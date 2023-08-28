На Луне есть атмосфера, а космонавтов может убить током? Опубликованы сенсационные данные лунного зонда

Станция Чандраян-3 прислала первые замеры лунной температуры, и они очень необычны Фото: Shutterstock

Индийская миссия опубликовала не яркую фотографию и не 3D-панораму, просто график. Но это самая просматриваемая картинка в мире утром в понедельник. Зонд, севший на Южный полюс Луны, померил температуру как на глубине, так и над поверхностью. И там аномалия на аномалии. Даже не знаю, что более странно: почему такой горячий «воздух» над Луной (стоп, так он там есть?), или почему такие холодные недра. Но по порядку.

ЧТО ЖДАЛИ

Сейчас там, где работает станция Чандраян-3, лунный день. В любом справочнике вы прочитаете, что днем температура Луны – плюс 127 градусов. Атмосферы нет, лучи Солнца не ослаблены, уж жарит так жарит.

Но это в центре лунного диска. А станция села на полюсе. Как и на Земле, Солнце едва чиркает по горизонту. И там расчеты давали от силы 20-30 градусов. Одна из причин, почему именно там хотят строить первую обитаемую станцию, 20-30 градусов – комфортно!

Но ладно бы только расчеты. Наблюдения ведь тоже давали именно эти 20-30 градусов. Вы удивитесь, но астрономы научились измерять жар и холод дистанционно еще с конца XIX века.

Как это выглядит? В фокус телескопа помещают датчик, который ловит поток энергии. В простейшем случае это сплав двух металлов, которые при нагреве вырабатывают ток. По потоку энергии быстро понимают температуру. Именно так еще «при царе» (да, и у нас в Пулковской обсерватории тоже) измерили температуру Луны, Марса, чего угодно – и все подтверждалось.

С приходом космической эры датчики, более сложные, перенесли на аппараты, и такие аппараты крутились вокруг Луны, все измеряли, так что сенсаций ждать не приходилось. Вот и я, когда рассказывал вам, какие приборы взял с собой индийский зонд, о «термометре» упомянул вскользь, дескать, штука вспомогательная. Как я ошибался! Да все ошиблись: индусы тоже не ожидали таких результатов.

ЧТО НАМЕРЯЛИ

На поверхности вместо 20 градусов – целых 50-60, а на высоте 2 сантиметра – и все 70. Но как такое возможно? Вакуум же не проводит тепло, как так? По идее даже на высоте 2 сантиметра должен царить космический холод. А там еще жарче.

В глубине – свои аномалии. Бур, которым оснащена станция, слаб. Только на 10 сантиметров погружается, а реально углубился лишь на 8 см. И там уже холодрыга. Минус 10. Это меньше штыка лопаты.

Вообще-то температуру под поверхностью Луны – знали. Как? С помощью радиоволн. Как и всякое нагретое тело, Луна испускает радиоволны (вы тоже испускаете радиоволны, это нормально). Тонкость в том, что радиоволны разной длины приходят к нам с разных глубин. Чем длиннее волна, тем с больше глубины она пришла. А характер волны однозначно покажет температуру.

Таким образом уже в 1950-е годы люди знали, что под Луной, на метр-два, стабильная «погода». Нет ни дня, ни ночи. Лунный грунт невероятно сильно изрыт, порист, и это идеальное одеяло. Поэтому обитаемые станции хотели строить поземными (подлунными). Пусть жарит днем и морозит ночью, нам нипочем.

Но данные Чандраян-3 неожиданны и тут. Не метры, а сантиметры: даже тонкий слой лунной пыли – непреодолимая преграда для тепла. И – на ничтожной глубине оказалось холоднее, чем думали. Снизу словно кто-то дышит холодом.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Чандраян-3 явно попал на какую-то аномалию. Поэтому поверхность такая горячая. Почему эту аномалию не видели раньше? Во-первых, полюса вообще плохо видно, они как бы сбоку и в сильной проекции. Во-вторых, аномалия может быть очень маленькой, и зонду просто повезло. В-третьих, она может быть временной. Дистанционные измерения температуры не идут в режиме 24 на 7. Именно сейчас там что-то происходит, и как раз зонд прибыл. Снова везение.

Источником этой аномалии не может быть, например, подлунный вулкан. Ведь снизу холодно. Скорее всего, земляне столкнулись со сложными электрическими процессами. Дневная поверхность Луны искрит тысячами вольт. Электричество порождается солнечными лучами, когда они бьют в поверхность Луны. Эти вольты – главная угроза будущим космонавтам. Но пока непонятно, как электричество переходит в тепло.

Самое странное – это жар НАД Луной. Выходит, Чандраян-3 открыл лунную атмосферу? Что-то должно передавать тепло на высоту пусть 2 сантиметра? Выходит, так. Или атмосферу, или слой пыли, которая левитирует над лунным грунтом. Левитирует все из-за того же электричества. Вольты ее заряжают, она отрывается и плавает в вакууме. Именно эта пыль и нагрета до 70 градусов. Не пустое пространство, а она.

Странными оказались и теплоизоляционные свойства грунта. Вот эта аномалия, думаю, характерна именно для Южного полюса. Который в радиолучах виден плохо, в проекции, отчего и не знали. Значит, если там есть водяной лед, он точно сохранился в таком «погребе».

Что ж, Южный полюс подтвердил свою репутацию центра аномалий. Пылевые бури подозревали и раньше: иногда южный (нижний) рог Луны затуманивается, и это видно даже в бинокль. Чандраян-3 по сути впервые увидел такую «пылевую бурю». Строить ли именно там обитаемую станцию, на мой взгляд, большой вопрос. Вода, от которой все танцуют – это хорошо, но когда у тебя по ботинкам бьют миллионы вольт это плохо. Ждем новых данных. Что-то подсказывает, они будут приходить каждый день.