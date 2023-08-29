"В тюрьме они должны работать": Россияне призвали направлять заключенных на тяжелые работы

В России заключенных все активнее привлекают к труду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России заключенных все активнее привлекают к труду. Уже и частные компании начинают приглашать осужденных к себе на простые работы. Однако большинство россиян считают, что заключенных следует отправлять именно на физически тяжелые работы, чтобы они смогли полностью прочувствовать наказание, а заодно и принести пользу государству. Такого мнения придерживаются 53% респондентов, говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Однако остальные участники исследования предлагают иначе использовать труд осужденных. Так, 21% россиян говорят, что заключенных лучше трудоустраивать по профилю, так они смогут принести больше пользу. Ведь оступившийся человек может иметь хорошее образование или большой опыт, и его знания не должны пропадать зря.

А вот 12% опрошенных предлагают отправлять осужденных в отдаленные населенные пункты, туда, где не хватает рабочих рук. И пусть изучают новые профессии, помогают в тех сферах, где помощь действительно нужна.

11% считают справедливым отправлять заключенных на общественно полезные работы: например, убирать улицы и общественные места, заниматься озеленением или помогать в создании инфраструктуры.

А вот 1% предлагают устраивать осужденных в госкорпорации, а не на частные предприятия, тогда за ними и присмотр будет лучше.

Еще 1% считают, что заключенные лучше будут справлять с простой работой, типа операторов колл-центров поэтому направлять их нужно именно туда.

И, наконец, оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Кто-то ответил, что для заключенных по разным статьям работы должны подбираться индивидуально, а кто-то добавил, что заключенные должны трудиться в своей же колонии, работ там, наверняка, не мало: повара, уборщики и т.д.

«В тюрьме они должны работать. В месте, где отбывают наказание», - делится своим мнением участник опроса.

«Я думаю, это должно зависеть от статьи, по которой они отбывали наказание», - рассуждает другой.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 6,1 тысячи человек.