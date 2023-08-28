Омск пообещал накормить овощами Дальний Восток

Глава региона перед скорыми сентябрьскими выборами доложил президенту о положении дел в субъекте. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Владимир Путин в понедельник принял в Кремле врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. Глава региона перед скорыми сентябрьскими выборами доложил президенту о положении дел в субъекте.

- Начнем с социально-экономической ситуации в целом, - предложил российский лидер.

Хоценко в ответ детально перечислил, что происходит в Омской области. Вот главное из его отчета:

1. Заметнее всего растет оборонка. Выручка ОПК удвоилась всего за год до 50 млрд рублей. Военные заводы активно привлекают вообще всех..

- Мы продолжаем выполнять поручение по набору дополнительных специалистов, 30 тысяч человек у нас сегодня в отрасли работает. На 10 тысяч прибавили людей за два года, - сообщил врио губернатора.

2. Овощная компания вложила 60 млрд рублей в ферму с закрытым грунтом. Работать на ней будет тысяча человек.

- Мы считаем, что можем не только Омскую область накормить (овощами - Ред.), но и в целом Урал, Сибирь и Дальний Восток, - сказал руководитель области.

3. Не прекращается поддержка солдат, отправляющихся на спецоперацию. Всем мобилизованным, контрактникам и добровольцам, доплачивают по 50 тысяч в месяц к федеральным деньгам, пока они проходят слаживание в тылу.

- Это сравнимо с той зарплатой, которую ребята получают, находясь непосредственно в зоне специальной военной операции, - пояснил Хоценко.

Фонд «Защитники отечества» обработал уже две тысячи обращений.

- Стараемся никого из семей с бедой не оставить, то есть любую жизненную ситуацию через себя полностью протянуть и оказать максимальную поддержку, - заверил врио губернатора.

В этом году область создала «межконфессиональный и межнациональный гуманитарный центр». Как рассказал руководитель области, «все национальности - татары, казахи, украинцы, белорусы, русские — формируют грузы и отправляют каждую неделю» на передовую.

В конце встречи Владимир Владимирович похвалил Хоценко.

- Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд, - сказал президент.

Потом он, правда, для проформы напомнил врио губернатора и о проблемах региона.

- Одна из главных задач – это улучшение экологической ситуации. Надо работать с теми загрязнителями, которые функционируют. У нас есть соответствующие программы, есть законы, принятые на этот счет. Вы сами упомянули об обманутых дольщиках – две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца, - поручил глава страны.