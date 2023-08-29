«Ты не сбежал в женском платье, а им нужно мясо»: солдатам ВСУ предложили сдаться по-умному

Украинскому солдату надо перебежать через улицу. Сначала показан худший сценарий

На моей памяти, этот ролик, первый удачный. Очень простой, и в тоже время кинематографичный. Характерная Донбасская промзона, в которой яростно воюют. Украинскому солдату надо перебежать через улицу. Сначала показан худший сценарий – солдата убивают. И объясняется – почему? Парень отказался бежать из Украины в женском платье, денег на взятку у матери не набралось, связи и знакомства отца не помогли. Потенциального дезертира отловили на даче, где он прятался: «ИМ нужно мясо!». «Леопардов» им жаль, своих детей – жаль, а тебя – нет».

И второй вариант развития этого видео: солдат, вместо того чтобы перебежать улицу между цехами и погибнуть, сдается. Весь ролик - это минута и четыре секунды. Загрузится даже со слабым интернетом. Режиссер неизвестен, возможно, это просто талантливый человек. Всего лишь.

Но до сих пор мы врага своей пропагандой не жаловали, считалось, что «сами прозреют и сами все поймут», а потом «народ свергнет клику Зеленского и западных плутократов». Пока не сбылось, хотя «точка прозрения» уже маячит на горизонте. И почему бы не подтолкнуть их чуть-чуть в сторону этой точки на их скорбном «европейском шляхе»? Без вот этого: «Сдавайся, хохол!». Аккуратно, уважительно, с нотками заботы, сожаления и легкой досады на неразумность, на то, что все приходится объяснять и разжевывать. Оказывается, так можно сделать. Не всегда пропаганда - оголтелая ложь с угрозами. Умная пропаганда, особенно если она основана на очевидных фактах, может дать темы для размышления. Темы, которых украинский агитпроп очень боится – чудовищные потери за время «контрнаступа» без результатов. Скрыть такие потери невозможно! Украинское общество их обсуждает шепотом – в первую очередь, в чатиках-мессенджерах. Можно только пожелать им обрести понимание происходящего. Этот ролик им в помощь.