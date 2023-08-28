Герой спецоперации «Z» рядовой Варгасов провел доразведку и выявил врага

Фото: Александр Река/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Недорубленный лес опять вырастает».

УДЕРЖАЛ ГОСПОДСТВУЮЩУЮ ВЫСОТУ

Рядовой Алексей Михайличенко

«Рядовой Алексей Михайличенко, действуя в составе подразделения, выполнял боевую задачу по обороне господствующей высоты. Находясь на оборонительной позиции, Алексей получил команду выдвинутся к месту, где противник попытался прорвать оборону российских войск. Прибыв на место, Алексей, в ходе наблюдения, обнаружил бронегруппу противника двигающуюся в направлении позиций наших войск. Михайличенко, не теряя ни секунды, быстро занял огневую позицию, развернул противотанковый ракетный комплекс на угрожаемом направлении и прицельным огнем нанес огневое поражение танку противника. Точный выстрел из ПТРК уничтожил танк, а следовавшая под его прикрытием пехота была рассеяна огнем артиллерии. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям рядового Михайличенко прорыв обороны российских войск был не допущен, что позволило удержать оборонительные позиции на важном тактическом рубеже».

ПРОВЕЛ ДОРАЗВЕДКУ И ВЫЯВИЛ ВРАГА

Рядовой Амир Варгасов

«Подразделение рядового Амира Варгасова выполняло задачу по обороне населенного пункта на одном из направлений. Согласно полученной разведывательной информации противник предпринял попытку прорыва обороны российских войск. По приказу командира взвода рядовой Варгасов выдвинулся на наблюдательную позицию. Прибыв на место, Амир поднял в воздух БПЛА. В ходе ведения разведки Варгасов обнаружил приближающуюся технику и живую силу противника, о чем незамедлительно доложил вышестоящему командованию. Координаты целей были оперативно переданы на огневую позицию артиллерии. В ходе нанесение огневого поражения Амир вел корректировку, что обеспечило эффективное поражение техники противника. Благодаря грамотным действиям и личному профессионализму рядового Амира Варгасова противнику было нанесен существенный урон, что воспрепятствовало прорыву обороны российских войск».