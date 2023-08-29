Экскурсии по крышам, походы в каменоломни, полеты на МИГ-29: Турфирмы продолжают продавать опасные для жизни экскурсии

Экстрима, который маскируется под обычные экскурсии, меньше не становится. Фото: Shutterstock

В первые дни после трагедии в московском коллекторе казалось, что эта история здорово перетрясла рынок нелегальных экскурсий, связанных с экстримом. Напомним, 20 августа в районе Цветного бульвара под землю спустилась группа из восьми человек (гид + 7 «пассажиров», включая несовершеннолетних). Клиенты выложили за трехчасовое путешествие по подземной реке Неглинке от 4 до 9 тысяч рублей. При этом экскурсовод Константин Филиппов наплевал на прогноз погоды, который обещал серьезный дождь.

А когда начался ливень, коллектор быстро наполнился водой под потолок - и людей просто смыло мощным потоком. Все восемь участников похода захлебнулись. Вынесенные в Москву-реку тела потом находили в течение полутора суток…

На данный момент арестованы два человека. Бизнес-партнер погибшего Филиппова Никита Дубас (эта парочка больше года продавала подземные экскурсии через свой сайт «Подземный гид») и гендиректор крупного агрегатора экскурсий «Спутник» Александр Ким. Его фирма торговала «билетами» на Дубаса, Филиппова и других диггеров-нелегалов, хотя было очевидно, что юридически они никак не оформлены и ответственности за безопасность своих клиентов не несут. Гендиректор еще одного интернет-магазина экскурсий Александр Лазовский объявлен в международный розыск.

После этой истории коммунальные службы экстренно заварили все несанкционированные входы в столичные подземелья. Диггеры, ранее торговавшие нелегальными экскурсиями, кинулись зачищать свои странички в интернете.

Казалось, что их примеру последуют организаторы и других опасных туров. Куда там! Экстрима, который маскируется под обычные экскурсии, меньше не стало.

ИНДУСТРИЯ ВЫСОТЫ

Всегда считалось, что незаконные путешествия по крышам - в большей степени питерская история. Там это один из негласных городских брендов. Зазывал с табличками «Прогулки по крышам» в центре Санкт-Петербурга не меньше, чем предлагающих прокатиться по каналам на теплоходе (800 - 1000 рублей берут с человека за часовой подъем в группе, 1500 - 2000 - за индивидуальный). В 2020 году в городе активно обсуждали трагедию - с высоты упали гид и его 17-летняя клиентка. В очередной раз объявили борьбу со взломщиками чердаков, которые делают на этом неплохой бизнес, но все в итоге вернулось на круги своя.

Оказалось, что и в Москве прогулки по крышам - вполне себе индустрия. Набиваю в поисковике. Самые будоражащие маршруты предлагают на сайте «Москультура».

Крыша сталинской высотки у площади трех вокзалов (гостиница «Ленинградская») - 4750 рублей с носа. Или авторская экскурсия «Эстетика тихого руфинга» (1390 рублей) - «с учетом ваших физических возможностей и навыков».

Предложений в интернете хватает. И все они на виду, невзирая на недавнюю трагедию.

Если кликнуть на интересующий тебя лот, ты оказываешься на сайте агрегатора «Спутник» того самого Александра Кима, который сейчас арестован по делу о погибших в коллекторе. На страничках описания экскурсий по крышам нет. Видимо, их уже успели удалить. Вместо этого вам предлагают вполне себе травоядный поход по Арбату.

«РИСКИ ЕСТЬ ВСЕГДА»

А вот на сайте «Руфтопмоскоу» все по-прежнему работает. Есть легкая конспирация: чтобы получить ценник и список крыш, куда можно попасть, нужно либо отправить в форме обратной связи номер своего телефона, либо написать организаторам в Телеграме. Я выбрал второе. Ответили буквально через 5 минут.

«Для начала выбирайте крышу, куда хотите, - пишет мне невидимый менеджер. - В среднем подъем в группе стоит 1500 - 1700 рублей с человека. Индивидуально - 2000 - 2200 рублей. Не забудьте, что на каблуках на крышу нельзя. Для безопасности».

И пересылает мне «меню» - 25 крыш! С видом на «Москва-Сити», на Смоленскую, Таганскую, ВДНХ и многие другие известные локации. Если доплатить, можно встретить рассвет. Так фоточки красивее получаются.

Ради красивых фото люди готовы рисковать и лезут на крыши. Фото: Shutterstock

«А нам не придется бегать от полиции или жильцов?» - «Обычно не бегаем. Но всегда есть риски, - честно отвечает мой собеседник. - Вы должны понимать, что находиться на чужой крыше по факту нельзя».

Знаем-знаем. Административный штраф 5 тысяч рублей (как и за путешествие по коллектору). Который, как показывает практика, никого и не останавливает.

Опрос "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«НЕ ТРОГАЙТЕ КАМНИ, ОНИ МОГУТ РУХНУТЬ»

В Подмосковье под Домодедовом есть такое известное у спелеологов и любителей экстрима место - Сьяновские каменоломни. Это пятая по величине система пещер в России. В декабре 2020 года здесь произошло ЧП. Инструктор повел вниз группу детей. Восемь мальчишек в возрасте от 9 до 12 лет. И с ними папа одного из ребят. Шли-шли, и в какой-то момент инструктор заявил, что… они потерялись. Не понимаю, мол, куда нам повернуть, чтобы вернуться. Молодой человек сообщил, что уходит за помощью и исчез в темноте. «Оставайтесь тут. Я скоро!»

Ребятам пришлось просидеть внизу около двух часов, пока за ними не пришли спасатели.

Выяснилось, что гид-самоучка уже несколько лет нелегально водил в Сьяны «туристов», собирая с каждого по 1800 рублей.

После этого инцидента губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв распорядился завалить и заварить все спуски в пещеры. Сказано - сделано.

Входы в пещеры заварили несколько лет назад, но любители экстрима нашли способы попасть внутрь. Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

Опытные посетители Сьян тогда вспоминали, что когда-то эти пещеры взрывали даже. Но энтузиасты снова откапывали входы и продолжали спускаться вниз. И действительно - около года назад в сети начали появляться видео незаконных коммерческих спусков с группами по 5 - 8 человек. Более того, Дубас и Филиппов (гиды из коллектора) на своем сайте «Подземный гид» такими экскурсиями тоже торговали! Брали по 2 тысячи рублей с человека.

- Я пошла за компанию с друзьями, но уже внизу, метров через сто, поняла: мне дальше совсем не хочется, - рассказала «КП» участница одной из подпольных экскурсий в Сьяны, которую проводил другой диггер. - Во-первых, в самом начале тебе приходится практически ползти на брюхе. Под землей. Максимально некомфортно себя почувствовала. Во-вторых, дальше приходилось идти в полусогнутом положении, а наш гид время от времени напоминал: «Ребята, ни в коем случае не трогайте камни, которые торчат над вами, они могут рухнуть». Ты смотришь и видишь, что там целые глыбы весьма неустойчиво лежат друг на друге. Оно мне надо? Я устроила истерику, гид попросил других ребят остаться на месте и вывел меня наверх. Чтоб я еще раз туда полезла? Никогда!

Мнение. специалиста Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ!

Полеты гражданских на МиГ-29 все-таки запретили

В интернете до сих пор можно нагуглить объявления о 30-минутных полетах на настоящем боевом истребителе МиГ-29. Обещают подъем в стратосферу (начинается от 11 км над уровнем моря) вместе с опытнейшим летчиком-испытателем, отработку фигур высшего пилотажа. А на безопасной высоте клиенту даже дадут самостоятельно управлять этой машиной, которая выжимает до 2450 километров в час!

Цена вопроса - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Правда, как выясняется, на самом деле такие полеты с участием гражданских были запрещены еще в 2017 году. А торгующие полетами на «МиГах» сайты - мошенники, которые обязательно попросят предоплату, а потом - адью.

- Полеты коммерческих пассажиров на МиГ-29 были разрешены правительством России в 2002 году по просьбе руководства Нижегородского авиастроительного завода «Сокол», - рассказал «КП» один из бывших пилотов. - Тогда предприятие просто выживало. В штате числились летчики-испытатели, которые для поддержания формы должны были летать хотя бы по 4 - 8 часов в месяц. А денег на это не было. Поэтому «Сокол» и попросил правительство разрешить продавать полеты для гражданских, за счет которых все это и окупалось бы. Так что все было полностью легально, с подписанием кучи документов и полной финансовой отчетностью.

Но в 2017 году кто-то из нынешнего федерального начальства внезапно узнал о таких «покатушках» и возмутился. Мол, ну ладно в 2000-х, но сейчас-то завод завален финансированием и заказами. Отставить катать гражданских! Так что обычный смертный на истребителе до 14 тысяч метров уже не поднимается.

Насколько это было безопасно - обычных людей, без подготовки, пускать вот так в небо? Это же не рейсовый лайнер, там ведь совсем другие перегрузки.

- Перед каждым таким взлетом пассажиров полностью проверяли медики, - отвечает наш собеседник. - Если у человека противопоказания, никто его, конечно, в «МиГ» не посадит. Тут и от самого клиента зависело, насколько он понимает способности своего вестибулярного аппарата. А то у нас бывали персонажи - глаза горят, рвется в небо. Он же 800 тысяч заплатил! А после полета лежит на диване три часа, матерится, его полощет.

На данный момент из подобного экстрима легально доступны полеты на учебных реактивных истребителях Л-29 (75 тысяч рублей за 30-минутный вылет без учета трансфера на аэродром и съемки) и Л-39 (110 тысяч).