Елабуга: Кавалерист-девица и ее кошки и тайная могила Марины Цветаевой

Городок провинциальный, где жизнь, кажется, остановилась в XIX веке. Фото: ITAR-TASS

Елабуга - небольшой город в Татарстане, умудрившийся сохранить всю прелесть провинциальной купеческой архитектуры. Приехать сюда на один день - не вариант. Обойти все не успеете. Или будете делать это очень быстро. А город не располагает к беготне. Чтобы понять Елабугу, нужно подстроиться под ее очень неторопливый ритм.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Чертово городище

Именно с этого места начинается знакомство с Елабугой. Находится оно на окраине города, на высоком берегу Камы. В месте, где в нее впадает река Тойма.

Легенд, почему городище так называется, множество. Якобы на месте языческого храма, который был здесь раньше, жил змей-оракул. Или черт. Или дракон. Местное население скармливало ему врагов. Казанская царица Сююмбике направила к змею гонцов. Дракон предсказал им падение Казанского ханства и улетел. Историю знаете? Так вот, ханство-то пало!

На самом краю холма - руины крепости-мечети волжских булгар. Ученые считают, что построили ее аж в X веке н. э.! Сохранилась до наших дней только угловая башня. Во многом благодаря непосредственному участию в реконструкции Ивана Шишкина - отца великого русского художника, который дважды был главой этого города. Он был идейным вдохновителем и спонсором реставрации.

Вход на городище свободный.

Дом памяти Цветаевой

В малюсеньком домике на Малой Покровской улице прошли последние 10 дней жизни Марины Цветаевой. Именно здесь и произошло ее самоубийство.

В этом доме прошли последние дни жизни поэта. Фото: Фотобанк Лори

В 2005 году дом семьи Бродельщиковых, у которых Цветаева с сыном снимала комнату, был выкуплен у частников государством. Сейчас здесь целый литературный комплекс. Историки попытались максимально воссоздать быт елабужской семьи 1940-х годов. Есть документы, которые рассказывают о пребывании Цветаевой в Елабуге, воспоминания, запись акта смерти и пр. Главная ценность - записная книжка Марины Ивановны, которую вынули после ее смерти из кармана.

Марину Цветаеву похоронили на елабужском кладбище 2 сентября 1941 года, но где расположена ее могила, неизвестно. В 1960-х годах сестра установила крест с надписью «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева». Позже на этом месте появилась надгробная плита.

Стоимость: 300 руб. - взрослый билет с экскурсией, 200 руб. - льготные категории с экскурсией.

Дом-музей Шишкина

В двухэтажном особняке в старинной части города 16 залов-комнат, по которым можно пройтись и рассмотреть сохранившиеся детали и предметы быта семьи купца-хлеботорговца. Именно здесь родился и провел свои детские и юношеские годы знаменитый пейзажист Иван Иванович Шишкин. В семье было 6 детей. И все они были высокообразованными. Но увлечения Ивана живописью мать долго не одобряла. Называла «пачкотней бумаги». Да и отец был не в восторге от того, что сын бросил казанскую гимназию, отказался становиться чиновником и уехал учиться в Москву.

В родительский дом Иван Иванович возвращался не раз. Из странствий по окрестным лесам и полям приносил этюды. На их основе появились знаменитые полотна «Рожь», «Корабельная роща», «Святой ключ близ Елабуги», «Река Кама», «Сосновый бор».

В доме-музее в постоянной экспозиции находятся подлинники: 14 полотен и 22 офорта. Иван Шишкин был еще и талантливым гравером.

А меня больше всего потряс слепок руки художника. Она огромная! Недаром его называли «лесным богатырем»! Кажется, такой лапой не кисти держать, а лопату или мотыгу!

Стоимость: 300 руб. - взрослый билет, 200 руб. - льготные категории.

Музей-усадьба Надежды Дуровой

Это она - прототип Шурочки Азаровой из фильма «Гусарская баллада». Только реальная жизнь кавалерист-девицы гораздо мрачнее.

Образ отчаянной девицы воплотила Лариса Голубкина в «Гусарской балладе». Фото: Кадр из фильма

Возьмем хотя бы такой факт: когда Наде был год, мать, разозлившись на ее крики, выбросила девочку из окна кареты. После этого отец - ротмистр гусарского полка - поручил воспитание дочери одному из гусаров. И хотя из Надежды впоследствии пытались воспитать классическую барышню, и выдали замуж, и она даже родила, она испытывала отвращение к такой жизни. И сбежала из дома, сымитировав утопление. А потом поступила в уланский полк, одевшись мужчиной, под именем Александр. Герой Отечественной войны 1812 года, ординарец фельдмаршала Кутузова - она служила 10 лет, пока ее не списали из армии по контузии.

Последние годы жизни кавалерист-девица жила в Елабуге в доме своего младшего брата в компании кошек и собак, которых подбирала на улице. Ходила по городу в мужском платье, представлялась Александром, танцевала на балу с девушками. И даже похоронить себя завещала как раба Божьего Александра. Но батюшка не взял грех на душу.

Стоимость: 200 руб. - взрослый билет, 100 руб. - льготные категории.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Что еще

Стирать портки и греметь склянками

Портомойня - слово-то какое смешное! Необычный музей сделали из городской прачечной XIX века. Стирать здесь мог каждый горожанин за небольшую плату. Не хочешь холодной водой - доплати за кипяток (250 руб. - взрослый билет с экскурсией, 150 руб. - льготные категории с экскурсией).

Музей уездной медицины им. Бехтерева расположен в здании больницы со 140-летней историей. Старинные склянки, рецепты, целебные травы и даже плетка - хорошо, что нас так уже не лечат. А еще воссоздан интерьер палаты для душевнобольных и операционной (200 руб. - взрослый билет, 100 руб. - льготные категории).

Музей истории города. Детям здесь очень понравится макет Елабуги со всеми постройками, которые являются памятниками архитектуры. Макет подключен к компьютеру. Выбираете здание - и на большом экране читаете о его истории (250 руб. - взрослый, 150 руб. - льготные категории).