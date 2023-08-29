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Пассажиры, едущие в поезде на верхней полке, теперь официально могут два часа в день сидеть на нижней полке, причём за столом! Что бы при этом ни думали их соседи по купе и плацкартному вагону, купившие более дорогие билеты на нижние места. Это - одно из новшеств в обновлённых «Правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», которые вступают в силу с 1 сентября 2023 года.

Новые правила в поездах России с 1 сентября 2023 года

С 7 до 10 утра пассажир с верхней полки имеет право в течение 30 минут завтракать за столом.

С 12 до 15 часов у него есть законный час на обед.

С 19 до 21 часа - ещё 30 минут на ужин.

С одной стороны, все логично. Неудобно пить кофе или есть курицу на верхней полке, где и сесть-то сложно. Да ещё и прямо на постели. Но с другой стороны, неужели такие мелочи действительно надо прописывать в правилах, утверждать подпись лично министра транспорта? По-человечески договориться не можем? Понятно же, что подкрепляться надо всем, а столик в купе - один на всех (в отличие от полки, она у каждого своя).

К счастью, в большинстве случаев попутчики адекватны и дружелюбны, чаи гоняют под стук колёс все вместе, да ещё и друг друга угощают.

Но новые строчки в документе появились не на ровном месте. Бывает, что хозяин нижней полки просто спит до полудня, неудобно его тревожить - а теперь есть официальные основания. Или наоборот, человек с верхней полки располагается за столом как у себя дома, не загонишь на второй ярус - опять же появились аргументы на этот случай.

Важный нюанс: не можете договориться сами - обращайтесь к проводнику. В правилах сказано, что пассажир с нижней полки обязан уступить место у стола по требованию проводника.

Что изменится для пассажиров поездов

Слушать музыку теперь можно только в наушниках. Колонки, мобильник с плейлистом на полную катушку и песни под гитару (как и любые другие музыкальные инструменты) - под запретом.

Список документов для покупки билета с 1 сентября 2023

Прописан полный перечень документов, с которыми можно купить билет на поезд и сесть в вагон. В него, в частности, добавили загранпаспорт.

Всего в списке 20 вариантов, в том числе:

1. Внутренний паспорт

2. Загранпаспорт

3. Паспорт иностранного гражданина

4. Временное удостоверение личности гражданина РФ

5. Свидетельство о рождении лица, не достигшего возраста 14 лет

6. Военный билет

7. Справка об освобождении из мест лишения свободы.

Отправиться в поездку по железной дороге можно даже с просроченным паспортом или свидетельством о рождении. Главное, чтобы срок действия истёк не более чем 90 дней назад. Эта поблажка удобна, например, для молодожёнов - девушка взяла фамилию мужа, но может спокойно путешествовать по старому паспорту. Или для тех, кто отметил 45-летие, однако вовремя не поменял документ.