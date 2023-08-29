Петр Федоров изменился до неузнаваемости и стал похож на деда

Возможно, Петр просто готовится к новому проекту, потому и сменил имидж. Фото: Okko

В кинотеатре «Октябрь» 28 августа состоялась презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Okko. На вечеринке по случаю события собралось большое количество звезд. Был среди них и Петр Федоров, который стал редким гостем на светских мероприятиях. И вот впервые за долгое время Петр появился, и его с трудом узнали из-за нового образа, ну или его отсутствия.

Петр пришел на вечеринку в худи, жилетке и кроссовках. Впрочем, наличие костюма не так важно, потому что неформальный стиль на подобных событиях не возбраняется. Другое дело, что Федоров оброс так, будто последние полгода провел в монастыре далеко от цивилизации. Длинные волосы, седая борода — 41-летний анкер стал похож на деда. Возможно, Петр просто готовится к новому проекту, потому и сменил имидж. А, может, просто ему так нравится. Но в любом случае узнать его, действительно, сложно. Впрочем, ради справедливости хочется добавить, что заросший вид Федорову как ни странно идет.

Кстати, с длинными волосами Петр уже появлялся в сериале «Один настоящий день», где сыграл неподкупного следователя. Кроме того, сейчас в разработке находятся еще два проекта с участием актера. А нам кажется, что Федоров в его новом имидже с успехом мог бы исполнить роль монаха.