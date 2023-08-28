Тысячи пилотов заподозрили в психических заболеваниях и инвалидности: власти страны экстренно приостанавливают полеты

Эксперты установили, что хоть пилоты и должны были регулярно проходить медицинские осмотры, все медпроверки на практике оказывались чистой формальностью Фото: Shutterstock

В США разгорается скандал с тысячами пилотов гражданской и коммерческой авиации. По данным издания Washington Post, власти начали проверку около пяти тысяч пилотов, которых подозревают в фальсификации медицинских заключений. Есть опасения, что те скрыли информацию о наличии психических расстройствах и других заболеваниях, которые могли бы поставить крест на их летной карьере.

Практически все пилоты, оказавшиеся под подозрением, имеют за спиной опыт службы в вооруженных силах, некоторые из них получают ветеранские льготы по инвалидности. Однако о последнем факте они умолчали (зачастую по совету медработников во время предполётного осмотра), а ведь это, как полагают в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA), может им помешать должным образом управлять судном.

Эксперты установили, что хоть пилоты и должны были регулярно проходить медицинские осмотры, все медпроверки на практике оказывались чистой формальностью. Во многом их проводили с расчетом на честность пилота. Но на деле выяснилось, что многие преуменьшали число своих болячек и проблем со здоровьем, чтобы продолжать летать, но во время проверок в иных ведомствах - преувеличивали свои недуги, чтобы получить больше выплат по инвалидности.

Факты сокрытия сведений о здоровье и льготах следователи обнаружили в документах двухлетней давности. Сейчас проверке подверглись около 4,8 тысяч пилотов (это почти 7% от 70 тысяч пилотов, входящих в Международную ассоциации пилотов США и Канады). Из них 600 человек владеют лицензиями пилотов гражданской авиации. Большинство из оставшихся имеют коммерческую лицензию, которая позволяет им летать по найму, сотрудничая с грузовыми компаниями, корпоративными или туристическими фирмами.

Только 60 человек из этого многотысячного списка вызвали самые серьезные опасения у проверяющих. Эти пилоты «представляют явную угрозу авиационной безопасности», сообщил представитель Федерального управления гражданской авиацией Мэтью Ленер. Им приказано прекратить полеты в экстренном порядке и дожидаться завершения проверки.

Начиная с 2018 года, как минимум 10 пилотов были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в сокрытии получения пособий по инвалидности и наличия проблем со здоровьем. На двоих пилотов обратили внимание, когда из-за них самолеты получили повреждения.

Впрочем, крупное расследование FAA проводится уже не в первый раз. Аналогичные проверки были в 2019 году. В марте этого года Ассоциация владельцев самолетов и пилотов обратилась в Управление с просьбой объявить амнистию для тех летчиков, кто стал жертвой проверок. Отмечалось, что пилоты подчас непреднамеренно совершают ошибки в медицинских сертификатах, где указаны общие вопросы, в которых трудно ориентироваться.