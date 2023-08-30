Минприроды России предложило новосибирским властям скорректировать правила для Заельцовского лесного парка

В границы особо охраняемой территории попали и частные дома. Фото: google.com/maps

НУЖНО ЛИ ГРЯДКИ ОХРАНЯТЬ

Представьте, что вы живете в частном доме: жарите стейки на гриле, строите во дворе беседку, отмерили участок под будущую баню. Но тут выходит закон, который определяет: ваша земля под охраной, представляет особую природную ценность. И теперь строить во дворе вы не сможете, потому что находитесь на особо охраняемой природной территории. Таким статусом (сокращенно - ООПТ) власти Новосибирской области объявили территории, прилегающие к Заельцовскому бору.

Вокруг новосибирской ООПТ продолжаются тяжбы, доходившие до Верховного суда. А 2 года назад жалобы на непрозрачность формирования ООПТ выслушал лично генпрокурор Краснов и взял вопрос под личный контроль. В итоге при поддержке Генпрокуратуры закон о создании ООПТ был частично отменен.

Но итоговые границы ООПТ, утвержденные новосибирскими властями в этом году, по-прежнему вызывают у общественности множество вопросов. После колоссального резонанса, судебных исков, внимания прокуратуры, многочисленных публикаций в СМИ власти наконец начали признавать неправоту в формировании охраняемой территории.

Работает в этих местах и бизнес. Фото: Андрей МАНОХИН

УЧАСТКИ ВКЛЮЧИЛИ В ООПТ БЕЗ ПРОВЕРКИ

В частности, погрузиться в проблему пришлось Минприроды России. В ведомстве перечислили критерии, по которым территории следует относить к особо охраняемым, и, кажется, признали: некоторые участки попали в особо охраняемые буквально «за компанию». Вот что говорится в ответе министерства на жалобу одного из владельцев участков в ООПТ: «Минприроды России при согласовании проекта постановления правительства Новосибирской области «О создании особо охраняемой природной территории» не осуществляло проверку конкретных земельных участков, правообладателем которых является ООО «Союз», на предмет наличия вышеуказанных критериев, предусмотренных статьей 2 Федерального закона № 33-ФЗ».

В ситуацию вмешалось Министерство природы России.

В министерстве добавили, что не вправе требовать от правительства Новосибирской области изменения границ ООПТ. Но пояснили, что свои разъяснения региональным властям все-таки направили. И возложили надежду на то, что в вопросе разберется областной суд. Там как раз уже второй год идет спор по поводу границ охраняемой территории.

В редакции «КП» - Новосибирск» имеется копия письма Министерства природных ресурсов и экологии России в адрес правительства Новосибирской области. В нем перечислено, что авторы границ ООПТ включили в них и зоны среднеэтажной застройки, и зоны образовательных объектов.

Федеральное министерство на этот счет пишет: «разработчику проектов следовало учесть факт включения в границы ООПТ регионального значения земельных участков, находящихся в частной собственности, а также уже осуществленные инвестиции в развитие данной территории».

В заключение Министерство природы предлагает региональным властям «урегулировать возникшие разногласия». Сделать это можно двумя способами: либо скорректировать в зоне хозяйственного назначения правовой режим, смягчив ограничения к видам разрешенного использования, либо изъять участки несогласных с правовыми режимами ООПТ для нужд области, но выделить компенсацию.

Получается, что федеральное Минприроды делает акцент на том же, о чем 2 года назад говорил генпрокурор Краснов: создавая ООПТ, нужно учитывать права частных собственников и бизнеса.

Многие места уже десятилетиями обжиты человеком. Фото: Андрей МАНОХИН

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ?

Но как по факту формировались границы и режимы ООПТ? Изначально по заказу регионального министерства природы обследовать будущую ООПТ должна была компания «Геосити». Директор организации Павел Батин утверждает, что от заказчика систематически поступали изменения в ТЗ и пожелания по поводу судьбы тех или иных участков.

В итоге заказчик вообще не принял результаты экспертизы. Хотя, отстаивая свои выводы, Батин ссылался на очевидную непригодность отдельных участков для включения в лесной парк.

- Мне пришлось проводить экологическую экспертизу за свой счет. И в ней было написано: часть территории не представляет природоохранной ценности, так как застроена и так как это не лесной фонд, - говорит Батин про спорные участки.

Несмотря на то, что компании «Геосити» поручили исследовать территории, следовать ее выводам отказались. В итоге одни базы и поселки исключили из ООПТ, а другие, с аналогичным назначением, оставили.

«ЗДРАВОГО СМЫСЛА ЗДЕСЬ НЕТ»

Мы неоднократно слышали мнения о спорности включенных в ООПТ участков и от экспертов, и от местных жителей. Но решили выехать на место - непосредственно в Заельцовский бор, чтобы увидеть все собственными глазами.

Мы отправились к тем участкам, которые вырезаны из первоначальных границ ООПТ. Это воинская часть, санаторий «Ельцовка», жилые комплексы Гринвуд, Flora&Fauna и еще ряд участков. Везде есть деревья, а вокруг санатория и воинской части даже густой лес. И ведь казалось бы, и ЖК, и санаторий, и часть стоят в лесу и могли бы попасть в ООПТ. Но в этих местах давно ведет жизнедеятельность человек, они уже освоены, поэтому исключение из ООПТ полностью резонно. И было бы логично не включать в охраняемую зону все участки, где застройка возобладала над лесом. Но есть территории с домами, банями, грядками и гаражами, которые все-таки вошли в ООПТ.

- 1400 гектаров - застроенная территория. Зачем было включать ее в ООПТ? Чтобы она не расстраивалась дальше? Но это корректируется Генеральным планом и правилами землепользования. Накладывать дополнительные ограничения не требовалось, - рассуждает Павел Батин и резюмирует: - Здравого смысла здесь нет.

Ведомственный военный санаторий. Фото: Андрей МАНОХИН

НЕПОНЯТНАЯ ЛОГИКА

Власти заявляли, что ценность земли оценивали также специалисты Новосибирского государственного аграрного университета. По заказу областного минприроды они проводили экологическое обследование территории.

В условиях государственного контракта сказано, что обследованию подлежат строго 5,668 тысячи гектаров, обозначенных на карте. То есть заказчик - правительство области - заранее определил будущие границы ООПТ, а исполнитель не должен был проверять территории за ними. А может, они тоже нуждаются в охране?

Экспертам НГАУ поручили определить степень так называемой деградации участков в заданных границах, то есть надо было прописать, где бор сохранился в максимально первозданном виде, а где люди проложили тротуары и обустроили грядки. Очевидно же, что дача с картофельным огородом нуждается в госохране меньше.

Но, узаконив границы ООПТ, чиновники словно проигнорировали оценку экспертов. Не бьется карта с заключениями об уровне деградации. Контуры лесного парка (такое определение закрепилось за ООПТ) не совсем укладываются в логику - на карте Заельцовского бора заказчик в итоге буквально вырезал отдельные участки. Вот здесь - жилые дома, они включены в охраняемые территории. А здесь такие же дома и даже лес ювелирно обошли, оставив за границами лесного парка.

Заявленные намерения - сохранить зеленые легкие Сибири - казались очень своевременными. Но фактически формирование лесного парка в Новосибирске вызывает вопросы, на которые ни мы, ни эксперты пока не находим ответов. Власти как будто не следовали собственным же правилам игры: помимо тех участков, которые мы объехали, из ООПТ вырезано еще почти 150 гектаров, а около 60 гектаров, наоборот, были «пришиты». И все это не бьется с заключениями экспертизы.

Да и общественности чиновники не объяснили, каковы принципы формирования ООПТ. Возможно, поэтому и общественные слушания по данному вопросу не проводились: чтобы не объяснять, по каким критериям формируется лесной парк. Интересно, последует ли региональное минприроды рекомендациям федерального министерства? Или же интерес к самой дорогой земле в области возобладает? А может, никакой заинтересованности в земле тут нет, а власти просто хотели повысить свой рейтинг на актуальной теме - экологии? Но почему это сделано в ущерб правам и интересам собственников земли - непонятно.