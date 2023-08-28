В Китае признали существование «проклятия 35»

В КНР кадровики просто перестали рассматривать заявки тех, кому 35 лет или немного больше: они просто считают таких соискателей слишком старыми. Фото: Shutterstock

Человек в возрасте 35 лет и старше – лучший вариант для любого работодателя. Ведь, как правило, у такого кандидата уже есть опыт, навыки, сформирован характер.

Но на рынке труда в Китае зафиксирована необычная тенденция, которую назвали «проклятием 35». В Поднебесной кадровики просто перестали рассматривать заявки тех, кому 35 лет или немного больше: они просто считают таких соискателей слишком старыми.

Сайты, на которых публикуются объявления по подбору персонала, списки вакансий пестрят прямыми указаниями на то, что заявления будут рассматриваться «только от лиц, которым не больше 35 лет». И это при том, что такой возраст даже не считается средним.

«Проклятие 35» подстегнуло рост безработицы, и без того бьющую в Китае рекорды после снятия ограничений, введенных после начала пандемии COVID-19: в прошлом году она составлял рекордные 6,1%, в этом немного снизилась – до уровня 5,2%.

Но главным катализатором необычного феномена эксперты считают китайскую «культуру 996», означающую работу с 9 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю. При такой формуле работодателям выгоднее нанимать вчерашних школьников, физическая форма которых позволяет выдерживать такой график. Плюс платить юным работникам можно гораздо меньше. К тому же они не обременены семьей, что позволяет им трудиться в любую смену.

Эффект «проклятия 35» распространился и на другие сферы: так, некоторые хостелы в Пекине отказывают в приеме постояльцев старше 35-ти; а недавно один из монастырей объявил о наборе послушников, указав, что откажет в собеседовании лицам, преодолевшим 35-летний порог.

Проблему признают на государственном уровне. В официальном печатном органе китайского правительства, газете «Жэньмин жибао» один из авторов назвал проклятие «обычным явлением на массовом рынке труда» и указал, что оно вызывает беспокойство в обществе. В газете China Youth Daily опубликована статья, в которой говорится, что «невидимая возрастная дискриминация в Китае существует, и не принимать на работу 35-летних кандидатов означает впустую растрачивать таланты». Государственное информагентство «Синьхуа» предложило разработать специальную государственную политику в отношении «проклятия 35».

Пока же китайские соцсети изобилуют историями молодых китайцев, жалующихся на невозможность устроиться на работу.

Девушка по имени Хан, компьютерный дизайнер, потеряла работу в феврале. Но была уверена, что ее 10-летний опыт работы в IT-сфере будет преимуществом в описке нового рабочего места. Хан разослала свое резюме в сотню мест, но была приглашена только на четыре собеседования. В итоге, ее пока никуда не взяли, и девушка работает водителем, получая по $3 в день. Она уверена, что стала слишком старой для потенциальных работодателей. А Хан всего лишь 34 года.