Поскольку все студенты-участники проекта – представители разных направлений (среди них есть, например, будущие госслужащие, специалисты по управлению персоналом, туризму, международным отношениям), мы придумали общую для всех тему – «Проектное управление». Программа очень насыщенная: в первой половине дня студенты изучают основы проектного управления, ходят на мастер-классы и лекции, а дальше они работают над своими проектами. Задача – придумать и предложить проект, который был бы интересен и казахстанской, и российской стороне. Насколько я знаю, идеи у ребят разные – от создания совместной российско-казахстанской научной школы до создания совместной образовательной платформы, совместных туристических проектов по обмену культурным опытом».

Фото: отдел международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС

Олеся Широкова уверена, что обмен студентами полезен со всех сторон. Он касается не только получения профессиональных знаний и обмена опытом, но и знакомства с культурой соседней страны.

«Кстати, знаю, что все студенты, участвовавшие в Зимней школе в Алматы, до сих пор активно между собой общаются, в том числе на профессиональные темы. Когда год назад все начиналось, мы не знали – получится этот проект или нет. И поэтому изначально глобальных планов на будущее не было. А теперь мы видим, что надежды полностью оправдались, студенты обоих ВУЗов, как и их преподаватели, увлеклись по-настоящему. А главное – уже есть позитивные результаты. Поэтому мы, естественно, хотим, чтобы в дальнейшем программа обмена студентами стала более масштабной, системной и проходила на регулярной основе – как минимум два раза в год. При этом чтобы в ней участвовали не только студенты. Например, есть идея, чтобы это был обмен ещё и преподавательским опытом, поскольку это тоже очень важно», – говорит Олеся Широкова.