«Мы не умрём»: Раненый русский герой под огнем ВСУ читал свои стихи, чтобы не потерять сознание

Читавший стих на поле боя раненый боец Волков выжил и готовится войти в строй

В сети продолжают восторгаться стойкостью духа русского солдата Алексея Волкова с позывным «Волк». Бледный от потери крови, на обезболивающих уколах, он читает на камеру стихи собственного сочинения. Ему бинтуют в лесу перебитые осколками ноги, а он едва находясь в сознании чеканит слова на камеру:

«Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем.

В сердце праведный огонь, мы его раздуем в пламя.

И бросим в него тех врагов, что сердце попросит.

Наших солдат не сломить и не ударить», - говорит боец.

На фоне записи слышны разрывы снарядов.

"Вам не купить историю и мировое признание.

Не заменит желто-голубая тряпка русское красное знамя.

Мы верим в себя, в нашу страну, и все идет прекрасно,

И желто-голубому цвету всегда предпочитаю красный", - продолжает Волков.

Стих он заканчивает словами: «для русского солдата победа — одна награда».

Стихотворение оказалось похожим на рэп и быстро разнеслось по сети.

В подразделении, где служит Алексей рассказали, что после тяжелого боя «Волк» бросился помогать выносить раненых однополчан. А побитые в бою украинские боевики отступили и стали мстить: вместо того, чтобы эвакуировать своих раненых, начали с дронов сбрасывать на наших санитаров гранаты. Одна из них посекла Алексею ноги, а от другой он прикрыл раненых: накрыл ее собой, а выжил лишь потому, что был в бронежилете.

Когда Алексея через несколько часов нашел медик по имени Владимир, воин потерял много крови. У «Волка» был всего один жгут, который он наложил себе на более поврежденную ногу, но осколки от взрыва второй гранаты попали ему в другую. Санинструктор вколол ему дозу обезболивающих препаратов, и попросил с ним разговаривать, чтобы герой не потерял сознание: «Волк» красавчик, я тебя вытащу братан. Разговаривай со мной, я тебя вытащу…

Владимир нес героя на себе пять километров, а во время перекуров «Волк» читал ему свои стихи…

Сегодня Алексей Волков находится в госпитале. Он так рассказывает о себе: «Я Волков Алексей Алексеевич. Тот человек, что был на видео. Кто-то говорит, что это фейк или монтаж. Закройте рот и не открывайте его. Мы русские мужики, русские ребята, солдаты. Пошли туда, чтобы отстаивать интересы, интересы своей страны, своей Родины. Территория Донбасса является нашей территорией, территорией Российской Федерации, и мы пошли туда, чтобы вычистить всю нечисть».

Алексей добавил, что записал очередное видео, не для того, чтобы «мораль» прочитать кому-то. Сослуживцы попросили, чтобы он берег свое здоровье, и Алексей решил отправить им свой очередной ролик.

«Волк» отошел на газон, отложил костыли в сторону и отжался 35 раз.

- Вот, собственно как-то так. Хочу, чтобы ни у кого не было сомнений: русский солдат никогда не сдается, и не сдастся. С вами был Алексей Волков, - пообещал воин.

Волков Алексей Алексеевич, "Мы не умрем"

Мы не умрем! Ведь мы никогда не умираем!

В сердце праведный огонь, мы его раздуем в пламя!

И бросим его в тех врагов, что сердце попросит.

Наших солдат не сломить и не ударить!

Осень, лето, весна покажет,

Кто тут успешней – режьте.

Где ваш орел - там наша решка!

Где ваши деньги - там наши Подвиги и Победы!

Миллиарды не помогут обрести статус легенды.

Вам не купить Историю и мировое признание.

Не заменит желто-голубая тряпка

Русское Красное Знамя!

Мы верим в себя,

В нашу страну и все идет прекрасно!

И желто-голубому цвету

Всегда предпочитаем – Красный.

Мы поднимаем свое Знамя

Все выше и выше.

Чтобы видеть нашу Победу,

Не нужно подниматься на крышу.

Мы воины Бога,

Мы посланы Богом и раем,

И чтоб не случилось -

Всегда побеждаем!

Мы не умрем!

Ведь мы никогда не умираем!

Если что пойдет не так, если нас ранит,

Ведь в наших венах бежит кровь

Красного цвета!

Наше кредо – безоговорочная Победа!

Еще никто не смог перехитрить пулю, брат.

Но это не значит, что мы не сможем,

Ведь мы с тобою вместе – воины удачи!

Крушим и рушим всех врагов вперед на сотню лет.

Ведь ни у кого нет таких как у нас Побед!

Таких легенд, учителей, таких традиций –

Ленин, Сталин и Путин – наши любимые лица!

Не вырастить вам таких,

Как бы вы не старались.

Нашему солдату

не клади в рот палец!

Лучшая страна Мiра!

Лучшая страна Планеты!

Никакие ваши аргументы

Не оспорят это!

Не нужно нас учить как жить,

Что делать надо!

Для русского солдата –

Победа - одна награда!

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