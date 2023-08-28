Николай Басков возвращается на экраны как ведущий популярного телешоу

Николай Басков — ведущий «Ну-ка все вместе!». Фото — телеканал «Россия».

Сегодня стала известна дата премьеры пятого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», которое выходит на телеканале «Россия». Программа в эфире с 8 сентября по пятницам.

64 одаренных и пока не известных широкой аудитории вокалиста (тех, кто прошел кастинг) будут демонстрировать исполнительское мастерство (петь в разных жанрах) на большой сцене. Правила передачи такие: вокалисты поют, их оценивает сотня экспертов; участник, который получит голоса всей сотни – получает место в полуфинале. Сильнейшего выберут в финале. Победитель получает Кубок шоу, оригинальный сингл с ротацией в эфире музыкальной радиостанции и денежный приз – миллион рублей.

Стена, на которой расположилось жюри — сотня экспертов. Фото — телеканал «Россия».

Среди сотни экспертов будет певец Виктор Салтыков. Салтыков рассказал kp.ru: «Не сложно быть в сотне, в жюри. Так как я сужу не как артист (эксперт), а как зритель, который пришел на концерт посмотреть на выступление этих талантливых людей. Не оцениваю: хорошо они поют или плохо — мне главное эмоции, как заходят номера участников. В новом сезоне мне «заходило» много раз. Будут номера, от которых мурашки (модное сейчас слово у молодежи для передачи подобных эмоций). У меня может и не было мурашек, но определенную эйфорию я испытывал. Похожие эмоции в свое время я получал, когда слушал первый альбом «The Beatles», Фредди Меркьюри. Видно, что в этих конкурсантах есть потенциал. Это очень важно. Они все достаточно профессиональные».

Наташа Королева — и споет, и будет в жюри. Фото — телеканал «Россия».

Слова бессменного ведущего проекта Николая Баскова передает канал «Россия», презентуя проект: «Это шоу набрало невероятные обороты, и это еще одно подтверждение того, что наша страна богата талантами! Пяти сезонов не хватит, чтобы показать все дарования из разных регионов страны. Пятый сезон – это только начало начал. Мне кажется, что сотня становится строже, потому что были действительно сильные победители в предыдущих сезонах и сейчас требования к конкурсантам выше… Сотня – это отражение различных музыкальных вкусов: здесь сидят и исполнители, и композиторы, и музыканты, и аранжировщики, то есть люди, которых интересует совершенно разная музыка. И конкурсант должен выйти и захватить всех своим исполнением, своей подачей».

Сотня работает во главе с Сергеем Лазаревым. Каждый выпуск открывает приглашенная звезда, которая присоединяется к членам жюри. Среди звездных гостей ожидаются Филипп Киркоров, Алсу, Наташа Королева, Маша Распутина, Хабиб, группы «Чай вдвоем» и «Комбинация» и другие артисты.

Маша Распутина — звездный гость и член сотни. Фото — телеканал «Россия».

Многие победители разных сезонов проекта активно развивают карьеру после участия шоу. Любимица публики - Варвара Убель из Новосибирска, она выиграла четвертый сезон. К примеру, 9 сентября можно попасть на ее московский концерт с квартетом Игоря Бутмана, а недавно она пела в столице на крупном джазовом фестивале. Убель говорит: «Большое спасибо Сергею Лазареву за наставления: даже из одного его замечания можно сделать большие выводы и работать над этим еще несколько лет. Мы продолжаем общаться с ним, и иногда он дает какие-то советы, отмечает мои сильные и слабые стороны. Я ко всему прислушиваюсь и в дальнейшем могу скорректировать вектор своего развития, потому что доверяю Сергею, как профессионалу. Хочу поддержать участников пятого сезона и пожелать им не терять свою самобытность – не пытаться угодить экспертам или попасть под стандарты».

8 сентября в 21.30 в эфире телеканала «Россия» пятый сезон вокального телешоу «Ну-ка, все вместе!».