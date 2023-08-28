Как игрушка-талисман, подаренная семилетней девочкой, несколько раз спасла жизнь русского солдата

Фото: предоставлено АНО «Солидарность СВАО»

Боец с позывным «Чиж» разыскивает девочку из Москвы, которая несколько месяцев назад передала на передовую оберег-ангелочка. Небольшая куколка верой-правдой служит своему владельцу:

- Ангелок всегда был рядом со мной. Я с этим оберегом пережил три прилета на «передке» и еще один прилет в тылу - в это время рядом гибли люди. Уверен, что выжил благодаря ему и поддержке из дома, - кратко смог рассказать Чиж специально для «КП». Сейчас он находится там, где связи почти нет. Но очень просит найти девочку, которая передала ему ангелочка. Чтобы сказать ей спасибо и передать ответный подарок.

Талисман в зону СВО попал через волонтеров вместе с партией гуманитарной помощи этой весной.

- Когда началась мобилизация, мы начали собирать адресную гуманитарную помощь для ребят из нашего северо-восточного округа. В приоритете всегда было то, что не входит в обязательную экипировку, но может быть чрезвычайно полезно: коптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, дальномеры, генераторы и др. Когда у нас открылись пункты сбора гуманитарной помощи, детские сады и школы стали передавать еще и поделки, письма и рисунки для бойцов, - рассказала «КП» директор АНО «Солидарность СВАО» Ирина Бородина.

В одной из посылок как раз и был этот ангелочек с запиской: «Пусть мой оберег вас бережет!».

- Когда я его увидела, вспомнила, что один из бойцов очень просил положить в посылку для него и его товарищей детские письма и рисунки, - говорит Ирина. - Так и сделала.

В зону СВО ангелок «улетел» в марте этого года. А через несколько месяцев с Ириной связался Чиж. Он рассказал: с оберегом не расставался ни на минуту и уверен, что остался в живых при контрнаступлении противника и страшнейших обстрелах на передовой именно благодаря заступничеству этого ангела-хранителя. А потому очень хочет лично поблагодарить девочку, которая его сделала.

К сожалению, пока найти ее не удалось. В записочке, которая прилагалась к оберегу, было сказано, что девочку зовут Саша, ей пять лет. Вот только фамилия написана неразборчиво: то ли Женина, то ли Жулина. Также известно, что детский сад, из которого передали талисман находится на северо-востоке Москвы.

Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к поискам и просит родителей Саши или руководство садика, куда она ходит, связаться с нами по электронной почте moskva@kp.ru