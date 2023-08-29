Суд на Украине вынес приговор режиму Зеленскому: мобилизацию и указы президента страны признали незаконными

Cуд установил, что указы президента Украины о мобилизации не были оформлены в соответствии с законодательством Фото: REUTERS

У украинских уклонистов от мобилизации появился мощный новый аргумент крутить "фиги" и показывать "факи" военкоматчикам, которые стремятся "одарить" повестками всех подряд. И это даже не "белый билет" или справка об обучении в вузе, а решение суда. Воспользовавшись им в качестве доказательства своей правоты от мобилизации можно отказаться не только по состоянию здоровья или из религиозных убеждений, а просто потому, что "не хочу". Конечно, чисто теоретически, но даже это лучше, чем ничего.

Причем, особенно примечательно, что такое решение вынес суд не где-нибудь на Харькивщине или Одесщине, а в самой что ни на есть глубинке центральной Украины - Зинькивский районный суд Полтавской области. И произошло это менее недели тому назад - 23 августа.

Впрочем, обо всем по порядку. Суд рассматривал дело уклониста из Донецкой области, обвиненного в уклонении от мобилизации (ст. 336 УК Украины). И, мало того, что данный неработающий военнообязанный был признан невиновным, так еще и в резюмирующей части присутствуют формулировки, которые вызовут острый приступ бешенстве у Зеленского, Ермака, Подоляка и всей кодлы из команды Зеленского, не говоря уже обо всех украинских генералах.

Итак, суд установил, что указы президента Украины о мобилизации не были оформлены в соответствии с законодательством. А ТЦК (военкоматы) не имеют права принуждать человека к выполнению военной обязанности.

- Права человека закрепляют и конкретизируют возможность действовать в пределах, установленных его правовым статусом. Так, люди свободны от рождения, никто не имеет права нарушать их естественные права, говорится в решении, а дальше еще лучше. - У работников и госслужащих ТЦК и СП нет полномочий комплектовать ВСУ, а только в соответствии с законодательством о труде, по трудовому договору, который должен быть добровольным решением такого наемного работника. Принуждение к трудовому контракту является формой рабства.

- Требование передать имущественные права на персональные данные являются незаконными, являются принуждением к обязательствам, вымогательствам, мошенническим действиям с целью завладения чужим имуществом, - продолжает судья жечь дальше, характеризуя действия военкоматов.

Но дальше достается и самому Зеленскому. Причем, по полной.

- Так называемые "Законы" и "Указы Президента", в том числе (о мобилизации, введении ВС, об использовании ВСУ), которые легитимируются под видом Законов являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению, - не побоялся судья вынести приговор не обвиняемому уклонисту, а всему режиму Зеленского. - Эти "нормативные акты" имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством.

Вот это круть! Это жесткач по-настоящему. Если бы Зеленский был мазохистом, то текст приговора районного суда доставил бы ему настоящее удовольствие.

Вот только можно предположить, что ничего в нынешней Незалежной этот приговор не изменит. Его наверняка обжалуют и отменят в следующей инстанции, а оправданного уклониста закатают специально и демонстративно по полной. Не удивлюсь, если и сам смелый судья, вне зависимости от пола и возраста будет лишен своего поста и окажется где-нибудь в районе Работино или Бахмута, причем, с неисправным автоматом и пустыми магазинами в руках.

Но, как бы там дальше ни было, буква "а" для Зеленского в слове "конец" уже прозвучала. В небольшом районном суде Украине.

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