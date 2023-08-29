Остановили реставрацию зданий и не могли попасть на МРТ: преследование бывшего директора завода в Удмуртии парализовало моногород?

Фото: Архив КП

Сарапул – небольшой город в республике Удмуртия. Один из самых красивых в Прикамье и привлекательный для туристов. И в то же время с развитым производством: одно из градообразующих предприятие здесь – электрогенераторный завод, на котором трудится не первое поколение жителей.

Именно электрогенераторный завод оказывает важнейшее влияние на город. И особенно остро это чувствуется сейчас, когда возбудили уголовное дело против бывшего директора предприятия – Сергея Мусинова. Из-за этого страдают обычные жители Сарапула. Люди неделю не могли пройти обследование на единственном на несколько районов республики МРТ. Нанесен удар по туризму одного из красивейших городов Удмуртии: теперь невозможно реставрировать исторические здания Сарапула. В чем связь – разбиралась «Комсомолка».

В чем обвиняют экс-директора завода?

Сергей Мусинов возглавлял Сарапульский электрогенераторный завод с 2004 по 2019 годы. За это время предприятие стало процветать и приносить хорошие дивиденды своим акционерам.

«На протяжении последних десяти лет предприятие с точки зрения своей корпоративной отчетности показывало хорошие показатели. Эти показатели позволяли выплачивать хороший объем дивидендов. То есть каждый год их объем рос», – рассказал адвокат Михаил Жихарев, который представляет ООО «ЭБИСУ», обладающего 24,93% акций предприятия.

Михаил Жихарев Фото: Мария Бакланова

Как ранее сообщил «Коммерсант», у одного из акционеров, холдинга «Технодинамика», претензии все-таки возникли. Сергей Мусинов сотрудничал ООО «Центр закупок и логистики» (ЦЗЛ), и завод закупал через компанию комплектующие. Но в «Технодинамике» посчитали, что таким образом с завода вывели средства и нанесли ущерб интересам акционера. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Интересно, что пострадавшей стороной в этой ситуации считают и сам завод. Хотя на предприятии с такой позицией не согласны.

«Я могу заявить с учетом всех имеющихся материалов дела, с учетом всех ревизионных комиссий, что предприятию ущерб не причинен. Деятельность была экономически обоснованная, эффективная. Решение Сергея Васильевича по взаимодействию с ЦЗЛ было обоснованным, действенным, и благодаря данной работе мы имеем процветающее предприятие. И непонятно, почему только один акционер имеет претензии, при этом получая ежегодные дивиденды, размер которых растет», – заявила Вероника Кожокарь, руководитель корпоративно-юридического отдела АО «СЭГЗ».

Вероника Кожокарь Фото: Мария Бакланова

При этом Сергей Мусинов вкладывал душу в Сарапульский электрогенераторный завод. Об этом говорят его коллеги, подчиненные. По их словам, в 90-е на заводе царила разруха: было грязно, станки устарели… Но тем не менее считалось почетным работать в цехе №5, который как раз на тот момент возглавлял Сергей Мусинов. С его назначением на должность директора предприятие стало жить гораздо лучше.

«Полностью началось обновление всего завода. Он направлял его. Это были его мысли, его душа. Везде прошли ремонты в помещениях, появилось кондиционирование. И Сергей Васильевич думал не только о том, как развить наш завод, он думал и о людях. Любой человек мог подойти с любой проблемой спокойно, и он всегда всем старался помочь. Всегда всех знал по имени-отчеству, и социальная политика была всегда при Сергей Васильевиче на высшем уровне», – отметила Наталья Глухова, представительница одной из трудовых династий Сарапульского электрогенераторного завода. Она работает на предприятии уже 36 лет.

Переживают сотрудники и за будущее градообразующего предприятия.

«У нас очень развита преемственность поколений. И нас волнует: как дальше будет жить завод? Там наши дети, наши внуки, и, надеюсь, правнуки будут. Мы очень искренне говорим, уважаем Сергея Васильевича и обеспокоены сложившейся ситуацией», – говорит Тамара Самохвалова, председатель ветеранской организации Сарапульского электрогенераторного завода.

Парализовало город

Арест директора, хоть и бывшего, градообразующего предприятия – это не просто история. Это крупное событие, которое повлияло на весь Сарапул. Как связан, например, домашний арест Сергея Мусинова и прием у врача простого горожанина? Мусинов занимался реставрацией исторического здания дома городского головы Павла Башенина, в котором сейчас и располагается медцентр. Всю аппаратуру опечатали на неделю в рамках следственных действий. В том числе единственный в городе МРТ, на котором делали обследования в том числе жители соседних районов Удмуртии.

«Документы изъяли. Опечатали оборудование. Мы неделю не могли оказывать помощь», – рассказал о проблемах клиники главный врач Дмитрий Сологуб.

Дмитрий Сологуб Фото: Мария Бакланова

Но не только пациенты страдают из-за уголовного дела. Фактически остановилась работа Фонда Башенина – организации, которая на пожертвования занимается реставрацией памятников культуры в Сарапуле, которых здесь очень много. Во многом фонд функционировал благодаря Сергею Мусинову, и это не только потому, что он регулярно жертвовал средства.

«Сергей Васильевич являлся связью, которая осуществлялась между благотворителями, которые вносят деньги, и самой работой фонда. На сегодняшний день из-за отсутствия связи нам не поступают средства. У нас уже заканчивается год, и мы не можем приступить к работам», – рассказал исполнительный директор фонда Игорь Репин.

В этом году планировали реконструировать пять зданий. На них нужно 7,5 млн рублей. Собрано только 720 тысяч. Это удар по культурному наследию Сарапула и по туризму – потому что красивые купеческие дома, ради которых и приезжают в этот город, останутся в ветхом состоянии.

Что дальше?

Уголовное дело возбудили почти год назад. Поначалу Сергей Мусинов проходил свидетелем, пока не стал обвиняемым и его не посадили под домашний арест.

«Уголовное дело возбуждено на одних лишь предположениях и субъективной оценке правоохранителей. Для нас как практикующих юристов это вообще нонсенс. Но даже после возбуждения дела в течение восьми месяцев подряд орган предварительного следствия просто отказывался проводить судебно-бухгалтерские и экономические экспертизы. А тем временем сторона защиты представила документы, что взаимодействие завода и ООО «ЦЗЛ» извлекло значительную прибыль», – отметил Максим Суманеев, представитель ООО «ЦЗЛ», через которое якобы и выводили средства.

Максим Суманеев Фото: Мария Бакланова

Тем временем известный адвокат считает, что дело возбудили по инициативе одного акционера с целью рейдерского захвата предприятия.

«Другие акционеры никуда с жалобами не обращаются. Почему это происходит? На мой взгляд, потому что мы имеем дело с вероятной попыткой рейдерского захвата, и этим безусловно должны заинтересоваться компетентные органы. Конечно, это удобно, следствие можно продлевать из раза в раз, пока не получишь от свидетелей показания, которые необходимы. Но я считаю, что подобные споры должны решаться исключительно либо обращением в арбитражный суд, либо путем переговоров», – комментирует Шота Горгадзе, член совета при Президенте Российской Федерации по правам человека.