Командир разведки рассказал правду с передовой: «Мясные штурмы» ВСУ, агония стрелкового боя и кассетный ад

Харам воюет давно, еще с апреля 2014 года. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Девятого мая, на полигоне под Донецком, я познакомился разведчиком с позывным «Харам» - он тренировал пополнение. Воюет Харам с 22 апреля 2014 года, профессиональный военный, десантник, еще с тех, домайданных времен.

Я помню, был так потрясен количеством его ранений, что даже занизил цифры – 5 пулевых, 17 осколочных будет правильно. Читатели КП тоже были потрясены, причем так, что собрали Хараму два рюкзака подарков. Очень непростых подарков, достойных отдельного упоминания.

В середине лета, Харам уехал на передок, и сколько я не звонил, телефон молчал, а смс не доходили. На днях все-таки связались, но Харам предупредил: дома на побывке, приезжай в гости сам, заодно своих рыб покажу, через два дня уйду со связи до середины сентября. Я понимаю, что это означает.

Действительно, субботним утром, разведчик Харам бегал по дому с пакетами, заполненными водой - в них сидели рыбки. Они переезжали из садков-аквариумов для молодняка, в аквариумы большие, видовые. Спросил, как там дела на полигоне? И он удивляет меня в первый раз:

- Идет очень большой поток новобранцев, прямо заметно, как он увеличился.

Харам у аквариума. Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Добровольцы?

- Именно. Их большинство. И главное, что едут из Москвы и Подмосковья. Может из-за беспилотников? Прямо наплыв из этих мест в последние недели. Следующий по численности - Петербург. И очень много людей с Севера, из Сибири.

- Злые люди из Варшавы и Вильнюса пишут, что «из нищей российской провинции едут зарабатывать на передовую». Не верю.

- Хочешь честно? Пятьдесят на пятьдесят. Это я такой вывод делаю по подразделениям, которые лично готовлю. Со всеми же общаюсь. Кто-то видит возможность быстро изменить свой финансовый статус, купить то, что не мог позволить - машину, например, или жилье. Для них, хорошая зарплата, это толчок в жизни. Но очень немало идейных, понимающих.

Слушайте, если патриотам еще и деньги платят, что же в этом плохого?

Коллекция шевронов в салоне автомобиля Харама. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Трофейный шеврон. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ПОТ ЭКОНОМИТ КРОВЬ

Спросил у Харама про опыт у ребят приходящих на подготовку. Как мне казалось, многие должны были застать «Вторую чеченскую». И войну «08.08.08». Но ошибся:

- Опыта у них ноль, как правило. Недавно отбирал себе десять человек, до 30 лет. Ни один даже срочную не служил.

- Но они толковые?

- Однозначно, есть потенциал, выучу. Я же и сам учусь все время.

- А где? Поделись?

- Смотрю канал «Батя Терминатор», мы очень много у него берем, потому что человек дает правильные вещи. С Бати начните, фуфла не скажет. И это все работает. Я же проверяю на практике!

Харам тут же показывает мне фишку, как переменить руки с оружием и направлением стрельбы соответственно, и объясняет, в чем ошибка в общепринятой методике – бойцу нужно было привстать, на секунду, но снайперу этого часто хватало для поражения.

- Понимаешь, - говорит он мне, - есть методики, чтобы увеличить выживаемость не на 50 процентов, на 70! Я взял у него тактику передвижения, при которой у тебя максимально закрыты артерии: группируешься по-другому, минимизируешь силуэт. Проверили на передке. Группа 15 человек, подготовленная по старым методикам, выдвигается на задачу - вернулось пять, то есть десять «отсеялось».

Я киваю, мол, понял, что значит «отсеялось». Харам продолжает:

- А вторая группа вернулась в полном составе - 15 вышло, задачу выполнили, 15 пришло. Один легко раненый. Не буду называть подразделение, с которым мы так «соревновались», просто скажу – «спецназ старой школы».

Я резюмирую услышанное: как в современном спорте - системами тренировок, знанием физиологии человека, смогли достигнуть такого результата, который древним грекам и не снился. Верно? Харам кивает:

- Пот экономит кровь. Закон жизни.

БУХАНКА ПРОТИВ ДРОНА

Харам несколько дней назад, вернулся с передовой из так называемого «Шервудского леса» (обширный лесной массив между Изюмом и Святогорском). Говорит, «выпросился с полигона» на передовую.

«Шервуд», говорит, красивая позиция. Лес не исчез, не сгорел - пока выдерживает боевые действия. Поэтому ВСУ там активно применяют кассеты и дроны. Рассказывает совершенно головокружительную историю про бой УАЗа-«буханки» и вражеского FPV-дрона*:

- Ага, машиной его сбили, - смеется.

Я не верю и он объясняет:

- Дрон ждал машину на трассе - просто стоял на асфальте. Поехала «таблетка» с двумя парнями. В этот момент оператор беспилотник поднимает идет в лоб машине.

- Да, в лоб «буханки» не промахнуться…

- Он даже не успел толком разогнаться, шел низко. Водитель увернулся, хотел его бортануть, задеть пропеллеры. Получилось, но тот все равно сдетонировал. Никого даже не «затрехсотило», все живы и здоровы! Водитель похромал чуть-чуть и все.

ТРИ ВИДА КАССЕТ

Спрашиваю про кассетные бомбы. Про них все сейчас говорят:

- Как ты их оцениваешь?

- Стррррашно!

- А результативность?

- Не. Неделю нас посыпали - два 300-х. Суббоеприпасы с калеными стальными дротиками. Один снаряд у них не сработал, мы его осмотрели, очень красивый, 155 мм. Подрывают их высоко - на сотне метров - чтобы накрывать большие площади.

- Как от них закрыться, уберечься?

Харам говорит, что ребята уже начали делать «щиты-укрывашки» из дерева, кевлара и ковриков-карематов. Но есть тонкости:

- Смотря чем стреляют. Есть кассеты с поражающим элементом из хрупкого металла (как «экспансивные пули», которые о препятствие как бы «разворачиваются», увеличивая площадь удара). Вот такие осколки в теле превращается в крошку. Врачи вытягивают осколок, а тот ломается… Рану нужно расширять - на это как раз и рассчитано. От такого можно укрыться хоть просто в машине. Следующий тип - стальные шарики и каленые дротики. Чтобы косило все живое, пробивало…

Харам отставляет чашку с кофе и задирает штанину: между щиколоткой и коленом, два параллельных рубца-углубления, как по линеечке. И продолжает просвещать:

- Третий тип кассетных суббоеприпасов - кумулятивные - вызывают детонацию боекомплекта в бронемашине. Они как киндер-сюрпризы, только большие, с матерчатым стабилизатором. При разрыве дают что-то напоминающее разряд молнии. Такими работают как можно ниже - площадь накрывают не очень большую, но плотно. Позиции танков, например.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ САНИТАРЫ

Один из вопросов, на который сложно получить ответ - что в голове у противника. Говорю, что пока объяснения нет и привожу два примера:

- Я был в двух основных местах так называемых «мясных штурмов» ВСУ. То, что они мясные, это просто по запаху чувствуется, я потом машину отмывал, запах мертвечины не выветривался. Это Работное, под Урожайным, Времьевский выступ - там все поля завалены телами. Вот что заставляет ИХ идти в эти штурмы?

- Подпирают. Толкают. Потом вдруг выясняется, что против нас воюют только повара и шоферы. Но я с ними начинают розмовлять украинской мовой…

Тут Харам переходит на бойкую мову, я больше половины слов не понимаю, это не суржик. Харам замечает мое удивление:

- У пленных глаза тоже становятся круглыми, у меня еще акцент львовский. Спрашиваю: «Ты откуда? С Полтавы? А я из Владимира-Волынского!». Они не привыкли, чтобы с ними на мове говорили. А вот недавно к нам попали граждане из подразделения «Ангелы Президента». Их называют Киевские президентские войска. Спрашиваю: «Как там с натовской техникой?» Оказывается, в ВСУ ее почти нет - вся идет в «аэромобильные» штурмовые бригады и подразделения типа «Кракена». Снайперские винтовки у них обязательно западные.

Кадр из личного видео Харама - спиной к нам топает очередной украинский пленный. Фото: Личный архив

- А настроение у них как? Закончился их «контрнаступ»?

- Не похоже. Они захватывают позиции, мы захватываем. Они сразу стараются отбить их. И делают не одну попытку. Инициатива у них есть. Но, хоть бы один пленный признался, что он штурмовик.

- Ты же спрашивал их, зачем они пошли?

- О, это очень частый вопрос: «якого чорта ты сюды прийшов?». В ответ: «а что мне было робить, меня с военкомата забрали?». Рассказывают, что «на войне мир повидали»: месяц в учебке, потом туда свозили, сюда свозили на подготовку. Некоторые и в самой Англии были на учениях. А потом он получает первую зарплату и понимает: жизнь удалась! Только после первого замеса зарплата кажется не такой уж и большой!

- А сколько у них зарплаты?

- У всех по-разному. Но у штурмовиков, участников «мясных штурмов», она равна нашей.

- Надолго еще хватит противника?

- Их чуть-чуть осталось. Чисто мои наблюдения. Я считаю цифру потерь 400 тысяч достоверной. Моб.резерва по цифрам около 2 миллионов, призвать смогут 1 миллион 200 тысяч. Год и у них включится мозг. Сейчас же как война выглядит: пинг-понг с помощью арты, все основные ранения минно-взрывные, пулевые только на штурмах, их немного.

Хотелось бы, чтобы поскорее начали думать. Устал я, с 14-то года воевать…

По словам пленного, с которого сняли этот шеврон, это знак подразделения "Ангелы Президента". Ангелы тоже пошли на мясо. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ВОЛОНТЕРЫ И ДОПОМОЖНIКИ

Харам рассказывает что из себя представляет «народная система» снабжения украинской армии. Такой опосредованный налог и к явлению явно приложили руки западные советники:

- По снайперам у них волонтеры работают так: начинают снабжать подразделение, но взамен, требуют какой-то видеоконтент с убийством русских. Создают телеграм-канал подразделения, выкладывают туда съемки, туда валят самостийники - побачить, подывиться и с них начинают собирать гривны. Много. Так обеспечивают одно подразделение, потом переходят к другому.

Приношу из машины свой груз - два «суточных» тактических рюкзака. И чем дольше мы перебираем присланное, тем больше удивляемся. Вот какому человеку, далекому от войны, придет в голову отправить на фронт сотню крупных рыболовных крючков-тройников и к ним баллон с зеленой краской? Харам мне тут же показывает фото в телефоне – темень, корявый ствол какого-то дерева, в нем два десятка таких же крючков, выкрашены в зеленое и сохнут. Там же сохнут взрыватели. Это же для установки мин-растяжек!

Рюкзаки продолжают исторгать из себя непривычные вещи - лак для изоляции контактов, матерчатую темную изоленту, жаропрочные краски разных цветов, фланелевые салфетки для оптики, лупы с подсветкой (ценнейшая вещь для сапера), мультитулы маленькие, меньше ладони - тоже саперам.

Распаковка рюкзака. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Нашелся в рюкзаке высоко ценимый военными препарат, купирующий острую боль. Каждый шприц-тюбик дополнительно вставлен в пластиковую пробирку с герметичной крышечкой (защита). Харам удивленно рассматривает эти пробирки, крутит головой:

- Ну как же по уму собирали нам посылку добрые люди! Ты же по ямам все время лазаешь, падаешь, трешься. Аптечка всегда на поясе или на груди. А потом, как понадобится, лезешь в эту аптечку, а все шприцы-тюбики с обезболом либо вытекли, либо иглы погнулись или сломались…

Перебираем эту кучу нужнейших подарков и кажется, что через эти предметы, мы сейчас общаемся с добрыми людьми из далекой Москвы. Харам и так, не сказать, что был печален, а тут совсем развеселился. Для солдата, догуливавшего два дня отпуска, это было бесценно.

* FPV-дрон - это скоростные квадрокоптеры с управлением через видеоочки и пульт – аббревиатура так и расшифровывается: First Person View – вид от первого лица. Очень простые в сборке и дешевые, обычно используются, как управляемый снаряд с зарядом от ручного гранатомета, например. Или с самодельным боеприпасом, который мощнее штатных.