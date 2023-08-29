"Проблема государства": Владимир Путин призвал предотвращать появление "профессиональных" должников

Владимир Путин встретился с директором Федеральной службы судебных приставов. Фото: Александр Казаков/ТАСС
Во вторник Владимир Путин встретился с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым. Чиновник рассказал президенту о работе в новых регионах, а потом описал размеры просроченных долгов россиян. В конце концов, именно это ведомство занимается сбором недоимок.
Правда, как оказалось, не везде.
- В декабре прошлого года приняли специальный закон об исполнительном производстве на этих (присоединенных – Ред.) территориях, и сейчас он в полном объеме применяется. Особенностью этого закона является то, что не принимаются к исполнению судебные решения о взыскании кредитных долгов с населения, которые получали в банках Украины, а также в бюджет Украины. Поэтому эти долги с граждан взыскиваться не будут, - рассказал Аристов.
- Люди знают об этом? – тут же уточнил Владимир Владимирович.
- Люди, конечно, знают об этом. С помощью наших сотрудников идет разъяснительная работа, - заверил в ответ чиновник.
Главный судебный пристав напомнил, что и любым коллекторам в новых регионах работать запрещено как минимум до 2026 года.
Закончив обсуждение присоединенных территорий, Аристов перешел к стране в целом. Руководитель службы доложил, что за последние два года «общий объем взысканий» вырос на две трети. По итогам прошлого года он перевалил за триллион рублей.
- Мы взыскали 1100 миллиардов рублей, - уточнил чиновник.
В полтора раза – до 48 млрд. рублей – выросли взыскания алиментов. Президент даже удивился, как это получилось сделать за год. Аристов объяснил, что в ведомстве подняли зарплаты, уменьшилась текучка и повысилась эффективность.
Директор службы напомнил о праве россиян защитить от взысканий прожиточный минимум. Этой возможностью воспользовались 644 человек.
- В основном это женщины в возрасте 40–50 лет, имеющие одного ребенка, у которых кроме единственного жилья ничего нет, но есть стабильный источник дохода: либо заработная плата, либо пенсия, - раскрыл Аристов.
Главный судебный пристав добавил, что всего в ведомстве в работе документов на 2 трлн. рублей!
- Это очень много, - констатировал чиновник.
Он описал и портрет среднего должника:
* возраст 30-45 лет
* средняя сумма каждого долга 173 тысячи рублей
* официальной работы нет
* есть единственное жилье, которое по закону арестовать нельзя
- С этих людей практически взять нечего. Тем не менее, мы стараемся… - отметил Аристов.
- Возникает вопрос: как у них долги возникли? – тут же парировал Путин.
- Многие из них – должники не только по кредитам, но и должники по платежам за жилищно-коммунальное хозяйство, в топливно-энергетической сфере, занимают у соседей. Такая «профессия», профессиональный должник, - объяснил пристав.
- Проблема государства – нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации, - заключил Владимир Владимирович.