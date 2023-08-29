Песков: Путин никогда не обсуждал санкции с главами стран, которые их вводили

Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили Фото: REUTERS

…- Дмитрий Сергеевич, Bild опубликовал подробную стенограмму общения Шольца и Макрона, и они там обсуждают - ну, какой же Путин, в разговоре ни разу не упомянул о санкциях, - вот с такой темы журналист «Комсомольской Правды» начал разговор с официальным представителем Кремля во вторник, 29 августа. - Макрон Шольцу говорит: «А с тобой он упоминал об этом?» - «Нет». – «И со мной тоже». То есть, с обидой так… Видели ли эту стенограмму в Кремле? Как вы ее оцениваете? И почему этих друзей так сильно обидел глава российского государства?

- Вы знаете, - наверное, пусть сами французы и немцы обсуждают эту публикацию, - заметил, отвечая на мой вопрос, Песков. - Я со своей стороны могу только подтвердить, что, действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили.

Ну, сейчас мы, наверное, видим не вербальное какое-то подтверждение правоты президента (Российской Федерации. - А.Г.), мы видим де-факто подтверждение (этой правоты. - А.Г.).

Я имею в виду данные о росте нашей экономики, данные о расширении нашей экономики, данные Всемирного банка о вхождении России в ряд ведущих экономик Европы и так далее.

Да, действительно, Путин никогда с ними о санкциях не говорил.

- Спасибо. Так им и надо.

- Ну, при чем здесь «так им и надо»?

У них свои дела, у нас свои дела. И нам важнее наши дела.

- Согласен. Спасибо.