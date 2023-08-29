Опасное легочное заболевание легионеллез или «болезнь легионеров» стремительно распространяется в Польше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опасное легочное заболевание легионеллез или «болезнь легионеров» стремительно распространяется в Польше. Очаг инфекции впервые выявили в городе Жешув, сейчас она распространилась уже по четырем польским провинциям. На сегодня в Жешуве больше всего зараженных - симптомы легионеллеза подтверждены у 103 человек, из них 34 в Жешувском уезде. Скончались от инфекции 14 человек.

Пациенты, у которых выявлены симптомы «болезни легионеров», вызванные бактерией Legionella, находятся в больницах Жешува, Жешувского уезда, Дембицы, Пшемысля, Колбушовой, Ланьцута, Сендзишова Малопольского, Ясла и Люблина.

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Первый случай легионеллеза был обнаружен 18 августа в Жешуве. Агентство внутренней безопасности проводит расследование, пытаясь установить первопричину распространения заболевания. Последние месяцы Жешув является крупным логистическим хабом НАТО, через который западное вооружение поступает на Украину.

Как заявил заместитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, власти не считают, что появление легионеллеза является актом биотерроризма, направленным против Польши. Специалисты придерживаются версии, что источником заражения могла стать водопроводная система. Поэтому сейчас в нее планируют влить раствор хлора в концентрации в 20 раз превышающей норму. После этого пользоваться водой из водопровода нельзя будет несколько дней. Однако результаты анализа воды из городского водопровода не подтвердили этой версии. Химическая экспертиза продолжается.

Что такое легионеллез: какие симптомы и почему называется болезнью легионеров

Легионеллёз или «болезнь легионеров» впервые обнаружили в 1976 году. Первыми жертвами стали ветераны Американского легиона, что и дало название инфекции. Этому опасному инфекционному заболеванию сопутствует лихорадка, мышечная боль и поражение лёгких. Болезнь не передается от человека к человеку. Заразиться можно через аэрозоль, которая образуется от общественных душевых, фонтанов или брызг проточной воды. Бактерия может оставаться в воде при температуре от +20’С до +45'С. Симптомы заболевания проявляются через 2-10 дней.