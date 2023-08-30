Почему отдых в России дорожает быстрее, чем туры за границу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Август нынче выдался жаркий. И чем дольше изучаешь цены на отдых, тем сильнее бросает в жар. Особенно, когда видишь поездки по России! Туристическая статистика гласит: отдых в России за год подорожал сильнее, чем в дальнем зарубежье.

Почему так происходит и можно ли рассчитывать на экономию, если отправиться путешествовать по стране осенью?

А ЦЕНЫ ЛЕТЯТ

Данные туристических сайтов гласят: затраты на отдых в России за год выросли почти на треть. А в Турции и Египте - в пределах 17% (см. «Только цифры»). Это при том, что рубль за год упал на 60-70%.

Цены на отдых в разных странах Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Статистика, конечно, вещь коварная. Аналитики туристических сайтов считают средний чек - сумму, которую россияне заплатили за тур, без привязки к его условиям. Но туры бывают разными, в том числе и по времени. Например, больше наших граждан стали выезжать куда-то по России не на два-три дня, а хотя бы на неделю. А на Турции, наоборот, стараются экономить: берут более короткие туры и отели не пяти, а четырех звезд. Вот и получится, что в среднем затраты на отпуск в Турции растут как-то не очень, а в России - о-го-го. Примерно так и объясняют ситуацию в Российском союзе туриндустрии.

Но как ни считай, а даже официальная статистика подтверждает: цены на путешествия по России растут явно быстрее, чем наши доходы. Зарплаты в стране, по данным Росстата, за год выросли в среднем на 13,3% (и вы еще попробуйте найти тех, кому так повезло). А перелет в салоне эконом-класса за год подорожал почти на 15%. Это именно в сравнении с пиком прошлого отпускного сезона — июль к июлю. И не очень сэкономишь, отправившись к морю поездом: проезд в плацкартном вагоне в более-менее приличном фирменном поезде за год вырос в цене на четверть. Гостиницы и пансионаты в сравнении с этим, можно сказать, вообще не подорожали — какие-то жалкие 7,5%-8,5% (см. «Только цифры»). Но суммируем все это вместе и… Вас уже тоже бросает в жар?

Смотрел по привычке билеты в Черногорию… Потом посмотрел билеты в Сочи. В общем, съездили с семьей на машине в Пушкинские горы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЗАПЧАСТИ, ЗАРПЛАТЫ И НОВАЯ ЛУЖАЙКА

Транспортники, особенно авиаторы, сейчас могут часами рассказывать, как у них теперь все сложно с запчастями и обслуживанием и почему нам ради нашей же безопасности надо платить им больше.

А отельеры жалуются на санкции курс рубля (а вы думали, они только на стоимость поездок за рубеж влияют?).

- Многая продукция, которую мы закупали для нашего отеля - например, химия, текстиль, оборудование - производится за рубежом. Из-за сложностей с поставками и высоким курсом валюты цены поднялись в 1,5-2 раза. Соответственно, выросла себестоимость размещения, - рассказывает генеральный менеджер отеля «Грин Флоу» на знаменитом сочинском курорте Роза Хутор Дмитрий Шацкий. - Мы пытаемся удерживать цены за счет поиска качественных аналогов на российском рынке. Некоторые позиции удалось заменить. Но не всегда получается быстро найти продукцию под наши требования.

Есть и неочевидные причины. Переориентация повидавших зарубежные курорты россиян на отечественный отдых добавила нашему турсектору затрат.

- Повышенный спрос потребовал существенного увеличения расходов: на привлечение дополнительного персонала, расширение инфраструктуры, на больший объем закупок, - поделилась с «КП» генеральный менеджер подмосковного отеля Sofrino Park Юлия Терещенко.

По ее словам, одна из основных причин увеличения расходов в «сфере гостеприимства» - рост зарплат в гостиницах и ресторанах, где сейчас остро не хватает персонала. Многие сотрудники в пандемию ушли в другие отрасли. А набрать новых, да побольше прежнего, не так-то просто - кадровый голод сейчас во многих сферах. Заманивать приходится рублем, при этом еще и приходят люди без нужной квалификации — плюсуем затраты на их обучение. Все эти расходы в итоге ложатся на постояльца.

Плюс выросли цены на продукты и напитки, на материалы для гостиничной и ресторанной инфраструктур. Плюс…

- Рост ожиданий от внутреннего туризма тоже влечет увеличение расходов. И, соответственно, влияет на стоимость услуг для туриста, - говорит Юлия Терещенко. - Тот уровень сервиса, который устраивал гостя пару лет назад, сейчас уже не воспринимается как норма. Гости хотят видеть больше услуг и более высококачественный сервис. Для примера, этим летом мы вложили в обустройство парковой зоны больше 5 млн рублей, поскольку гость, привыкший к заграничным подстриженным лужайкам, и у нас стал ожидать подобного. Туристам все больше хочется получать «вау-эффект» от отдыха, а малейшее несовпадение ожиданий грозит негативным отзывом в интернете…

Топ эконом-направлений Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДАЕШЬ СВОИ КОЛЕСА

- Смотрел по привычке билеты в Черногорию… Потом посмотрел билеты в Сочи. В общем, съездили с семьей на машине в Пушкинские горы, - делится коллега.

На семью с двумя детьми, как у моего коллеги, только билеты из Москвы в Сочи на август обошлись бы более чем в 80 тысяч. С багажом, который у семьи с детьми точно будет, - набегает под 100 тысяч. А еще ж отель...

- Третий год наблюдаем тренд на короткие поездки по стране на машине. Путешественники смотрят один или несколько городов, останавливаясь в каждом на один-два дня, и экономят на самолетах-поездах. Бронирование жилья под такие отпуска по сравнению с предыдущими годами выросло в четыре раза, - рассказывает генеральный директор сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин.

Жилье в таких случаях чаще всего бронируется напрямую у собственника через интернет-сервисы (это можно сделать на Tvil.ru, Sutochno.ru, Ostrovok.ru и других сайтах). Чаще это квартира в посуточную аренду или - на большую компанию - дом. И это еще одна, как объясняет Алексей Черепахин, статья экономии - размещение через турагентство выйдет дороже.

Так подорожали услуги для путешественников в России Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС РЕБРОМ

Будет ли дешевле отдыхать осенью?

- Конечно, с началом учебного года поток туристов спадает и стоимость проживания начинает снижаться. Во второй половине сентября у нас будут специальные предложения с максимально выгодными ценами - с учетом скидки, всего 12-13 тысяч за ночь, - сообщили мне в одном приглянувшемся новом анапском отеле «ультра все включено».

Не пугайтесь, не везде так «ультра». По данным ТВИЛ.РУ, средняя стоимость ночи в российских отелях в сентябре - 4 тысячи рублей.

- В среднем за две тысячи в сутки в бархатный сезон можно отдохнуть в Ленинградской области, Крыму или, например, Дедеркое (поселок в Туапсинском районе Краснодарского края - Ред.), - подкидывает варианты Алексей Черепахин.

Ко второй половине сентября цены так или иначе падают примерно на 15-20% в сравнении с пиком сезона.