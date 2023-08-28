Вячеслав Фетисов о законопроекте по охране Байкала: Самое главное – не торопиться!

Фото: ТАСС

- В последнее время о Байкале говорим каждый день на разных уровнях: как помочь людям, которые там живут, как развивать территорию, как сохранить озеро для будущих поколений, - с ходу начал выступление руководитель старейшей природоохранной организации и посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

В этих словах не просто озабоченность о состоянии озера, а готовность решать его экологические проблемы. О них-то и шла речь на пресс-конференции, участие в которой помимо руководителя Всероссийского общества охраны природы (ВООП) приняли Герой России, космонавт Федор Юрчихин, директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Наталья Лукина. Разговор был посвящен актуальным проблемам озера Байкал и новому законопроекту «Об охране озера Байкал».

Отправной точкой обсуждения стала прошедшая на днях поездка представителей ВООП, депутатов Госдумы РФ и научных экспертов по Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Фото: ТАСС

Основная цель - подготовка ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в статью 25.1 Федерального закона «Об охране озера Байкал» и статью 11 «Федерального закона «Об экологической экспертизе», который был принят Государственной Думой в первом чтении 11 июля этого года.

Участники поездки посетили немало населенных пунктов, пообщались с главами местных администраций и местными жителями, более предметно узнали о проблемах территории. Многие из них накапливались десятилетиями.

Главный вывод - ряд проблемных вопросов действительно можно решить в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению. В первую очередь это касается полномочий муниципалитетов в границах населенных пунктов, а также строительства и реконструкции линейный объектов и селезащитных сооружений.

ОТ УЧАСТКОВ ДО КЛАДБИЩ

Почему все это важно? Байкал – не просто озеро. Оно включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возраст Байкала - 25 миллионов лет, глубина - 1637 метров. В ней содержится пятая часть объема пресной воды планеты.

- Помимо прочего, Байкал – это уникальная экосистема, нарушать, которую губительно для будущего, - подчеркнул Вячеслав Фетисов. – Принятие законопроекта в том виде, в котором он написан, может поставить точку на экологии озера. Нельзя однобоко подходить к решению его проблем. А их хватает – это и реконструкция очистных сооружений, которые были созданы чуть ли не полвека назад, и сооружение селевой защиты, и автодороги, и старые кладбища, которые из-за разрушения берегов могут оказаться в водах озера.

Фото: ТАСС

По словам Фетисова, варианты решения этих проблем есть, но их нужно грамотно взвесить и обсудить вкупе с научным сообществом.

- Без науки никаких шагов предпринимать нельзя, если мы, действительно, хотим сохранить Байкал, - считает глава ВООП. – Однако складывается впечатление, что новый законопроект нужен, чтобы узаконить регистрации земельных участков в центральной природной зоне Байкала. Только за последнее время, по данным Службы регистрации кадастра и картографии, там было создано более 14 тысяч участков. А всего с 2017 года – более 88 тысяч.

Кто-то скажет, берега Байкала заселены и что такого в выделении земельных участков? Напомним, в 2016 году Росреестр огласил и внес в ЕГРН границы водоохранной зоны озера Байкал, где земельные участки не должны выделяться в частную собственность и, разумеется, ограничено строительство. А тут с 2017 года – десятки тысяч новых участков!

Туризм – еще одно проблемное направление Байкала. В 2007 году на прибрежных территориях были созданы две особо экономические зоны.

- Сегодня они работают на 30%, - возмущается Вячеслав Фетисов. – Почему? Наши оппоненты много говорят о социально-экономическом развитии байкальской территории и якобы о том, что экологи им мешают. Но что мешает развивать эти две зоны?

К слову, по итогам поездки появилась ясность, что у Бурятии и Иркутской области есть много предложений по развитию туризма в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Безусловно, надо поддерживать создание условий для цивилизационного туризма, но при этом необходимо понимать, что количество туристов на Байкале будет только увеличиваться, особенно при развитии соответствующей инфраструктуры. А это в свою очередь увеличит антропогенную нагрузку на озеро. Поэтому развитие туристической инфраструктуры в Особых экономических зонах должно идти параллельно с введением ограничений на посещение центральной экологической зоны. Безусловно, конкретные цифры должны быть научно обоснованы.

СЕЛЕЗАЩИТА И РУБКА ДЕРЕВЬЕВ

Участник поездки, заместитель председателя ВООП, космонавт Федор Юрчихин отметил, что в районе Байкала не ведется работа с очистными сооружениями. А это проблема номер один, в озеро поступают сотни стоков.

- Селезащита – еще одна проблема, - продолжает Федор Юрчихин. – Местные власти говорят, что это прямая угроза Байкалу.

Фото: ТАСС

Угроза, собственно, в следующем. В существующем законе об охране озера запрещена рубка леса, необходимая для обустройства селезащитных сооружений. А если их не построить, то огромная грязная масса, сошедшая с гор, может оказаться в Байкале. Остро необходима селезащита в городе Байкальск, чтобы опасные отходы БЦБК не уплыли в озеро. Но здесь нужно быть предельно внимательным, не допустив разрушения экосистемы. Нельзя вырубив одно 200-летнее дерево, заменить его пятью саженцами. Лес – невозобновляемый ресурс с точки зрения экосистемы в целом.

- Мы сейчас пытаемся сделать комплексный законопроект, который должен предусмотреть все проблемы, - говорит зампредседателя ВООП. – Но надо ли это делать? Не разумнее было бы разделить на несколько направлений, чтобы решать все по отдельности.

БЕЗ НАУКИ НЕЛЬЗЯ

- Если наша главная цель – сохранение озера, - подчеркивает директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Наталья Лукина. - То надо вспомнить концепцию экосистемных функций. А то у нас получается противопоставление экологии и экономики. Социально-экономическое развитие невозможно, если мы будет только сохранять экосистему, в рамках которой озеро регулирует климат и гидрологический режим, поддерживает биоразнообразие, обеспечивает людей пресной водой.

Фото: ТАСС

По словам Лукиной, недостаток нового законопроекта в том, что в нем нет научной оценки состояния озера и его среды и социально-экономической инфраструктуры. Аэто должно было быть сделано в первую очередь.

- Сегодня влияние на озеро колоссальное. Одних только туристов сюда приезжает 5-6 млн в год (в Крым едет столько же, - Ред.) Поэтому надо понимать, сколько выдержит экосистема, - сказала Наталья Лукина.

- Кооперация с наукой необходима еще и с той позиции, что игнорирование законов природы, не освобождает нас от ответственности, - отметил Вячеслав Фетисов. – Тема требует серьезной проработки. Самое главное – не торопиться.