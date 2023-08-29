Военная спецоперация на Украине 29 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Херсонская область. Работа расчета гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения в составе казачьей разведывательно-штурмовой бригады "Дон". Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 августа 2023 года.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об отражении российскими войсками семи атак со стороны Вооруженных сил Украины неподалеку от Вербового и Работино в Запорожской области. Там же было уничтожено до 160 украинских военнослужащих.

Также военное ведомство опубликовало кадры уничтожения боевых бронированных машин ВСУ на Южно-Донецком направлении. Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 ударом управляемых ракет уничтожили боевые бронированные машины армии Киева.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военные ВСУ за минувшие сутки выпустили около 115 различных боеприпасов по населенным пунктам региона. В результате пострадавших и разрушений нет.

Между тем, глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил о том, что украинские Вооруженные силы перебрасывают на Ореховское направление порядка 30 тысяч бойцов. При том, что многие подразделения ВСУ уже измотаны.