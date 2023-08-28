О чем Владимир Путин два часа беседовал в Кремле с «Алешей»

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 28 августа, журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов предложил официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову продолжить обсуждение темы, связанной с подвигом экипажа танка «Алёша»…

…- Спасибо огромное пресс-секретарю и пресс-службе президента, нам очень подробно рассказали о том, как Верховный Главнокомандующий общался с экипажем «Алеши», нашего знаменитого танка. Прозвучала фраза, по-моему, даже два или три раза, что Владимир Владимирович два часа, после того как журналисты ушли, разговаривал с танкистами и с ефрейтором, который был «комментатором» того боя. Сразу мысль возникает, Дмитрий Сергеевич… Это же все-таки не генералы, а старший лейтенант, два ефрейтора. И - целых два часа на это было использовано. Может быть, там карту боевых действий развернули или президент обедом угощал ребят? Можете еще что-то дополнить? Потому что чего-то такого не хватило…

- Нет, все, что мы могли рассказать, мы рассказали, больше ничего рассказывать не будем, - ответил Песков. - Вы знаете, что президент продолжает свою практику общения не просто с армейским командованием, с генералами, старшими командирами.

Но президент общается, непосредственно, и с солдатами, младшими командирами.

Которые - на поле боя и которые, как тот офицер, который находился рядом с президентом (речь о старшем лейтенанте Расиме Баксикове. - А.Г.), своим примером (сел за рычаги танка) показал, как нужно сражаться.

Действительно был очень долгий разговор, очень детальный.

Путину интересно всё, здесь нет мелочей, он живо всем интересуется.

И, таким образом, получает информацию о том, что происходит на фронте и в боевом плане, и в плане обеспечения всем необходимым, и в бытовом плане тоже.

Президент, действительно, искренне переживает за наших военных и держит руку на пульсе.

- А чья была идея, - президента?.. Наградить этих ребят не в Кремле, где позже все равно встречались. А - именно на месте событий, тем более 80-летней давности, - в День Победы на Курской дуге? - задал я пресс-секретарю и такой вопрос.

Вот что ответил официальный представитель Кремля:

- Безусловно, это была такая символическая территория, исполненная символизма.

Дата, связанная с Курской битвой, - она священна для нас и священна вообще, наверное, и для мировой истории...

Поэтому, конечно, соединить такую священную дату и образцовый пример героизма наших дней – это, конечно же, была идея президента.

- Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич.

- Пожалуйста.