«Уколы и отклонения в анализах»: Что на самом деле случилось с Николаем Дроздовым

Николай Дроздов. Фото: Даниил ОПАРИН

86-летний Николай Николаевич Дроздов заставил поволноваться многочисленных почитателей его таланта. 29 августа появилась информация о том, что у легендарного телеведущего, доктора биологических наук, профессора географического факультета МГУ плохие анализы крови – незначительно повышены показатели общего холестерина и ПСА (простатический специфический антиген). Из-за чего были сделаны выводы о «возможных онкологических заболеваниях».

Мы уточнили детали у самого мэтра. «Просто плановая госпитализация. Было плановое обследование!» - успокоил kp.ru Николай Николаевич. И больше ничего не сказал.

Телеведущего и его супругу «атакуют» журналисты. Но нам удалось узнать дополнительную информацию. Знакомый семьи сообщил kp.ru: «Нет никаких поводов для беспокойства. У Николая Николаевича очень заботливая супруга. Поэтому госпитализацию по основному заболеванию совместили с проверкой, дополнительной диагностикой из-за отклонений в некоторых анализах. Говорят, что все обошлось, сделали нужные уколы».

Что же происходит?

Девять месяцев назад Дроздов неудачно поскользнулся и упал у подъезда дома, когда садился в такси, чтобы поехать на работу в МГУ. После госпитализации оказалось, что Николай Николаевич повредил семь ребер: с третьего по восьмое, и одиннадцатое – где-то были трещины, а где-то и переломы.

Дроздов человек опытный, потому, когда падал, подставил локоть под ребра и более серьезных последствий избежал. Но одно поломанное ребро повредило легкое – именно эта травма стала самой тяжелой. Полное восстановление после подобных травм даже у молодых людей может занимать год. А у пожилых людей и дольше. Так как ребро зацепило легкое, то в плевральной полости появились жидкость и воздух. Повреждение легкого спровоцировало проблемы именно с ним – отсюда до сих пор есть сложности с глубоким дыханием. Потому Николай Николаевич разговаривает негромко.

Из-за этого Дроздов периодически оказывается в больнице. После очередной плановой сдачи анализов и полного обследования организма выяснилось, что у него незначительно повышен показатель крови на ПСА – что может говорить о воспалительном процессе, доброкачественном заболевании и лишь в 13% случаев о злокачественном процессе. Так что поводов для серьезного беспокойства пока нет, Дроздов прошел дополнительные обследования и получил необходимое лечение. А по плану у Николая Николаевича осенью лекция на тему «Происхождения Вселенной и Земли».