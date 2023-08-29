Бесплатное горячее питание предоставляется всем ученикам с 1-го по 4-й класс без исключения - один раз в течение учебного дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реформа школьного питания началась еще в 2020 году. На новую систему школы переходили постепенно. Три года им дали на подготовку, и вот с нынешнего 1 сентября всем учащимся 1 - 4-х классов в школах будет полагаться бесплатная горячая еда. При этом в помощь регионам на питание для младшеклассников из федерального бюджета уже выделены немаленькие деньги (см. «Официально»). Что поменялось и стало ли меньше поводов для тревог у родителей?

БЕСПЛАТНАЯ ЕДА - КАКАЯ ОНА?

- Бесплатное горячее питание предоставляется всем ученикам с 1-го по 4-й класс без исключения - один раз в течение учебного дня. Это может быть как обед, так и завтрак. Главное, чтобы в меню было горячее блюдо. Что и когда будут есть школьники, каждая школа решает сама, опираясь на врачебные рекомендации и нормативные документы, - разъясняет для «КП» директор Отраслевого союза развития социального питания (СоюзСоцПит) Владимир Чернигов.

Это то, что полагается всем. Но есть категории детей, которые могут рассчитывать на двухразовое бесплатное питание (см. «Важно!»). Это школьники из малообеспеченных семей и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - например, дети-инвалиды.

Отдельный вопрос - школьники-инвалиды, которые обучаются на дому. Они получают сухой паек. Могут быть дополнительно и региональные льготы для каких-то категорий школьников.

Понятно, что «решать сами» школы могут очень по-разному. Но определенные рамки тут установлены. В частности, есть СанПиН (санитарные нормы и правила), вступивший в силу с 2021 года, - там отдельная глава посвящена организации питания детей. И прочие нормативные документы, обязательные для исполнения (см. «Важно!»).

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- С 1 мая этого года правительство также изменило порядок составления школьного меню, - говорит Владимир Чернигов. - Теперь подрядным компаниям нужно оговаривать рацион детей с руководством образовательных учреждений. Дополнительно предписана необходимость согласовывать диетическое питание, если в нем есть потребность у кого-то из учеников.

За характером школьных меню и их соответствием всем нормам следит Федеральный центр мониторинга питания обучающихся, созданный при Минпросвещения. Мониторинг меню ведется в автоматическом режиме по всем школам (учебные заведения загружают свои меню на специальную платформу). Тот же центр разработал примеры типовых меню для младших школьников, а также кучу методических рекомендаций…

Теперь все будут довольны?

НА ТРОЙКУ С ПЛЮСОМ

Школьная еда - вопрос сложный. По данным опроса SuperJob, который проводился прошлой осенью, большая часть родителей оценивала ее вкус и качество на тройку (28% опрошенных) и четверку (27%). Средний балл - 3,4 из 5.

Правда, не очень понятно, насколько всерьез можно воспринимать эти оценки. Как поясняется в самом опросе, в некоторых регионах действует система «родительского контроля». И представители родителей дегустируют продукцию, которую будут есть их дети. Но так не везде - зачастую мамы с папами про вкус и качество школьного питания говорят со слов своих чад, которым не всегда нравится именно то, что полезно для здоровья (гамбургеры и кока-кола наверняка имели бы гораздо больший успех, чем манная каша).

Более объективной вроде бы можно считать информацию Роспотребнадзора. Там не про «вкусно», а про соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам здорового питания. Как утверждают в ведомстве, в прошлом учебном году они вынесли по школьной еде порядка 20 тысяч предписаний об устранении нарушений. Но в целом за последние три года количество школ, которые такие предписания получают, сократилось втрое.

Родители, судя по их комментариям в соцсетях, ко всей этой информации относятся скептически. Мало кого волнуют общие цифры по стране, когда ребенок рассказывает, что на раздаче в своей конкретной школьной столовой видел таракана, а «горячее питание» там подают холодным.

С 1 сентября всем учащимся 1 - 4-х классов в школах будет полагаться бесплатная горячая еда. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ДАЕШЬ ГОСТ?

Депутаты из Комитета Госдумы по просвещению накануне нового учебного года выступили с инициативой - надо ввести ГОСТ на горячее питание в школах. То есть единый стандарт с базовым перечнем блюд, который полагается ученику, в зависимости от его возраста и состояния здоровья. Мотивировка такая: сейчас дети оказываются в неравном положении. В передовых школах - все хорошо, а в некоторых отстающих, особенно в «депрессивных» регионах, кормят так, что дети просто отказываются это есть и остаются голодными.

Глава СоюзСоцПита Владимир Чернигов считает, что речь скорее может идти о едином подходе к организации питания. Поскольку приводить к одному стандарту, допустим, кавказские регионы и северные нельзя, да и не получится. Страна большая, разные кулинарные традиции, разный доступный набор свежих продуктов.

Эксперты указывают и еще на одну незадачу. ГОСТы у нас в отличие от СанПиН не обязательны для исполнения. То есть если ты утверждаешь, что работаешь по ГОСТу, то его соблюдать обязан. Но можешь и не утверждать - и работать, как раньше.

- Если стандарт не для всех, то зачем он нужен? У нас же задача не документ создать, а чтобы дети ели, - недоумевает в эфире Радио «Комсомольская правда» председатель правления Ассоциации операторов социального питания Андрей Плышевский.

Тут есть еще одна закавыка. Продукты постоянно дорожают. А денег из федерального бюджета на 2023, 2024 и 2025 год на организацию бесплатного школьного питания заложено одинаково (см. «Официально»). Предполагается, что это только софинансирование, остальное регионы и муниципалитеты должны найти сами. Но это, как хорошо известно, не у всех всегда получается. И какие ж поставщики питания будут брать на себя обязательства по «стандартизации», когда непонятно, а хватит ли денег, чтобы их выполнить?

Официально Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Судя по статистике Роспотребнадзора (см. выше), пока и соблюдение обязательных СанПиНов у нас в школьных столовых и буфетах отнюдь не стопроцентное.

Родители тем временем предлагают простой выход: вводить везде (а не только местами) обязательный «родительский контроль». Мол, мамочки - лучший Роспотребнадзор, потратить выделенные госденьги без толку не дадут, душу вытрясут. И никакого дополнительного финансирования на этот контроль не надо.

НА ЗАМЕТКУ

Как получить льготное бесплатное питание для ребенка

Родителям, чьи дети пойдут в 1 - 4-й класс, одноразовое бесплатное горячее питание полагается по умолчанию - никаких заявлений писать не надо. А вот двухразовое питание для определенных категорий детей - льгота, которая носит заявительный характер. То есть о ней надо позаботиться.

- Чтобы ребенку в школе предоставили безвозмездное двухразовое питание, его родителям надо обратиться в местный орган соцзащиты с заявлением и документами (там подскажут, какими именно. - Ред.), - разъясняет Владимир Чернигов. - Рассмотрев все обстоятельства, представители госструктуры дадут согласие или откажут в предоставлении льготы.