Грипп сейчас страшнее ковида: какие болезни угрожают россиянам этой осенью

Грипп сейчас может протекать намного тяжелее, чем коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый подвариант коронавируса ВА.2.86 появился совсем недавно - менее месяца назад. Всемирная организация здравоохранения даже не успела дать ему название, но уже прогнозирует рост заболеваемости ковидом этой осенью. Штамм сильно мутировал, имеет более 35 существенных изменений и уже найден в Великобритании, Дании, Израиле, США, Швейцарии и ЮАР. Ждать ли всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в России? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) рассказал иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

На самом деле, растет не заболеваемость коронавирусной инфекцией, а ее выявляемость, отмечает эксперт, а из заразившихся – мало кто болеет тяжело и смертельных случаев нет или почти не наблюдается.

– В самом начале пандемии мы предсказывали два варианта развития событий, - говорит Владислав Жемчугов. – Один – коронавирус станет сезонным, как грипп. И второй – он уйдет в природу, найдет нового хозяина и будет ждать, пока ослабнет коллективный планетарный иммунитет к нему и возникнет новый вариант. То, что сейчас произошло, — это новая конструкция вируса вытесняет предыдущую, что – абсолютно естественный процесс. Тут можно сравнить с новой моделью автомобиля. Новая конструкция вируса обладает большей сопротивляемостью и умеет обходить уже имеющийся коллективный иммунитет, в том числе вакцинальный. Так в результате и происходит обновление коронавируса и обновление нашего естественного к нему иммунитета.

В медицинском журнале The Lancet было опубликовано исследование, посвященное теме естественного иммунитета, который формируется у людей, переболевших ковидом. Оказалось, что иммунитет, создаваемый инфекцией, многомерен и включает как гуморальные (антитела), так и клеточные реакции. Ученые нашли свидетельства разнообразного Т-клеточного иммунитета и ответа В-клеток памяти на шиповидные белковые антигены COVID-19 в дополнение к другим белкам-мишеням. Это может привести к более устойчивому иммунитету с повышенной защитой от различных вариантов COVID-19.

КАКИЕ ИНФЕКЦИИ НАС ЖДУТ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ?

Врач – иммунолог Вячеслав Жемчугов называет два типа инфекций, которые нас ждут той осенью.

1. Передающиеся воздушно-капельным путем. Это различные ОРВИ, грипп и коронавирус.

На эти инфекции стоит проводить тесты в первую очередь при проявлении симптомов, прежде всего – температуры. Дальше, в зависимости от выявленного вируса, можно лечить и наблюдать человека целенаправленно.

Грипп сейчас может протекать намного тяжелее, чем коронавирус, особенно у людей с аутоиммунными заболеваниями, у пожилых людей и маленьких детей, отмечает эксперт.

2. Кишечные инфекции. Энтеровирусы и ротавирусы, энтеровирусный менингит, гепатит А. Врачам и нам всем нужно быть готовым к возможным осенним вспышкам этих хворей.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ?

- Вакцинироваться от сезонного гриппа.

- Носить маску в людных местах и общественном транспорте в период сезонного обострения инфекций.

- Регулярно мыть руки.

- Поддерживать личную гигиену и чистоту в доме.

- Следить за свежестью воды и продуктов питания.