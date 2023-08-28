Вдова и дети Юры Шатунова экстренно прилетели в Россию

Юрий Шатунов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Год назад не стало звезды 80-х Юры Шатунова. В те далекие годы юный солист группы «Ласковый май», спев свои «Белые розы», стал символом целого поколения. Многие россияне восприняли уход певца, как личную трагедию. До сих пор могила артиста утопает в белых розах. Несмотря на отсутствие званий и наград, Юра был по-настоящему народным артистом. В 48 лет он оставался тем самым простым парнишкой с соседнего двора. Жил скромно, общался без пафоса. Видимо, этой неподдельной искренностью Юра и притягивал к себе миллионы поклонников.

Так вышло, что последние годы Юру измотали суды с одним из основателей «Ласкового мая» Андреем Разиным, который хотел запретить артисту исполнять на сольниках «Белые розы» и другие легендарные хиты.

- Помоги мне восстановить справедливость! Эти песни — моя жизнь. Я уже устал от этих судов, Разин не дает мне жизни. «Я тебя в порошок сотру!» - вот, что он мне пишет, - рассказывал мне Шатунов в нашем последнем телефонном разговоре.

Вскоре после этой беседы Юра уйдет из жизни. Причина банальна -нервы не выдержали, сердце остановилось…По роковой случайности, за два дня до смерти артиста суд разрешил Юре исполнять все его знаменитые хиты. Как говорится, отстоял свое творчество и ушел на покой...

6 сентября Шатунову исполнилось бы 50 лет. Семья артиста решила отметить эту дату вместе с его поклонниками, открыв на Троекуровском кладбище, где покоится прах певца, его памятник.

- Мы с детьми уже прилетели в Москву, готовимся к открытию памятника и к юбилейному концерту «Здесь был Юра», который пройдет 17 октября в «Крокусе». Песни Юры исполнят его коллеги. А семья покажет поклонникам редкие видеокадры закулисной жизни Юры, - рассказала KP.RU вдова артиста Светлана Шатунова.

В середине 90-х Юра встретил свою супругу Светлану, юриста по образованию, и переехал к ней в Германию. Там у них родились дети — сын Дэннис и дочь Эстелла. Сейчас жена и наследники артиста тоже живут в Германии, прилетая в Россию в памятные даты на могилу Юры.

- Дети очень скучают по папе. Они так на него похожи, - делится с KP.RU вдова Юры Шатунова Светлана. - Когда Юры не стало, сын еще по-мужски держался, а вот дочка, конечно, сильно плакала... 6 сентября у Юры юбилей - 50 лет. В 10 утра на Троекуровском кладбище откроем памятник. Чтобы наши дети первыми увидели скульптуру, могилу Юры с самого утра оцепит охрана. Сначала там пройдет панихида для семьи и друзей. Потом к памятнику минут через 40 смогут подойти и поклонники Юры. На панихиду приедет батюшка, который прочтет молебен. А от друзей семьи мы ждем режиссера Александра Игудина.

- А как будет выглядеть памятник?

- Памятник выбирала семья. Мы нашли чудесную женщину, скульптора-портретиста, с которой создали макет памятника. Это двухметровый Юра из бронзы. Памятник пока в процессе изготовления, скульптор почти уже все сделала, осталось отлить руки. На памятнике будет полное имя мужа и его автограф. На следующей неделе уже все будет готово. С 30 августа по 6 сентября доступ к могиле Юры будет закрыт, поскольку мастер будет устанавливать скульптуру.

- Дорогой памятник получился?

- 10 миллионов рублей. Мы никого ни о чем не просили, это было семейное дело.

Макет памятника, который скоро появится у могилы Юрия Шатунова. Фото: Личный архив

- Светлана, недавно Андрей Разин заявил, что собирается захоронить вырванный в 1990 году зуб Юрия Шатунова... Как вы реагируете на такие заявления?

- Никак. А смысл реагировать на слова мошенника? - говорит Светлана Шатунова. - Пусть живет своей жизнью и к нам не лезет, - сказала в беседе с «КП» вдова Шатунова.