Как Анатолий Белый сорвал гастроли московского театра «Ленком»

Пообещал сорвать гастроли уехавший год назад из России в Израиль артист Анатолий Белый. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Гастроли ленкомовцев со спектаклем «Поминальная молитва» были запланированы на октябрь. На сцене старейшего репертуарного театра Израиля - Габима. Но теперь гастролей не будет, это нам подтвердила руководитель международного отдела Габимы. Как она объяснила: «Ленком» пригласил частный продюсер, который арендовал у Габимы сцену: «Это целиком частная инициатива». К Габиме не имеющая отношения. Как будто бы театр вообще не в курсе, кто и для каких целей арендует у него площадку.

Ну а как же зрители, которые купили билеты? Да, билеты активно покупали, - подтвердила сотрудница Габимы. Но ведь начались протесты…

Действительно, протесты начались: пообещал сорвать гастроли уехавший год назад из России в Израиль артист Анатолий Белый. Он опубликовал в соцсетях несколько постов с призывом подписать письмо протеста против гастролей своих московских коллег. Призвал к бойкоту: «Театр Ленком - читай Z-ком хотят привезти на гастроли и играть спектакль Поминальная молитва ( читай спекуляция на еврейской теме) на сцене театра Габима. Кощунство… И самое главное - как сделать так, чтобы этот позор не состоялся? Я правда жду конструктивных ответов и соответствующих действий…»

Анатолий Белый, заслуженный артист России, добился своего: гастроли отменили. После этого кинорежиссер Рауф Кубаев написал под его постом: «Когда-то Анатолий Белый снимался у меня в главной роли («Сорок третий номер»), и у нас были теплые отношения. И сейчас я благодарен ему за то, что он ответил на вопрос Довлатова (из книги «Зона»: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?..») лично мне. Судя по этому доносу (имеется в виду пост Белого) и многочисленным комментариям в его поддержку, теперь понятно, кто именно написал те самые миллионы доносов. Спасибо, Толик, за знание». Даже в микроблоге Белого в комментариях к его посту пишут: «Негодяй! Возомнил себя гениальнейшим. В Израиле поначалу ходили на его спектакли русскоговорящие. А теперь конкурентов увидел». «Спекуляция на еврейской теме… Больше тридцати лет уже в «Ленкоме» спекулируют. По всему миру показали этот прекрасный Захаровский спектакль... А про «спекулируют» только у этого гения язык повернулся сказать. По его логике, если где в мире играют спектакли по Чехову или Гоголю - это спекуляция на русской теме?». «Удалила, наконец, из друзей. Заслуженного артиста РФ. Поддостал своими лозунгами. Удивительно - играть, пусть не главные роли, но харизматичных русских мужчин, жить в стране с красивейший природой, а потом уехать в бетон и пустыню, в захолустье, в общем за черту оседлости, собрать у себя на странице отбитых нацистов и подвывать : «Я счастлив и ненавижу вас за своё счастье!». А у самого ни родины, ни памяти…»

Действительно, ни родины, ни памяти, ни знания закона бумеранга. У Анатолий Белого на носу гастрольный тур: Белград, Кипр, Париж. Ближайшее выступление в Сербии 12 сентября. По этому поводу артист уже написал: «Дорогие люди, мы едем в Белград. Мне уже приходили угрозы - вас здесь не ждут, мы вам сделаем бобо. Но мы едем…»

Хочется спросить: зачем? Билетов куплено не просто мало, а почти ничего. Между прочим, цена на билеты на спектакль Белого почему-то указана не только в евро, но и в рублях – до 13 200 рублей за кресло. Неадекватно дорого для такого артиста.

В апреле прошлого года в Израиле отменили гастроли Театра им. Вахтангова - из-за «геополитической ситуации». Все билеты на спектакль «Война и мир» тогда были проданы, но организаторов гастролей это не остановило - спектакли московского театра отменили одним днём.

Там, может быть, и не планировать гастроли в Израиле – раз принимающая сторона столь ненадежна?

Как ни странно ответ на этот вопрос дал один из френдов Анатолия Белого: «Наша страна - плюралистичная, и должна таковой остаться. Все те, кто насаждают в Израиле этику бойкотов и запретов - враги и свободы, и культуры, и Израиля. Кто не хочет ходить на спектакль - пусть не ходит, это его личное дело. А кто-то захочет и пойдет, удачи. Плюрализм, свобода и либеральная демократия, за которые мы боремся, - именно так и выглядят».