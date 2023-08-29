Эшелон за эшелоном: темпы производства танков в России выросли в несколько раз

Уралвагонзавод отгрузил в адрес Министерства обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Фото: Марина Молдавская/ТАСС

Украинские госмедиа продолжают убаюкивать бдительность своего населения и раздувать воображаемую перемогу - выпустили аналитику по российскому бронетанковому корпусу. Якобы «В России отсутствует полноценное серийное производство танков», а все, что может российская оборонка - это расконсервировать и засылать на передовую старые Т-62, Т-54, Т-55. Это все потому что «Практически все российские танковые предприятия это в первую очередь ремонтные базы, но никак не производственные площадки».

«Комсомольская правда» вместе с фактчекинговым ресурсом «Лапша Медиа» запустила проект по разоблачению фейков, запускаемых западной пропагандой. Вот в рамках этого проекта мы и решили обратиться к первоисточнику.

Оказалось, что украинские каналы запустили очередной фейк от очередного «эксперта», чтобы в очередной раз показать, как они «одерживают победу» и «вот-вот, еще чуть-чуть…».

Ничего общего с реальностью мнение «обозревателя» Коваленко не имеют. Конечно, точных цифр никто не даст - это военная тайна - но в целом представление об объемах поставок на передовую новых танков можно сложить и из слов министра обороны, и руководителей предприятий ОПК, данных самих заводов.

Так, Сергей Шойгу в июне-июле провел проверку практически всех крупных предприятий, которые занимаются оборонкой - это и Уралвагонзавод, и Омский завод транспортного машиностроения, и КАМАЗ. После чего заявил в интервью журналистам: «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза». И это только про танки. По некоторым другим видам продукции - рост производства в десятки раз.

«Уралвагонзавод отгрузил в адрес Министерства обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М», - говорится в сообщении завода. Более того, он тоже отчитался, что темпы производства выросла а несколько раз: «УВЗ существенно нарастил темпы производства за последний год и сейчас поставил очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М в российские войска. При этом такая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО».

Первый замдиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что за последний год выпуск бронированной техники в России вырос в четыре раза.

Да и предприятия Ростеха регулярно отчитываются «об успешном завершении очередного контракта на поставку танков». Причем, выпускаются по большей части новейшие Т-90 «Прорыв». Минобороны вторит: «в декабре очередная партия была поставлена в зону специальной военной операции», «УВЗ сообщил об успешном завершении очередного контракта на поставку танков Т-90М «Прорыв» и отправке этой партии Министерству обороны».

Кстати, «Прорывы» серийно производятся в России с начала 2021 года, а с августа 2022 года часть предприятий, которые собирают эти танки перевели на «особый режим работы», другими словами, они работают круглосуточно, да еще и с надбавкой в 35% к действующей тарифной ставке.

Более того, из открытых источников можно сделать вывод, что один только Уралвагонзавод до конца года получит порядка 1,5 тысяч дизельных двигателей для Т-72 Б3 и Т-90М «Прорыв». А это значит, что именно столько и танков выйдет. А есть ведь еще Т-80. Они на газотурбинных двигателях и их тоже выпускают. Плюс другие предприятия. Так что речь о том, что Россия не выпускает танки, не больше, чем больная фантазия «эксперта», который выдает желаемое за действительное.