Дочь свела мать с миллиардером: что известно о Елене Жуковой, бывшей теще Абрамовича и новой любви Руперта Мердока

Жукову и Мердока засняли во время совместного средиземноморского путешествия Фото: www.youtube.com

Руперта Мердока называют одним из самых влиятельных людей мира. Еще бы - ведь он крепко держит в своих руках огромную медиаимперию, которая включает в себя такие авторитетные и читаемые СМИ, как британская газета Times, деловое издание The Wall Street Journal, известнейший таблоид The Sun и телеканал Fox News. Именно с Мердока списан персонаж Логана Роя, влиятельного медиакукловода, в популярном сериале «Наследники».

Впрочем, и сам Мердок периодически попадает в объективы паппарацци. Несмотря на почтенный 92-летний возраст, миллиардер ведет очень насыщенную личную жизнь. Только официально он был в браке четыре раза, а количество интрижек, которые он крутил, не поддается учету. А последней его на сегодня пассией стала 66-летняя россиянка Елена Жукова. Не поверите - бывшая теща Романа Абрамовича.

Слухи о романе Мердока и Жуковой пошли после того, как в Сети появились несколько их совместных фото, сделанных во время средиземноморского круиза. И Руперт, и Елена на них выглядят безмятежно счастливыми, что и дало повод журналистам объявить, что медиамагнат, наконец, обрел ту самую тихую личную гавань.

Елена Жукова – мать Дарьи Жуковой, которая была замужем за российским миллиардером Романом Абрамовичем. Про Жукову-старшую известно, что когда-то она была замужем за Александром Жуковым, разбогатевшим в первую российскую волну накопления капитала на торговле нефтью. В Советском Союзе Елена Жукова работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР. По профессии она микробиолог.

После развода уехала в США (на дворе было начало девяностых). Там работала в Калифорнийском университете, является автором ряда научных статей в области изучения диабета. В США Елена Жукова вышла замуж во второй раз: ее супругом стал ученый-биолог, также иммигрировавший из России в Америку, Георгий Гаузе (он скончался в 1999 году). Как говорят, с Мердоком Елену Жукову свела ее дочь Дарья, бывшая супруга Романа Абрамовича. Жукова-младшая давно дружит с Венди Денг, третьей по счету женой Мердока, и через нее имела выхода на престарелого миллиардера. В общем, все в непросто в мире богатых, и все держится на личных связях.

Интересно, что в этом году бульварная пресса уже сообщала об амурных похождениях Мердока. 92-летний бизнесмен намеревался вступить в пятый по счету брак. Его женой должна была стать 66-летняя Энн Лесли Смит, с которой он познакомился годом ранее. Сделав Смит предложение, миллиардер заявил, что «этот раз уж точно будет последним». Однако помолвка была разорвана по требованию потенциального жениха. В качестве причины Мердок назвал религиозные взгляды невесты, служившей в рядах американской полиции капелланом.

СПРАВКА «КП»

Четыре жены Руперта Мердока

Впервые Мердок женился в 1956 году на австралийке Патриции Букер. Она была стюардессой, и их первая встреча случилась, конечно же, в небе, когда Мердок летел самолетом австралийских авиалиний. Пассажиров бизнес-класса обслуживала очаровательная девушка, в которую молодой тогда бизнесмен втрескался по уши. Вместе они прожили 11 лет, после чего Мердок ушел из семьи к шотландке Анне Манн. Это был типичный служебный роман: Анна работала журналисткой, он ее боссом. И этот брак стал самым длинным в биографии Мердока: они прожили вместе три десятилетия.

Анна была в курсе любвеобильности супруга, но прощала ему измены. Она считала, что когда-нибудь уже немолодой муж успокоится, однако недооценила его прыткость: в 1999 году 68-летний Мэрдок бросил и вторую жену, поменяв ее на молоденькую китаянку Венди Денг. Анна Манн получила миллиардную компенсацию, а 30-летняя Венди – огромный бриллиант и возможность сыграть шикарную свадьбу через 17 дней после того, как Мердок получил свидетельство о разводе.

Третий брак стоил Мердоку немало седых волос. Он терпел многие выкрутасы Венди, включая даже ее роман с тогдашним премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Но подал на развод, лишь когда стало известно об ее связях с китайской разведкой. И на всякий случай прекратил свою многолетнюю дружбу с Блэром, ставшим крестным отцом одного из детей распавшейся пары.

Горевал Мердок сравнительно недолго: через три года он повел под венец бывшую модель Джерри Холл. За несколько дней до 85-летнего юбилея жениха пара обвенчалась в Лондоне. Невесте было на тот момент 59, и она уже успела побывать в браке с музыкантом и исполнителем Миком Джаггером. В августе прошлого года Холл и Мердок тихо и без скандалов разошлись.

КСТАТИ

Арендованная Мердоком яхта Christina O, на которой его застукали с Еленой Жуковой, носит имя дочери еще одного знаменитого сердцееда, греческого миллиардера Аристотеля Онассиса, кружившего голову оперной певице Марии Каллас и вдове американского президента Кеннеди Жаклин. Главным деловым соперником Онассиса был его соотечественник Ставрос Ниархос. Его внук и полный тезка сейчас является супругом Дарьи Жуковой.