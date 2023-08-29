Как правильно воспитать кота? Путь усатого террориста от подранных обоев до любви и ласки

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Исправить характер собаки может кинолог, а что делать с котом, который нападает на все, что движется, больно царапается и впивается зубами похлеще любого вампира? Кто виноват в том, что кот вырос забиякой? Разбираемся со специалистами.

Драные обои, битая посуда

- Если кошка дерет обои, в этом вина хозяина, - считает эксперт-фелинолог по всем породам кошек международного уровня, руководитель московского городского клуба кошек Людмила Макарова. - У кошки растут коготочки.

В природе она срывает отросшие когти, стачивает их. А как быть, если дома негде это делать? Значит, она будет драть диван или обои. Но если вы дадите ей возможность делать это в определенном месте, в другом она перестанет.

Выбираем правильную когтеточку...

Специалисты советуют: понаблюдайте, как и где кошка точит когти. Если она делает это о ковры, значит, ей нужна горизонтальная когтеточка. Если о спинку дивана - вертикальная. Но есть еще и целые комплексы, которые включают в себя и домик, и лежанку, и оба вида когтеточек.

...и антивандальный спрей

- На самом деле домашние кошки, у которых нет выгула, не стачивают когти (именно поэтому их надо стричь), а ставят таким образом свои метки, для этого на подушечках лап у них есть железы, - объясняет ветеринарный врач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина. - Те места, которые кот облюбовал, а человеку это не нравится, опрыскивают специальными спреями (названия у них соответствующие - против царапанья или антивандальные), аэрозолями с цитрусовым или хвойным запахом или... натирают грязной мужской футболкой или носками. После этого кот поймет, что альфа-самец в доме мужчина.

И наоборот, чтобы привлечь внимание животного к новой когтеточке, ее можно сбрызнуть спреями с кошачьей мятой или валерьянкой. Лучше делать это несколько раз, чтобы уж наверняка коту обновка понравилась.

Есть вопрос Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Хвостатый террор

Та же самая история - с охотой за ногами (руками, пальцами - выберите нужное) хозяина и его гостей. Пока котенок маленький, хозяева только умиляются тому, как пушистый охотник нападает из-за угла. А когда зверь вырастает, а вместе с ним - его клыки и когти, становится уже не до смеха.

- Воспитание кошек похоже на воспитание детей: если что-то нельзя, то это нельзя с самого начала, - подчеркивает Ангелина Сиротина. - Если кот что-то делает не так - царапает вам ноги, грызет пальцы рук, - будьте готовы к тому, что это перерастет во вредную привычку. Поэтому котенка в этот момент нужно отвлекать. В магазинах продаются разные лакомства (куриные лапки, свиные ушки и др.), и каждый раз, когда кот покушается на вашу руку, суйте ему в пасть еду. Охотится за ногами - переключайте его внимание на махалочки, удочки и другие игрушки.

Чтобы отбить интерес к человеческим конечностям, их тоже можно побрызгать тем, что коту неприятно, - цитрусовые и хвойные аэрозоли в помощь.

Простые правила

Что делать, если с котом все же нет никакого сладу? В этом случае обращаются к зоопсихологу. Это не врач, поэтому возить кота никуда не нужно. Вероятно, специалист попросит записать видео того, как ведет себя ваш любимец, а потом будет подсказывать, как аккуратно скорректировать его поведение.

- Кот понимает все ваши мысли и абсолютно точно знает, что вас бесит. Это очень умное животное, - уверяет Ангелина Сиротина. - Но кота бить нельзя. Есть несколько правил, которые вам помогут.

1. Прежде всего вы должны наладить с кошкой контакт, научиться понимать ее потребности и по ее поведению определять - довольна она или нет.

2. Воздействовать на кошку можно только лаской. Это она понимает очень хорошо.

3. Лакомства в качестве поощрения использовать можно и нужно. Но у каждой кошки будет что-то свое. Одна душу продаст за рыбку, другая - за сыр, третья - за дыню. Используйте пристрастия питомца себе на пользу.

4. Если кошка хулиганит, свое недовольство показывать нужно голосом, можно даже зашипеть на нее: если вложить в этот звук все ваши эмоции, она вас поймет. Другой вариант - обрызгать кошку из пульверизатора. Но только так, чтобы она это видела, а не исподтишка, чтобы напугать ее. Иначе от испуга она может сделать вам больно.

5. Ругаем кошку только в тот момент, когда она что-то делает. Если она уже сделала, ругать бесполезно - кошка не свяжет предыдущие свои действия с результатом.

6. Существуют также препараты для корректировки поведения: фитопрепараты, гомеопатия, медицинские средства, диффузоры-феромоны, релаксирующие ошейники. Даже кошачью мяту используют, чтобы «договориться» с котом. Но нужно проконсультироваться со специалистом, каждому конкретному животному препараты подбираются индивидуально.

КОМПЕТЕНТНО

Дуэт Куклачева и Стрелки родился из привычки кошки спать в кастрюле. Фото: Олег ИВАНОВ/ТАСС

«Не дрессируйте - любите!»

Юрий КУКЛАЧЕВ, артист цирка, дрессировщик кошек:

- Кошка дрессировке не поддается. Было бы иначе - с ними сейчас работал бы весь мир. А так - один Куклачев на весь мир. Дрессировать - это заставлять. А кошку невозможно заставить, она не позволит себя унижать. Кошка не будет делать трюки, но вы можете заметить ее способности и развить их. Рефлекс будет вырабатываться только на том, что нравится ей, а не вам. Вот пришел я как-то домой, а там кошка в кастрюле спит! Мама родная! Мы здесь суп варим, а она спит! Начал ругаться на нее, а жена говорит: «Да ты что! Она же тебе идею подсказывает: кот и повар!» Так и получился гениальный номер, с которым мы покорили весь мир. Все хотят дрессировать. Дрессировщики. Любить надо животное и отталкиваться от его характера! Вот и все.