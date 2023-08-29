Как молодой саудовский принц стал одним из самых влиятельных людей в мире

Саудиты строят в пустыне футуристический город Неом - эта идея тоже принадлежит наследному принцу. Фото: neom.com

На саммите БРИКС в Южной Африке было принято решение о расширении организации еще на шесть участников. Среди них - Саудовская Аравия, купающаяся в нефтедолларах пустынная монархия, которая, однако, в последнее время попадает в заголовки мировых СМИ не только из-за торговли углеводородами, но и из-за строительства футуристического города Неом, покупки в местные футбольные клубы звезд первой величины и значительной либерализации ранее здесь существовавших правил шариата. За модернизацией этого государства стоит один человек: королевством де-факто руководит 37-летний наследный принц Мухаммед бен Салман, которого, несмотря на очень молодой по меркам политической элиты возраст, уже называют одним из самых влиятельных людей мира.

Мухаммеда бен Салмана привыкли видеть в национальной одежде саудитов - белой рубахе в пол (гандура) и красном клетчатом платке (гутра), но иногда он выбирает европейский стиль. Фото: СОЦСЕТИ

АРЕСТОВАЛ 350 ВЗЯТОЧНИКОВ

Мухаммед бен Салман, или, как его называют в западной прессе, МБС, начал политическую карьеру в 2009 году с должности советника своего отца, нынешнего короля Салмана. В 2015 году МБС возглавил антикоррупционный комитет. Сразу после назначения наследник провел беспрецедентную кампанию по борьбе с коррупцией - по обвинению в злоупотреблениях были арестованы более 350 человек, в том числе 11 принцев. Эта акция была расценена как зачистка политических конкурентов, хотя многие говорили о том, что столь дерзкая атака на ранее неприкасаемых членов элиты была назревшим и вынужденным шагом ради благополучия королевства.

Так или иначе, с этого момента МБС прочно обосновался в качестве политика номер один в стране, хоть и сдерживаемого регалиями и авторитетом короля-отца. Пост премьер-министра, полученный в прошлом году, окончательно закрепил Мухаммеда бен Салмана в качестве фактического правителя Саудовской Аравии.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МОЛОДОЙ РЕФОРМАТОР

Наследный принц принес в довольно консервативную Саудовскую Аравию большие перемены. За годы политической карьеры он снискал славу чуть ли не хипстера, который позволяет появится на публике в шортах, играет в видеоигры и приезжает в гости к миллиардерам Кремниевой долины. Но и политические соратники, и оппоненты отмечают глубокий и расчетливый ум, энергичность и трудоспособность наследного принца. За то количество обязанностей, которые он замкнул на себя, МБС даже прозвали «Господин все».

В первую очередь МБС выступает за отход от религиозного догматизма ваххабитов, царившего в королевстве долгие годы. Он выступает за более умеренный и светский вектор ислама, который считает более близким к истокам учения. За последние годы повседневная жизнь королевства изменилась: в стране открываются торговые центры, кинотеатры и даже стендап-клубы, положение женщин серьезно улучшилось - например, им позволили водить машины, а доля женского труда в экономике выросла в три раза, включая назначение послом в США принцессы Римы. На фоне смягчения порядков в стране местная полиция нравов, строго следившая за соблюдением норм шариата, постепенно теряет свое влияние и присутствие в публичных местах. Используя инструменты мягкой силы, Саудовская Аравия строит футуристический город Неом, который должен привлечь миллионы туристов, инвестирует в зеленую энергетику, технологии опреснения морской воды и киберспорт, а также привозит в страну звезд футбола мирового уровня, таких как Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Переход Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср» привлек к королевству внимание спортивных болельщиков всего мира. Фото: Ahmed Yosri/REUTERS

ЛИДЕР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Во внешней политике МБС в последние годы примерил на себя роль миротворца в борьбе за статус регионального лидера на Ближнем Востоке. За последние годы Саудовская Аравия сделала ряд важных шагов навстречу бывшим оппонентам. Так, в этом году при содействии Китая Саудовская Аравия восстановила дипломатические отношения с Ираном, которые были разорваны в 2016 году после нападения на посольство королевства в Тегеране. В мае этого же года стараниями наследного принца в формат Лиги арабских государств вернулась Сирия, которая была исключена из него в 2011 году. Судя по утечкам в прессе, саудовцы готовы даже к признанию Израиля.

При этом наследный принц не является поклонником Запада, даже образование он в отличие от многих других ближневосточных потомков богатых семей получал у себя на родине. Сейчас Эр-Рияд активно дистанцируется от США и укрепляет сотрудничество с Китаем и Россией. На днях стало известно о введении изучения китайского языка в школах и вузах королевства. По мнению бывшего посла Франции в Эр-Рияде Бертрана Безансено, саудовцы реалистично смотрят на вещи и понимают, что пока еще зависят от американцев, но считают, что США стали слабее.

Окончательно заматерев в формате региональных союзов и двусторонних отношений, наследный принц замахнулся на статус самостоятельного игрока на более высоких уровнях. Свидетельством тому служит организованный МБС в Джидде саммит по урегулированию украинского кризиса.

Но и это не предел амбиций наследного принца. Сам Мухаммед бен Салман верит, что Ближний Восток станет новым центром силы вместо стареющей Европы, если основные страны региона смогут успешно пройти через трансформацию. Учитывая политический вес и юный для политика возраст, МБС видит именно себя архитектором этих перемен и стремительно движется к этой цели.

«Если у нас получится, многие страны пойдут за нами, за 30 лет произойдет арабское возрождение. Это война Саудовской Аравии, это моя война, которую я принимаю лично и не собираюсь в ней погибнуть, пока Ближний Восток не станет мировым лидером», - заявил наследный принц еще в 2018 году на инвестфоруме в Эр-Рияде.