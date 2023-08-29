Зашла в парк и пропала: В Москве исчезла 16-летняя чемпионка России по фигурному катанию Алина Горбачева

В Москве пропала 16-летняя чемпионка России по фигурному катанию Алина Горбачева Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве при странных обстоятельствах пропала 16-летняя чемпионка России по фигурному катанию Алина Горбачева. О ее исчезновении сообщила мама, которая опубликовала ориентировки на дочку. Как оказалось, девушку в последний раз видели еще день назад - 28 августа.

- Телефон самой Алины в настоящее время недоступен, - рассказывает мама в пабликах по фигурному катанию. Она пропала вчера в 19 часов, на вид около 12-13 лет. Рост 155 сантиметров, худощавое телосложение.

Фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. В последний раз камеры зафиксировали, как Алина зашла в парк на Волоколамском шоссе. Больше ее никто не видел.

Девушка попала на камеры перед пропажей Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас, предварительно, вещи спортсменки нашли на Покровской набережной.

Мать девушки, как и ее тренер, пока не отвечают на звонки. В СКР И МВД, как сообщили "КП", проверяют сообщение о пропаже девочки.

- Мы организовали проверку, девочку ищем, - сказали в СКР "КП".