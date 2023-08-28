Дмитрий Шепелев нашелся: телеведущий вернулся на экраны с новым телешоу

Дмитрий Шепелев в студии своего нового шоу «В кругу друзей». Фото: канал «Россия»

Вдовец Дмитрий Шепелев исчез с экранов ТВ больше чем на год. Тут же в социальных сетях появились слухи о том, что телеведущий сидит без работы и потому «проедает» наследство своего старшего сына Платона Шепелева. 10-летний Платон - сын Дмитрия и певицы Жанны Фриске (умерла 8 лет назад после двух лет борьбы с неизлечимой болезнью) стал наследником счетов и недвижимости своей мамы. Распоряжается наследством до совершеннолетия ребенка его папа Дмитрий Шепелев. Потому отец Жанны Фриске периодически провоцирует неприятные и бездоказательные сплетни о растрате денег со счетов Жанны – мол, большая новая семья безработного Шепелева проедает деньги его дочери. Дмитрий Шепелев действительно не появлялся на ТВ, но работал – за кадром, занимался продюсированием телепередач. А теперь будет и в кадре.

В новом телесезоне Дмитрий Шепелев ведет новое еженедельное развлекательное шоу на телеканале «Россия» под названием «В кругу друзей». Формат такой: знаменитости приходят в студию в гости к Шепелеву со своими домашними питомцами. Участники передачи делятся интересными историями из жизни своих четвероногих и пернатых членов семьи. Телезрителей помимо милых историй и сюжетов ждут советы экспертов - грумеров, зоологов, иппотерапевтов, кинологов, зоопсихологов, юристов, экспертов по моде для животных. Будет в телепередаче рубрика, из которой можно узнать о бездомных кошках и собаках, которых можно забрать домой и обрести нового друга.

40-летний Дмитрий Шепелев недавно отучился: прошел курс по бизнес-продюсированию в Школе событийного продюсирования. У Шепелева есть диплом журфака Белорусского государственного университета – когда он жил с Жанной, тогда вел передачу «Достояние Республики», а после ее смерти телешоу и ток- шоу – «Два голоса», «На самом деле», «Ты как я», «Шоу большой страны».

Шепелев и его гости — семья Куклачевых. Фото: канал «Россия»

Регулярные обвинения Владимира Борисовича Фриске в адрес Дмитрия Шепелева основаны на том факте, что сумма на одном из банковских счетов мальчика уменьшилась. Мама и папа Жанны Фриске продали квартиру певицы в Майами за $470 тысяч – сумму поделили между родителями и сыном певицы. Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске не успели зарегистрировать брак, потому он и не является ее наследником, однако как родитель Платона Шепелева может распоряжаться наследством сына.

Адвокаты семьи Фриске заказали выписки с валютного счета: выяснилось, Дмитрий Шепелев оплатил из этих денег учебу сына Платона в частной школе (больше 1 млн. руб. только за год). Владимир Борисович Фриске объяснил: «На счету Платона было 200 тысяч евро. Осталось - шесть. Эти деньги должны достаться Платону, когда ему исполниться 18 лет. А Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги…»

Возможно, что Дмитрий Шепелев перевел деньги из зарубежного банка на другие счета - просто, чтобы не потерять или ради удобства. А семья у Дмитрия Шепелева сейчас действительно большая. Дмитрий Шепелев воспитывает 10-летнего сына Платона (от Жанны Фриске), 2-летнего Тихона (от Екатерины Тулуповой). В семье телеведущего Шепелева и дизайнера Тулуповой на троих трое детей: два сына и дочь Екатерины от первого брака. Без работы многодетный отец не сидит.

Премьера телешоу Дмитрия Шепелева «В кругу друзей» 9 сентября, 11.50 на канале «Россия».