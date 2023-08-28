Чернышенко: «До конца 2025 года «Цифровые кафедры» выпустят свыше 385 тыс человек»

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На площадке АНО «Цифровая экономика» состоялась конференция «Э+вузы», в рамках которой были подведены итоги верификации образовательного контента вузов — участников проекта «Цифровые кафедры» отраслевыми ИТ-практиками от бизнеса по итогу 2023 года, а также сформированы предложения по включению ключевых требований к содержанию образовательных программ в 2024 году.

С 2022 года Минцифры России совместно с Минобрнауки России реализует проект «Цифровые кафедры», инициированный в рамках национального проекта «Цифровая экономика». За ассессмент «Цифровых кафедр» отвечает Университет Иннополис.

«Президент России назвал повышение качества подготовки инженеров и ИТ-специалистов одной из приоритетных задач. Проект "Цифровые кафедры" играет ключевую роль в вопросе получения студентами востребованной ИТ-специальности. К 2025 году они должны выпустить свыше 385 тыс. человек, а к 2030 году дополнительную квалификацию по ИТ-профилю получат уже 900 тыс. студентов. «Цифровые кафедры» отлично дополняют образовательные программы как по ИТ-специальностям, так и по другим отраслевым направлениям, решая вопрос дефицита кадров на постоянно растущем ИТ-рынке», — комментирует Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Цель проекта — получение студентами в дополнение к своей основной специальности квалификации по ИТ-профилю. Проект охватывает как студентов, обучающихся по ИТ-специальностям, так и тех, чья основная квалификация не связана со сферой ИТ. В первом случае студенты могут расширить свои профессиональные возможности, во втором – получить навыки по созданию алгоритмов, программному обеспечению и работе с базами данных, которые становятся востребованными в большом количестве профессий.

«В 2022 году на «Цифровые кафедры» поступили 112 тыс. студентов. Учитывая такой хороший результат, в 2023 году мы решили продолжить работу по этому проекту. 119 вузов проекта разработали образовательные программы, которые будут запущены уже в этом учебном году. Первый этап проверки прошли 558 (64%) из 874 программ. Из оставшихся 316 (36%) программ 295 были доработаны на втором этапе проверке. Такая экспертиза позволяет вузам максимально приблизить свои образовательные программы к актуальным требованиям работодателей», — отмечает Татьяна Трубникова, директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России.

Как и в 2022 году данные программы должны были получить положительную оценку со стороны экспертного бизнес-сообщества. Данную работу организовала АНО «Цифровая экономика», собрав уникальных ИТ практиков из бизнеса с успешным опытом реализации отраслевых проектов и опытом в образовательной сфере. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом объем образовательного контента для экспертизы АНО «Цифровая экономика» был увеличен вдвое, в этой связи для повышения скорости и качества обработки экспертами образовательных программ и улучшения цикла взаимодействия с вузами в части корректировки программ был разработан специальный автоматизированный комплекс.

«Мы в АНО ЦЭ определили основные вызовы, с которыми сталкивается ИТ-образование в России. Так, на взгляд наших аналитиков, перед вузами сегодня стоят следующие основные задачи: ускорить подготовку кадров для развития рынка отечественного ПО и высокотехнологичных отраслей экономики, обеспечить подготовку достаточного количества специалистов в области информационной безопасности, содействовать технологическому лидерству России на зарубежных рынках дружественных стран (в том числе через экспорт образовательных технологий и наработок). Эти задачи можно решить, в том числе путем развития и внедрения “Цифровых кафедр” — этот проект мы активно развиваем совместно с Минцифры и Минобрнауки. А еще мы отмечаем, что основные “измеримые” показатели темпов наращивания ИТ-кадров – достигнуты, профессия “айтишника” – на пике популярности, и поэтому сегодня принципиальной задачей становится не погоня за количеством ИТ-кадров, а их качество. И эту задачу также можно эффективно решать через “Цифровые кафедры” – в тесном партнерстве бизнеса и государства», — отметил Генеральный директор АНО “«Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Ожидается, что специалисты, которые получат новые квалификации в сфере ИТ на «цифровых кафедрах», станут ценным пополнением кадровых ресурсов цифрового развития отраслей экономики. Поступить на такую кафедру могут студенты по всей стране благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».