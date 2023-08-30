По словам экспертов, только недвижимость Мирошниченко тянет на 150 млн рублей! Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В советские годы Ирина Мирошниченко была одной из главных красавиц отечественного кино. Артистку из-за ее яркой внешности часто сравнивали с француженкой Катрин Денев и Мариной Влади - главной музой Высоцкого. Кстати, бард тоже был в числе многочисленных поклонников Ирины. Но эта красивая женщина умирала в одиночестве. Ни детей, ни мужа у 81-летней Мирошниченко не было.

Рядом находилась только помощница по хозяйству, которая доставила заболевшую Ирину Петровну в больницу. В клинике у актрисы диагностировали грипп с осложнениями. Народную любимицу ввели в медикаментозный сон. Увы, через три дня Мирошниченко скончалась в больнице, не приходя в сознание. Грипп дал осложнение на сердце, потом отказали и другие органы.

После смерти звезды в сети активно обсуждали, кому достанется наследство одинокой актрисы. По словам экспертов, только недвижимость Мирошниченко тянет на 150 млн рублей! У артистки была шикарная трехкомнатная квартира на Тверской, где она жила. Плюс загородный дом в подмосковной Опалихе. Остались и счета в банках, но сколько на них денег - неизвестно.

Два брака, два аборта

Ирина Петровна была дважды замужем, но детей так и не родила. В интервью актриса с горечью рассказывала, что два раза делала аборт...

Первый муж Ирины - Михаил Шатров. Фото: Борис КАУФМАН/РИА Новости

Первый брак Мирошниченко заключила с драматургом Михаилом Шатровым, который был старше Ирины на 10 лет. В этом союзе актриса прожила 12 лет. Причина разрыва оказалось банальной - измена. Сначала загулял муж, а потом и Ирина влюбилась в другого мужчину, литовского режиссера Витаутаса Жалакявичюса. Он и стал ее вторым супругом. Правда, уже через полгода после свадьбы брак распался. Третий, уже неофициальный супруг Ирины - ее коллега по МХАТу, актер Игорь Васильев. Но и эти отношения оказались недолговечными: актер серьезно выпивал.

Второй муж актрисы - Витаутас Жалакявичюс. Фото: Борис КАУФМАН/РИА Новости

Доход - 200 тысяч в месяц

В последние годы Ирина Мирошниченко жила одна. Но не чувствовала себя одинокой, да и с деньгами у нее было все в порядке.

- Еще в начале «нулевых», когда мы плотно работали с Ириной Петровной, она ездила на новеньком «Мерседесе». В шикарной шляпе, всегда при макияже, одета с иголочки. И это не первая ее дорогая иномарка. У Мирошниченко, кстати, одной из первых в стране появился «Мерседес». Не знаю, дарили ей эти машины или она сама их покупала, но деньги и поклонники у нее были всегда, - рассказывает KP.RU руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. - Меня с Мирошниченко еще в 90-е годы познакомил Олег Ефремов.

«Моя любимая женщина!» - отрекомендовал он мне актрису. Ирине Петровне нужен был импресарио, чтобы организовывать ей творческие вечера. За один творческий вечер Мирошниченко зарабатывала 350 тысяч рублей. В месяц только на этой подработке у нее могло набежать более трех миллионов.

Роман с актером Игорем Васильевым вспыхнул в 1973 году на съемках фильма «Единственная дорога». Фото: Кадр из фильма

- Тяжело было с ней работать?

- Она была очень капризной. Ни с кем не могла ужиться. После концерта закрывалась в своем номере, не любила застолья. Могла довольно грубо ответить, если была не в настроении. Нелюдимая и очень резкая. Помню, звонит, спрашивает, мол, сколько мне нужно денег, чтобы поставить спектакль. Я говорю: как минимум 100 тысяч долларов. «Хорошо, сейчас поедем к моему поклоннику, он даст тебе денег. Только у меня условие: в спектакле должна быть только я!».

Я извинился, дескать, спасибо, но я с моноспектаклями не работаю, на них тяжело публика идет. В общем, мы тогда не договорились.

Сейчас про Ирину Петровну говорят, что она последние полгода чуть ли не умирала с голоду. Бред! Деньги у нее были. Зарплата в театре 150 тысяч рублей в месяц, плюс пенсия (с надбавкой) - 50 тысяч рублей. Получала минимум 200 тысяч рублей ежемесячно.

Завещала все родственникам

В последние годы Ирина Мирошниченко редко появлялась в свете. По словам соседки, актриса была домоседкой.

- Я жила на одной лестничной клетке с Ириной Петровной. Мирошниченко была «управой» нашего дома, - рассказала KP.RU соседка артистки Наталья. - В этом доме на Тверской-Ямской раньше жили исключительно работники МХТ им. Чехова. Потом многие продали свои квартиры. А Мирошниченко осталась, она очень любила этот дом. Эта двухэтажная квартира ей досталась от первого мужа Михаила Шатрова. По хозяйству Мирошниченко помогала домработница. Покупала ей продукты, убиралась, готовила. Свой «Мерседес» Ирина Петровна водила сама. Выходила из дома всегда с безупречным макияжем и укладкой. Никаких мужчин рядом с Ириной Петровной мы не видели.

Мирошниченко любила садиться за руль сама. Фото сделано в 1994 году: у актрисы тогда была праворульная машина. Фото: Виталий АРУТЮНОВ/РИА Новости

- Мирошниченко, как старшая по дому, была очень строгой, - продолжает Наталья. - Мы ее побаивались, она всех держала в узде. Ирина Петровна установила в доме свои правила. Запретила домофоны, в подъезде всегда сидела консьержка. Причем консьержек выбирала только Ирина Петровна. Могла жестко отчитать жильцов. Но все равно ее любили, уважали. Почти весь дом приехал на похороны, были на прощании и племянники актрисы. Мы удивились, когда журналисты написали, будто у Мирошниченко нет наследников. Неправда! Ирина Петровна все оставила племянникам, сыновьям своего старшего брата Рудольфа, который умер много лет назад. И оставила немало. У Ирины Петровны раньше еще была однокомнатная квартира в Большом Гнездниковском переулке, где жили ее родители. После их смерти Мирошниченко ее сдавала, потом продала. Но у актрисы были еще две квартиры в центре Москвы (помимо жилья на Тверской-Ямской) и загородный дом. Да, с племянниками она общалась нечасто, те приезжали максимум раз в год. Но все же они перезванивались, были на связи. Племянники поздравляли ее со всеми праздниками. Так что Ирина Петровна была не так одинока, как говорят сейчас ее коллеги. Просто она любила одиночество, ей было комфортно наедине со своими мыслями.

КСТАТИ

В коллекции - 67 шуб

- Еще я слышал разговоры, дескать, Ирина Петровна отдала все свои сбережения какому-то молодому мужчине, - говорит руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. - Это надо просто не знать Ирину Петровну! Она была очень избирательна, никогда бы не польстилась на альфонса. Она мне не раз говорила, что для нее важно уважать мужчину. Поверьте, кавалеры бросали к ее ногам деньги, наряды, драгоценности. У нее в коллекции было 67 шуб! Из наших актрис подобная шубная коллекция была только у Лидии Смирновой. Ефремов мне про Мирошниченко с иронией говорил: «Это самая дорогая мебель в нашем театре!» Что и говорить, она брала не столько талантом, сколько удивительным женским шармом. Такая, знаете, обольстительная, роковая женщина. Ее любили мужчины. Любил Ефремов, а еще слышал, что любил Ирину Петровну и Армен Джигарханян. У нее были лучшие мужчины: известные, богатые, в деньгах она не нуждалась.

А В ЭТО ВРЕМЯ

О завещании не думала

По словам адвоката Александра Добровинского, если за последующие полгода возможные наследники не заявят о своих правах, жилье актрисы отойдет городу, а деньги, возможно, государству.

- Я с Мирошниченко разговаривал несколько лет назад, она тогда даже не думала о завещании, - говорит Добровинский.