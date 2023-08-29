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Политика29 августа 2023 12:30

«Ты не сбежал в женском платье, а им нужно мясо»: солдатам ВСУ предложили сдаться по-умному

Наконец-то у нас появился талантливый ролик, агитирующий украинских военных сохранить свои жизни
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
Украинскому солдату надо перебежать через улицу. Сначала показан худший сценарий

Украинскому солдату надо перебежать через улицу. Сначала показан худший сценарий

На моей памяти, этот ролик, первый удачный. Очень простой, и в тоже время кинематографичный. Характерная Донбасская промзона, в которой яростно воюют. Украинскому солдату надо перебежать через улицу. Сначала показан худший сценарий – солдата убивают. И объясняется – почему? Парень отказался бежать из Украины в женском платье, денег на взятку у матери не набралось, связи и знакомства отца не помогли. Потенциального дезертира отловили на даче, где он прятался: «ИМ нужно мясо!». «Леопардов» им жаль, своих детей – жаль, а тебя – нет».

И второй вариант развития этого видео: солдат, вместо того чтобы перебежать улицу между цехами и погибнуть, сдается. Весь ролик - это минута и четыре секунды. Загрузится даже со слабым интернетом. Режиссер неизвестен, возможно, это просто талантливый человек. Всего лишь.

Но до сих пор мы врага своей пропагандой не жаловали, считалось, что «сами прозреют и сами все поймут», а потом «народ свергнет клику Зеленского и западных плутократов». Пока не сбылось, хотя «точка прозрения» уже маячит на горизонте. И почему бы не подтолкнуть их чуть-чуть в сторону этой точки на их скорбном «европейском шляхе»? Без вот этого: «Сдавайся, хохол!». Аккуратно, уважительно, с нотками заботы, сожаления и легкой досады на неразумность, на то, что все приходится объяснять и разжевывать. Оказывается, так можно сделать. Не всегда пропаганда - оголтелая ложь с угрозами. Умная пропаганда, особенно если она основана на очевидных фактах, может дать темы для размышления. Темы, которых украинский агитпроп очень боится – чудовищные потери за время «контрнаступа» без результатов. Скрыть такие потери невозможно! Украинское общество их обсуждает шепотом – в первую очередь, в чатиках-мессенджерах. Можно только пожелать им обрести понимание происходящего. Этот ролик им в помощь.

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