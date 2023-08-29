Вместо свалки - трасса для мотокросса

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Об этом на заседании комиссии Государственного совета РФ заявил глава Кузбасса Сергей Цивилев. Одним из самых эффективных способов утилизации золошлаков является рекультивация свалок, которые остаются серьезной головной болью руководителей российских регионов.

Готовый проект по превращению свалки в пригодную для использования землю представила Сибирская генерирующая компания. Он касается ликвидации одного из крупных полигонов твердых коммунальных отходов в Новосибирской области. Свалка находится вблизи строящегося «СмартСити- Новосибирск» - известного проекта зоны опережающего развития «Наукополис», разработанного по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Его реализация позволит создать новый «Академгородок 2.0» с высокой концентрацией научных и инновационных организаций, объединенных единой комфортной средой для жизни и работы. В планах авторов проекта строительство детских садов и школ, поликлиник, объектов сферы культуры и спорта. Со временем в новом городе должны проживать до 25 тысяч человек.

Комплексное обновление

«Мастер-план оттачивали, корректировали, и сегодня можно уверенно сказать, что проект получился жизнеспособным, амбициозным, и его реализация позволит вывести Новосибирскую область на мировой уровень»,- рассказывает министр строительства региона Иван Шмидт.

Пока же на месте будущего парка находится полигон твердых бытовых отходов, зародившийся как стихийная свалка в 1986 году. В 2021 году на площадке закончилось место для накопления мусора, и официально она была закрыта, продолжив физически существовать и загрязнять все вокруг в радиусе нескольких километров.

СГК предложила вариант комплексного обновления территории с использованием порядка 2 млн куб. м накопленных в результате производства энергии ресурсов. Рекультивация будет включать в себя несколько этапов. На первом кучи мусора выровняют и покроют инертным материалом, который препятствует проникновению вредных веществ в атмосферу и окрестные водоемы. Одновременно проведут дегазацию и другие профилактические мероприятия. На втором этапе инертный слой закроют почвой и высадят растения. В качестве инертного ресурса будут использоваться золошлаки, которые не горят, не гниют и являются абсолютно безвредными для окружающей среды.

Это позволит в будущем на месте полигона разместить парково-рекреационную зону с трассами для вело- и мотокросса. Директор по реализации золошлаковых материалов СГК Петр Саньков подчеркнул, что компания готова финансировать разработку проекта по рекультивации объекта, проведение государственных экспертиз и обеспечить поставку всего необходимо объема инертного материала.

Рекультивация стройплощадки золой новосибирских ТЭЦ. Фото пресс-службы СГК

По программе «Чистая страна»

Вблизи от «Академгородка 2.0» находятся четыре электростанции СГК. В настоящий момент компания реализует большой инвестиционный проект по реконструкции мощностей, в который компания уже вложила 13 млрд рублей. И 300 млн решено направить на строительство систем отгрузки золы-уноса потребителям.

Золу со станций Новосибирска поставляют производителям кровельных гидроизоляционных материалов, производителям бетона и ЖБИ, сухих строительных смесей. В проекте рекультивации свалки планируют использовать золу с Новосибирской ТЭЦ-5.

Что касается тиражирования проекта рекультивации свалок с помощью золошлаков, то оно возможно в рамках федеральной программы «Чистая страна». Ежегодно в России производится больше 30 млн тонн бытового мусора, для нейтрализации которого необходим соотносимый объем инертного материала. В Сибири и на Дальнем Востоке он сегодня накоплен в достаточном количестве.

ВАЖНО!

Эксперты провели детальный анализ географической близости свалок, включенных в государственных реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду, и мест хранения золошлаков. Выявленные подходящие локации площадью от 15 до 100 га, располагаются в 13 субъектах Сибири и Дальнего Востока. В непосредственной близости от них находятся 28 теплоэлектростанций. По расчетам, если накопленные станциями золошлаки использовать для ликвидации всех полигонов мусора, это повысит качество жизни почти 22 млн человек.

Еще одним весомым аргументом в пользу применения техногенного инертного материала для рекультивации свалок является его экономическая доступность (нужно оплатить только погрузку/разгрузку и доставку золошлаков). Это очевидная возможность сэкономить и получить кумулятивный эффект: освобожденные от свалки и золошлаков площади вернутся в хозяйственный оборот.