Франция разругалась из-за запрета носить в школах мусульманские платья — абайя

С 1 сентября во французских школах вводится запрет на ношение абайя – длинных традиционных мусульманских женских платьев с рукавами Фото: Shutterstock

С 1 сентября во французских школах вводится запрет на ношение абайя – длинных традиционных мусульманских женских платьев с рукавами, сообщил министр национального просвещения и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь. Это решение также получило одобрение правительства, которое добавило, что в учебных заведениях должна быть обеспечена нейтральная образовательная среда.

По словам Атталя, в конце прошлого учебного года многие учащиеся во французских школах стали ежедневно надевать абайю и камизу [традиционная рубаха в южной Азии – прим.ред.]. Поскольку до 1 сентября осталось меньше недели, министр полностью освободил свое расписание от назначенных совещаний и планирует встречаться с директорами школ, чтобы помочь им в соблюдении запрета.

– Наши школы основываются на очень важных ценностях и принципах, один из которых – секуляризм, – подчеркнул Атталь. – Для меня принципы секуляризма применительно к школе абсолютно ясны: вы входите в класс и не можете определить религиозную принадлежность учеников при взгляде на них.

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран поддержал новый запрет, добавив, что ношение религиозной одежды в школах означает распространение вероучения и политических взглядов.

– Учебные заведения во Франции – это светские учреждения, равно как и другие организации, например больницы, где работники не могут носить религиозные символы, – заявил Веран.

Решение о запрете абайи в школах вызвало оживленные дискуссии в политических кругах страны. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр поприветствовал решение Атталя, заявив: «Нет абайе, нет всем очевидным религиозным признакам и нет политическому исламу в нашей стране». Председатель партии «Республиканцы» Эрик Сьотти также отметил важность принятого запрета, к которому ранее неоднократно призывало его объединение.

Оппонентом нововведения стал основатель партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, посетовавший, что «в школу возвращается политическая поляризация из-за новой абсурдной формы религиозной войны». К нему присоединилась депутат Национального собрания Сандрин Руссо, назвавшая запрет «социальным контролем над телами женщин», и ее коллега Клементина Отэн, заявившая о внедрении «полиции одежды», противоречащей основополагающим принципам светскости.

Совет мусульманского культа Франции не остался в стороне от обсуждения запрета и обрушился с жесткой критикой на молодого Атталя. Глава общества Абдалла Зекри подчеркнул, что абайя – это не только религиозная одежда, но и «форма моды», которая давно нашла свое место во французских женских кругах. Совет также выразил сожаление по поводу отсутствия консультаций с религиозными лидерами страны, считая, что диалог был бы важным шагом в поиске компромисса и учета многогранности ситуации.

Напомним, что еще в 2004 году во Франции был введен запрет на ношение хиджабов в школах – их необходимо снимать на входе в учебное заведение. А в 2011 году Франция стала второй европейской страной после Бельгии, и вовсе запретившей публичное ношение мусульманской накидки.