В России появился новый сервис для защиты от кредитных мошенников

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МТС объявил о запуске сервиса, который поможет пользователям защититься от действий кредитных мошенников. Новая услуга сотового оператора «ФинЗащита» позволяет следить за сохранностью своих данных и отслеживать действия злоумышленников.

Сервис, который можно найти на сайте компании, предназначен для физических лиц. С его помощью клиент может проверить, не попал ли его номер телефона в базу данных кредитных мошенников. Если кто-то попытается от имени пользователя взять кредит или микрозайм, «ФинЗащита» моментально пришлет предупреждение по SMS.

Кроме того, услуга помогает следить за качеством кредитной истории. Если у клиента возникают просроченные задолженности, сервис пришлет уведомление, чтобы пользователь смог быстро погасить их и сохранить свой кредитный рейтинг. «ФинЗащита» также консультирует, какие действия следует предпринимать, чтобы не попасться на удочку аферистов. В личном кабинете пользователь может оперативно получить ответы на конкретные вопросы, например, что делать, если его данные все же утекли в сеть. Сервис приводит примеры наиболее популярных схем «развода» абонентов и полезные советы, как вести себя во время телефонного разговора с мошенниками.

Информацию об утечках данных для МТС предоставляет партнер услуги «ФинЗащита» DLBI. Эта компания специализируется на разведке утечек данных и мониторинге даркнета. Услугу можно подключить на номер телефона любого российского оператора мобильной связи.