Последние новости о ситуации вокруг Украины на 29 августа 2023 года: Как Киев признал успехи России на передовой и кто в Европе испугался "Вагнера"

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КРЫМСКИЙ МОСТ ПОПАЛ НА ОБЛОЖКИ УЧЕБНИКА

Один из авторов учебника по истории для 10-11-х классов Армен Гаспарян сообщил, что на обложке этого учебника появился Крымский (Керченский) мост. По его словам, это была личная инициатива Путина.

- Когда мы работали над учебником 2021 года... Тот раздел, который писал я, я спрашивал, на чем надо остановиться? Мне сказали: "Возвращение Крыма в родную гавань. Все, ставим точку", - припомнил Гаспарян. - Учебник вышел. Все хорошо. Потом президент спросил: "А вот учебник, который есть у нас сейчас, там есть про Крымский мост?" Все горестно вздохнули: "Нет, Владимир Владимирович, мы там завершили на возвращении Крыма в родную гавань". И президент говорит: "Это очень странно, а как же мост?" Естественно, что это событие эпохальное. Поэтому то, что он в том числе вынесен на обложку, меня абсолютно не удивляет.

Это хорошо, что президент успел. А то бы так и вышел учебник по истории – и без одного из главных исторических событий.

ПОЛУЧИЛИ "ОТВЕТКУ", ПОЛУЧИТЕ И КОНЦЕПЦИЮ

Заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в интервью "РГ" рассказал, что Россия разместила в Беларуси тактическое ядерное оружие и усилила совместную авиагруппировку в ответ на агрессивное поведение западных соседей. Шевцов заявил, что страны Запада еще до начала военной операции на Украине нарастили военно-политическое и экономическое давление на Минск, однако "достигли обратного эффекта и еще больше укрепили отношения с нашим ближайшим союзником".

Как следствие всего произошедшего, как объяснил Шевцов, в обновленной концепции безопасности Союзного государства "на основе всестороннего анализа международной обстановки будут определены ключевые направления и механизмы реализации наших общих задач по обеспечению безопасности и стабильности".

Всякий опыт требует осмысления, а уж тот, что мы получили в последние годы – тем паче.

СОЮЗНИКИ УКРАИНЫ ДАЛИ ДОБРО НА УДАРЫ ПО КРЫМУ?

Во всяком случае, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире единого всеукраинского телемарафона.

- Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили – "нет-нет, давайте только без этого", - рассказал Подоляк про изменения позиций стран Запада. - Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории.

И съехидничал, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

- Что касается России, то там беспилотники. Давайте здесь зафиксируем официальную позицию - неустановленной природы. И безусловно количество этих беспилотников будет увеличиваться, - пообещал Подоляк.

В общем, киевлянам и жителям других крупных городов пока еще Украины явно стоит знать, кого надо будет благодарить за мощнейшие ответы в случае украинских ударов западными ракетами по Крыму и по остальной российской территории.

КУЛЕБО ОБИДЕЛОСЬ ЗА ЗЕРНО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (это не только ругательство и диагноз, но и фамилия), выступая в Праге, заявил, что после 15 сентября запрет на продажу украинского зерна должен быть снят, и что Украина считает неприемлемым дальнейший запрет на экспорт зерна в европейские страны.

- Это правило на запрет экспорта украинского зерна будет нарушать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Но самое главное: этот шаг будет противоречить принципу солидарности, на котором базируется Европейский Союз. Если они будут себя так вести, то не оставят нам никакого шанса, кроме как жестко отстаивать наши права и права украинских фермеров, — грозно заявил Кулеба. Напомним, ранее правительства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии запретили импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины, позволив лишь провозить эти товары транзитом в другие страны. Введённый запрет прекращает действовать 15 сентября, однако власти перечисленных стран обсуждают возможность его продления, а Польша совершенно четко заявила, что введет свой запрет на украинскую продукцию, если ЕС не продлит ныне действующий.

И что, интересно знать, Кулеба сделает? Нападет на Польшу и Болгарию с Румынией? Или только на Венгрию?

ПОЛЬША ПОТРЕБОВАЛА ОТ ЛУКАШЕНКО ВЫГНАТЬ "ВАГНЕР"

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский в присутствии коллег из Литвы, Латвии и Эстонии потребовал от властей Беларуси, чтобы "вагнеровцы" покинули территорию их страны. Он заявил, что ситуация на границе за последние месяцы обострилась - сначала миграционным давлением, а позже и появлением нескольких тысяч вооруженных людей, одно имя которых наводит страх на всю Польшу.

Каминьский также потребовал убрать с приграничной территории нелегальных мигрантов, заявляя, что их в эту зону "стягивают белорусские службы". В случае возникновения любой "критической ситуации" Каминьский пообещал принять "немедленные ответные меры".

Наглость поляка может сравниться только с тупым хамством хохла Кулебы. Но ведь мы и Лукашенко тоже можем возмутиться нахождением на территории Польши и других стран вооруженных солдат из США, большая часть которых являются самыми что ни на есть настоящими наемниками.

МЕЖДУ НИМИ ВСТАЛ НЕПРЕОДОЛИМЫЙ ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Financial Times пишет, что главной проблемой обучения украинских военных на Западе неожиданно стала нехватка компетентных переводчиков.

- Переводчики — это проблема номер один. Большой проблемой является перевод слов, используемых в военном или техническом контексте. Слова, которые никто не использует в повседневной жизни, — заявил газете замглавы учебной миссии ЕС для украинцев Мартин Бонн. По его словам, и не только по его, языковые проблемы стали непреодолимой преградой и при обучении украинских пилотов на F-16.

Европейские инструкторы, как сообщает газета, хвалят «огромную мотивацию» украинских новобранцев, но говорят, что их возраст и способности сильно различаются, поскольку украинские командиры на передовой часто не желают отдавать своих лучших людей на обучение, да еще в другую страну. Одному такому добровольцу, оказавшемуся в Германии, был 71 год, и понятно, что командир на Украине предпочел отослать его с передовой, оставив вместо него более молодого и способного воевать солдата..

- Это очень сложно. Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в такой среде, - объяснил Бонн. Главными проблемами Газета, в отличие от других СМИ, назвала не мины, а сложную местность, радиоэлектронную борьбу РФ и использование ею беспилотников.

Украинцы на своей вроде как земле, а рельеф местности все равно для них сложный. Сидели бы дома, там ведь явно проще.

РЕЗНИКОВ ПРИЗНАЛ УСПЕХИ РОССИЯН ПОД КУПЯНСКОМ

Министр обороны Украины Алексей Резников был вынужден признать на пресс-конференции, что российские военные имеют некоторые успехи под Купянском.

- Это логичный ход врага – отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. Но генерал Сырский, который командует группировкой войск "Хортица", одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении. Россияне вроде немного там и продвигаются, но если мы продвинемся на Бахмутском, то тогда уже они попадут в котел, – не смог не помечтать Резников. Причем, в своих мечтах он зашел очень далеко и предположил, что россияне могут попасть там в котел, "если наши защитники продвинутся на Бахмутском направлении".

Про то, что украинцы гораздо вероятнее попадут в русские котлы в других местах, где они смогли приблизиться к первой линии обороны российских войск, украинский министр предпочел не распространяться.

В КИЕВ РОДСТВЕННИКИ ПЛЕННЫХ ВСУШНИКОВ ВЫШЛИ НА МИТИНГ

В центре Киева несколько сотен человек вышли на митинг с призывами освободить попавших в плен в прошлом году бойцов ВСУ.

- Родные военнопленных пограничников Мариуполя провели мирную акцию на майдане Незалежности с требованиями к властям приложить все усилия для освобождения пленных, - сообщили украинские информагентства.

Реально дурачки какие-то. Их в плену поят, кормят, лечат и даже работают они по собственному желанию. А как только их вернут домой, то их тут же снова загребут военкоматы и пошлют погибать в окопы. Из плена они рано или поздно гарантированно вернутся живые и здоровые, а вот из окопов…

США ГОТОВЯТ ТЫСЯЧИ БЕСПИЛОТНИКОВ, НО НЕ ДЛЯ УКРАИНЫ

США планируют в течение следующих полутора-двух лет поставить на вооружение тысячи беспилотников. Об этом пишет MSN и сообщает, что речь идет о постановке этих тысяч ударных и разведывательных БПЛА на вооружение армии… самих США. Они потребуются Вашингтону для войны с Китаем.

Как заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс, данная программа будет осуществляться в рамках проекта "Репликатор", а ее целью обозначено противодействие массовому производству беспилотников для китайской армии. В Минобороны США уверены, что, когда "дойдет до дела", американские БПЛА будет "сбить труднее".

РОССИЙСКИЕ КИБЕРСПОРТСМЕНЫ МОГУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ С ФЛАГОМ И ГИМНОМ

Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России сообщила, что Международная федерация киберспорта (МФК) вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном.

По ее информации, на съезде МФК за такое решение выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, а 25 делегатов воздержались.

- 28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом, - говорится в сообщении пресс-службы ФКС РФ. Ранее решение о запрете россиянам выступать под своим флагом было принято 18 апреля 2022 года.

Первая ласточка и, будем надеяться, не последняя.

МЕНЯЙ ПОЛ ХОТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Министерство внутренних дел Великобритании отныне решило выдавать небинарным сотрудникам мужские и женские пропуска, позволяющие им хоть каждый день менять свою гендерную идентичность. В руководстве, обновленном в 2021 году, по этому поводу сказано: "Это включает в себя практические соображения, такие как доступ во все помещения. Департамент ввёл двойные пропуска для сотрудников, желающих посещать работу в качестве представителя более чем одного пола.

До ланча– мужчина, а после файф-о-клока – уже женщина. Не дай Бог ошибиться – засудят.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Польша и республики Прибалтики планируют обсудить с Норвегией и Финляндией механизмы и правила совместного закрытия границы с Россией.

- Вице-премьер правительства Украины Верещук в эфире всеукраинского телемарафона рассказала, что из 5 населенных пунктов двух районов Запорожской области власти эвакуируют 54. Лучшей иллюстрации "успехов" наступления ВСУ трудно придумать.

- Министр энергетики Украины Галущенко уже в четвертый раз повторил, что Украина сможет обойтись без отключений света зимой только в том случае, если РФ не будет наносить удары по энергосистеме. Просит нанести их, что ли?

- Economist сообщил, что Украина часто получает разведданные о российских радарах, комплексах РЭБ, средствах ПВО для ударов дронами по территории РФ от Запада.

- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась не только уйти в отставку, но и даже прийти на открытое заседание парламентских спецкомиссий по контролю за госбюджетом и борьбе с коррупцией, на котором планировалось рассмотреть вопрос о работе фирмы ее мужа с Россией.

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