ФСБ России задержала украинского террориста

В ходе расследования также выяснило, что обвиняемый по заданию боевиков осуществил подготовку к совершению террористического акта Фото: скриншот видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина России, жителя Калужской области, который «инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт».

Вот, как рассказал о себе на допросе задержанный террорист: «С началом специальной военной операции начал перечислять средства националистическим организациям Украины. Со мной связался некий Тарас, который предложил мне собрать компоненты для взрывных устройств и разместить их по тайникам, после этого мне предложили выехать на Украину. Я купил билеты, но при выезде был задержан сотрудниками ФСБ России».

В ФСБ России отметили, что фигурант этого уголовного дела, выразил и подтвердил западным спецслужбам намерения выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе террористической организации «Азов», деятельность которой запрещена на территории России.

В ходе расследования также выяснило, что обвиняемый по заданию боевиков осуществил подготовку к совершению террористического акта на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги.

В тайнике, который он сделал в Калужской области сотрудники ФСБ России нашли компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а в телефоне - инструкции по изготовлению бомб и переписку с украинским координатором.

За подготовку терактов, участие в террористической организации и финансирование терроризма арестованному жителю Калужской области грозит до 20 лет колонии строгого режима.