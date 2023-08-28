Более 70% россиян сталкивались с подделками на маркетплейсах

С 1 сентября для маркетплейсов введут ответственность за продажу контрафактной продукции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября для маркетплейсов введут ответственность за продажу контрафактной продукции. Теперь на торговых площадках должно стать намного меньше поддельных товаров. А ведь на сегодняшний день с подделками на маркетплейсах сталкивались более 70% россиян. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 30% опрошенных признаются, что им довольно часто привозят поддельные товары вместо оригинальных, причем по цене последних. Что очень огорчает и возмущает покупателей.

«На маркетплейсах очень много подделок! Надеюсь, теперь, с «Честным знаком», ситуация станет лучше», - говорит участник опроса.

«Согласен, копии и подделки, по крайней мере, не должны продаваться под названиями оригиналов», - кивает другой.

Еще 20% респондентов говорят, что стараются перед заказом почитать отзывы о товаре, чтобы понять, добросовестный перед ними продавец или нет. Зачастую таким покупателям удается выявить контрафакт еще до покупки и выбрать другого продавца с оригинальным товаром.

18% рассказывают, что в целом довольны доставкой с маркетплейсов, но несколько раз все же и им доводилось натыкаться на подделки.

А вот 5% признаются, что сознательно берут поддельные товары, ведь они не сильно отличаются от оригинальных, зато ощутимо дешевле.

Еще 5% отмечают, что с подделками им сталкиваться не доводилось, но их огорчает другое – вместо заказанной вещи привозят совершенно не тот товар. А порой еще и берут деньги за отказ от неверно привезенной вещи.

23% россиян добавили, что вообще не пользуются услугами маркетплейсов, а предпочитают, как и раньше, самостоятельно ходить по магазинам и все товары выбирать лично. Кто-то же добавил, что в их регионе маркетплейсы вообще не так сильно развиты и пользоваться ими неудобно.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,6 тысячи человек.