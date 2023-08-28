Воры, забравшиеся в дом небогатой семьи, оставили записку с извинениями: "Вижу, что у вас тоже ничего нет"

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Необычное ограбление произошло на минувших выходных в итальянском городе Порденоне (область Фриули-Венеция-Джулия). Воры, проникнув в дом малоимущей семьи, ожидаемо не нашли там денег или драгоценностей, и, уходя с места преступления, оставили владельцам жилища записку с извинениями.

- Извините, но у нас нет денег, а кушать надо. Но я вижу, что у вас тоже ничего нет. Терпение, - гласило послание «совестливых» грабителей. Правда, как выяснилось позже, воровские инстинкты все равно взяли верх над сердцами преступников. Ну не уходить же с пустыми руками, подумали «фартовые ребята», и прихватили с собой единственно ценное - относительно новые кофеварку и фритюрницу.

С грамотностью, как и с удачей, у «ночных гостей» дела, кстати, тоже обстоят неважно: записка была составлена с ошибками - то ли они просто не знают языка, то ли сделали это нарочно, чтобы сбить с толку полицию. А может быть являются фанатами детективов, ведь преступление получилось вполне в духе Арсена Люпена, «благородного разбойника» из произведений французского автора Мориса Леблана, и столь странным образом хотели поиронизировать над владельцами дома и правоохранителями, - отмечает местное издание «Иль Газеттино».

Но, в любом случае, преступники таким образом сами вырыли себе яму. Несмотря на то, что других улик, кроме послания, они после себя не оставили, теперь карабинеры считают их поимку делом чести. Владелец тоже не оценил чувства юмора воришек и, несмотря на кажущуюся незначительность ущерба, подал соответствующее заявление в полицию, в котором обозначил кофеварку как «имеющую особую личную ценность вещь». Теперь «джентльмены удачи» уже не смогут отделаться статьёй о проникновении в жилище и хулиганстве и, в случае ареста, засядут за решётку надолго.