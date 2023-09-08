Открылось движение по скоростной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса

М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань (участок во Владимирской области). Фото: Пресс-служба Стройкомплекса

На скоростной автодороге М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань полностью запускается движение от Москвы до города Арзамас Нижегородской области. Напомним, в 2022 году были открыты первые 107,2 км, на данный момент открывается еще 308,4 км. Общая протяженность участка составляет 415,6 км. Таким образом автомобилисты могут проехать по новой трассе через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

Отметим, что скоростная автодорога М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань — это часть транспортного маршрута «Россия». Трасса строится рекордными темпами. Дорога проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также республик Чувашия и Татарстан. Курирует строительство трассы Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Реализует масштабный проект госкомпания «Автодор».

«М-12 «Восток» — один из самых ожидаемых и значимых дорожных объектов в стране. Помимо того, что новая дорога свяжет регионы и сократит время в пути, она также окажет устойчивый мультипликативный эффект на экономику — появится новый стимул для строительства жилья и привлечения инвестиций, возрастет количество рабочих мест, а также возможностей для внутреннего туризма. Значительная часть дороги уже сделана. Запущены 415 км от Москвы до Арзамаса, включая крупный вантовый мост, продолжается активное строительство участка до Казани. Хочу отметить профессионализм и слаженность всей команды, которая задействована в реализации проекта. Благодаря труду строителей и поддержке Президента идем опережающими темпами. Продолжаем уверенно двигаться к цели на благо страны и ее жителей», — отметил Марат Хуснуллин.

М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань (участок в г. Москве). Фото: Пресс-служба Стройкомплекса

ДО НИЖЕГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ПЯТЬ ЧАСОВ

Участок открытой скоростной дороги Москва – Арзамас уникален единственным вантовым мостом на М-12 — через Оку. Сооружение свяжет берега Владимирской и Нижегородской областей в районе города Мурома. Протяженность сооружения — 1377,6 м с вантовым центральным пролетом длиной 254 м.

Вантовая система на мосту через Оку разработана и сертифицирована в России и более чем наполовину состоит из комплектующих отечественного производства. Ранее они поставлялись из Европы. Таким образом, новые проекты большепролетных мостовых переходов уже смогут быть оснащены вантовыми системами, полностью скомплектованными из материалов, производство которых локализовано в России.

Благодаря запуску движения сократится время в пути между регионами. Например, от Москвы до Арзамаса вместо 6,5 часов можно будет доехать за 3,5, а за 4 часа 40 минут — из Москвы до Нижегородского кремля. Для удобства автомобилистов на пути будут открыты многофункциональные зоны: четыре в Московской области, 10 - во Владимирской и восемь — в Нижегородской. Эксперты отмечают, что туристы могут быстро и комфортно добраться до Владимира, Мурома, Суздаля и других туристических объектов области. Ожидается открытие православного киота на пути к паломническому кластеру в Дивеево. На сторонах киота появятся икона Божией Матери «Умиление» и образ преподобного Серафима Саровского.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пояснил, что кластер Арзамас — Дивеево — Саров был создан пять лет назад, что дало возможность системно подходить к развитию юга региона, в том числе в части дорожной инфраструктуры.

«Уже открыто движение по новому участку Северо-восточного обхода села Дивеево в дополнение к Юго-Восточному обходу, на завершающей стадии находится строительство Южного обхода Арзамаса. Реализуются и другие важные проекты. Это уже позволило вывести транзитный транспорт из туристических «жемчужин» нашего региона и дать людям возможность ощутить всё очарование этих мест. Центр Арзамаса стал сейчас пешеходным, проделана просто невероятная работа! Считаю, что каждому будет интересно здесь побывать. Трасса М-12, которая пройдет рядом с Арзамасом, даст дополнительный импульс развитию территорий, повысит их инвестиционную и туристическую привлекательность. Неподалеку находится еще Большое Болдино, где творил великий Пушкин. Всех ждем в гости!» — сказал Глеб Никитин.

В ОБХОД КРУПНЫХ ГОРОДОВ

Добавим, что в декабре, досрочно, планируется открыть еще 394 км по М-12 до Казани. Общая протяженность трассы составит более 800 км. В результате дорога от Москвы до Казани займет вместо 12 часов 6,5, а за 7 часов можно доехать от Москвы до Казанского кремля.

Всего на трассе от Москвы до Казани предусмотрено строительство более 300 искусственных сооружений, в состав которых войдут три уникальных моста: помимо вантового через Оку, это монолитный через Суру и самый длинный в составе трассы 3-километровый мост через Волгу.

Новая трасса М-12 в перспективе обеспечит обход большегрузного и прочего транзитного транспорта, минуя крупные города, тем самым снизит воздействие выхлопных газов на экологию населенных пунктов. Также по ходу движения через зеленые зоны запланированы 21 экодук и скотопрогон, которые обеспечат безопасность для миграции и перехода животных, обитающих поблизости.

В целом для удобства автомобилистов при проектировании М-12 запланированы 32 многофункциональные зоны (МФЗ). Они предназначены для комплексного отдыха автомобилистов. Там будет размещен дорожный сервис, заправочные станции. Кроме этого, открытие МФЗ обеспечит создание более 3 000 рабочих мест. Ряд МФЗ на М-12 уже открыты.

«В этом году Госкомпания «Автодор» совместно с подрядчиками откроет движение более чем по 800 км новых скоростных дорог. Строительство М-12 уже стало в истории России самым крупным инфраструктурным проектом. Дорожные строители набрали хорошие темпы и готовы реализовывать новые проекты, развивать автомобильное сообщение, связывать города», — подчеркнул председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань (участок в Республике Татарстан). Фото: Пресс-служба Стройкомплекса

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Автомагистраль М-12 «Восток» имеет ключевое значение для развития экономики страны. Ожидаемый общий эффект на ВВП за 20 лет около 1,8 трлн рублей, при этом прямой бюджетный эффект составит порядка 336 млрд рублей. Трасса проходит по перспективным центрам развития регионов, что дает возможность для экономического подъема и роста инвестиционной привлекательности регионов. М-12 «Восток» позволит создать до 85 тыс. новых рабочих мест в новых отраслях и до 50 тыс. рабочих мест в отраслях, связанных непосредственно со строительством объекта и обеспечением безопасного скоростного движения.

Запуск трассы поспособствует снижению показателя смертности и травматизма в результате ДТП — не менее чем в 3,5 раза к 2030 году. Кроме того, открытие трассы даст дополнительное стимулирование жилищного строительства, а также повысит инвестиционную привлекательность территорий.

Напомним, что М-12 «Восток» также дает толчок развитию туристического потенциала России. Проходя через пять регионов страны, трасса способствует увеличению потока туристов, повышению доступности знаковых мест и достопримечательностей, а также развитию туристической инфраструктуры. Кумулятивный эффект увеличения турпотока составляет 114 млрд руб. и 5-7 тыс. новых рабочих мест.

Магистраль свяжет дороги, ведущие к церквям, мечетям и другим паломническим объектам. Тысячи верующих смогут добраться до святых мест, а также киотов и молельных комнат на пути следования по М-12. Трасса обеспечит скоростную связь столицы с другими городами Центральной России и Поволжья, а также даст возможность быстрой доставки грузов в восточном направлении. Причем, не только на внутрироссийском рынке грузоперевозок, но и на экспортных направлениях — Казахстан, страны Средней Азии и даже Китай.

В планах - продолжение трассы до Екатеринбурга.