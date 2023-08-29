Опасное легочное заболевание легионеллез или «болезнь легионеров» стремительно распространяется в Польше.
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Опасное легочное заболевание легионеллез или «болезнь легионеров» стремительно распространяется в Польше. Очаг инфекции впервые выявили в городе Жешув, сейчас она распространилась уже по четырем польским провинциям. На сегодня в Жешуве больше всего зараженных - симптомы легионеллеза подтверждены у 103 человек, из них 34 в Жешувском уезде. Скончались от инфекции 14 человек.
Пациенты, у которых выявлены симптомы «болезни легионеров», вызванные бактерией Legionella, находятся в больницах Жешува, Жешувского уезда, Дембицы, Пшемысля, Колбушовой, Ланьцута, Сендзишова Малопольского, Ясла и Люблина.
Первый случай легионеллеза был обнаружен 18 августа в Жешуве. Агентство внутренней безопасности проводит расследование, пытаясь установить первопричину распространения заболевания. Последние месяцы Жешув является крупным логистическим хабом НАТО, через который западное вооружение поступает на Украину.
Как заявил заместитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, власти не считают, что появление легионеллеза является актом биотерроризма, направленным против Польши. Специалисты придерживаются версии, что источником заражения могла стать водопроводная система. Поэтому сейчас в нее планируют влить раствор хлора в концентрации в 20 раз превышающей норму. После этого пользоваться водой из водопровода нельзя будет несколько дней. Однако результаты анализа воды из городского водопровода не подтвердили этой версии. Химическая экспертиза продолжается.
Легионеллёз или «болезнь легионеров» впервые обнаружили в 1976 году. Первыми жертвами стали ветераны Американского легиона, что и дало название инфекции. Этому опасному инфекционному заболеванию сопутствует лихорадка, мышечная боль и поражение лёгких. Болезнь не передается от человека к человеку. Заразиться можно через аэрозоль, которая образуется от общественных душевых, фонтанов или брызг проточной воды. Бактерия может оставаться в воде при температуре от +20’С до +45'С. Симптомы заболевания проявляются через 2-10 дней.