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Экономика28 августа 2023 15:32

Маркетплейсы будут штрафовать за торговлю подделками: как пожаловаться на контрафакт

Правительство обяжет интернет-площадки следить за наличием у товаров обязательной маркировки
Владимир МАЗЕНКО
Владимир МАЗЕНКО
Cогласно проекту постановления правительства, штрафы за продажу контрафакта могут доходить до 300 тысяч рублей.

Cогласно проекту постановления правительства, штрафы за продажу контрафакта могут доходить до 300 тысяч рублей.

Фото: Shutterstock

ДОБРЫЙ ЗНАК

«Подозрительно дешево стоят кроссовки – это точно не подделка?» Наверняка вы тоже нередко задавались подобными вопросами, подыскивая себе подходящий товар на маркетплейсах (так называются большие площадки интернет-торговли вроде «Яндекс-Маркета», Wildberries или Ozon). Ведь понять по фотографии, подделка перед тобой или нет, невозможно. А если закажешь такой товар, а придет паленка, за его возврат нужно будет платить неустойку.

Но теперь сомнений у клиентов маркетплейсов будет меньше. Правительство намерено ввести ответственность торговых интернет-площадок за продажу товаров без обязательной маркировки. Причем, согласно проекту постановления правительства, штрафы за продажу контрафакта могут доходить до 300 тысяч рублей.

Что такое обязательная маркировка? В России она была введена еще в 2019 году, и каждый год в нее включают все новые группы товаров. А уже в 2024-м единая национальная система маркировки «Честный знак» должна охватить все отрасли промышленности — от лекарств и сигарет до детского питания. Эта система нужна, чтобы государство могло отслеживать движение товаров от производителя (или импортера) до покупателя. Таким образом, в торговой цепочке просто не должно остаться места для контрафактной продукции, ведь ответственность за передачу данных о движении товаров лежит и на производителях, и на дестрибьюторах, и на продавцах. За нарушение – штрафы с конфискацией, а то и уголовка.

ПРАВОВОЙ ПРОБЕЛ

Однако с юридической точки зрения маркетплейсы до недавних пор оставались в тени. Не все из них были согласны признать себя участниками оборота товаров и настаивали на том, что оказывают исключительно логистические услуги. Но в Министерстве промышленности и торговли с такой позицией не согласны.

- Помимо функций онлайн-витрины маркетплейсы оказывали услуги складского хранения, предпродажной подготовки, реализации товара конечному потребителю, приема за него денежных средств, то есть фактически были участниками товарной цепи, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Минпромторга. - Предлагаемое постановление Правительства устраняет этот законодательный пробел и приведет к снижению доли нелегального оборота товаров.

С 1 марта маркетплейсы обязали нести ответственность за отслеживание наличия маркировки у товаров, которые относятся к легкой промышленности, — пальто, курток, плащей и т.п. А теперь предполагается распространить ответственность уже в отношении всех товаров, подлежащих обязательной маркировки, — например, шуб, лекарств, фотоаппаратов, духов и туалетной воды, шин и покрышек, молочной продукции, упакованной минеральной и питьевой воды.

Маркетплейсы будут обязаны передавать в информационную систему маркировки полные данные об обороте этих товаров с момента вступления в силу соответствующего постановления правительства, которое подготовил Минпромторг. Появились сообщения, что это случится уже 1 сентября, однако в ведомстве пока не называют конкретные даты.

- Сейчас проект постановления проходит регламентные процедуры, поэтому озвучивать сроки его вступления в силу преждевременно. Рассчитываем, что он будет принят в ближайшее время, - пояснили «КП» в министерстве.

Маркетплейсы будут обязаны передавать в информационную систему маркировки полные данные об обороте товаров с момента вступления в силу соответствующего постановления правительства. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Маркетплейсы будут обязаны передавать в информационную систему маркировки полные данные об обороте товаров с момента вступления в силу соответствующего постановления правительства. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

ПОЗИЦИЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

- Сегодня маркетплейсы не должны принимать на свои склады товары из перечня обязательной маркировки без специальной метки. И в целом, обязанность передавать данные в систему «Честный знак», на наш взгляд, является дополнительным механизмом борьбы с контрафактом: это значительно сокращает возможности недобросовестных поставщиков, которые сегодня пытаются реализовывать через площадки товары неизвестного происхождения, - рассказал «КП» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. - Однако, если заказы отправляет со своего склада продавец, ответственность лежит на нем.

Как сообщили «Комсомольской правде» в маркетплейсе Ozon, проект постановления прорабатывался в диалоге с бизнесом, поэтому для площадок онлайн-торговли он не стал неожиданностью, в целом там поддерживают эту инициативу.

- Постановление учитывает модель работы маркетплейсов и четко определяет их зону ответственности при работе с маркированными товарами, - рассказал «Комсомольской правде» заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич. - Мы соблюдаем в работе все требования государства к работе с маркированными товарами. На Ozon запрещена продажа подделок и любой другой контрафактной продукции. Мы постоянно используем целый комплекс мер по борьбе с ней: проверяем карточки вручную и с помощью моделей машинного обучения, используем нейросети и изучаем отзывы клиентов. По наиболее популярным у покупателей брендам мы заранее проводим проверку товаров на оригинальность и только после этого допускаем на площадку. По ряду категорий, включая одежду, обувь, молочную продукцию, парфюм и т.д., товар должен уже сейчас обладать маркировкой «Честный знак». Если на товаре, подлежащем маркировке, не считывается код по любой причине, то его не смогут разместить на складе Ozon, а значит такой товар не будет доступен для покупки.

В Wildberries также выразили поддержку инициативы.

- Считаем, что пространство онлайн-торговли должно быть полностью безопасным для потребителей, поэтому Wildberries самостоятельно применяет комплекс мер для противодействия появлению любой сомнительной продукции и поддерживает различные инициативы других игроков рынка и федеральных органов, в том числе и Минпромторга, - рассказали «КП» в пресс-службе маркетплейса. - С февраля мы значительно усилили контроль за наличием маркировки на товарах. При отсутствии кода маркировки на товаре или невозможности его отсканировать Wildberries возвращает такие товары продавцу.

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ

В случае, если на маркетплейсе вам все же продадут подделку, то алгоритм действий должен быть таким же, как если вы купили контрафакт в любом другом магазине. Во-первых, просканируйте значок обязательной маркировки, который должен быть нанесен на упаковку товара, подлежащего такой маркировке. Он похож на куар-код, а просканировать его можно с помощью мобильного приложения «Честный знак», который вы можете скачать на свой смартфон. Если информации о товаре в системе нет, значит, нарушение налицо. В таком случае нужно писать жалобы в Роспотребнадзор.

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