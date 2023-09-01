Террорист решил взорвать Ленина в Мавзолее, чтобы прославиться

На Украине поспешили расправиться со всеми памятниками вождю пролетариата. Фото: СОЦСЕТИ

Трагедия произошла 1 сентября 1973 года. Войдя в Мавзолей и поравнявшись с саркофагом, в котором

поныне лежит Владимир Ильич, посетитель соединил провода взрывного устройства, спрятанного под одеждой. Вместе с ним погибли шедшие позади в очереди супруги из Астрахани. Ранило 16 человек. Контузило солдат Кремлевского полка, охранявших вождя. Сам Ильич не пострадал.

Красную площадь тут же оцепили. В Мавзолей срочно прибыли глава КГБ СССР Юрий Андропов, его заместитель Георгий Цинев, комендант Кремля генерал Сергей Шорников. В тот же день КГБ возбудил уголовное дело по статье 68 УК РСФСР - «диверсия». ЧП сразу засекретили. Потому и спустя полвека в этой истории много тумана. «Обрывки документов, найденные на останках террориста, свидетельствовали, что это был ранее осужденный на 10 лет лишения свободы мужчина, однако до сих пор точно неизвестно, принадлежали ли в действительности эти документы погибшему», - утверждает Википедия.

«Слабоумный человек»

От террориста остались лишь рука и фрагмент черепа, но по обрывкам паспорта чекисты выяснили, что взрыв устроил Николай Саврасов, 34-летний житель Горловки Донецкой области.

Уже 5 сентября член Политбюро, первый секретарь ЦК компартии Украины Владимир Щербицкий получил из КГБ документ на четырех страницах. Приводим его в сокращении:

«Саврасов Николай Николаевич, 1939 года рождения, русский, беспартийный, малограмотный, трижды судимый: в 1958 году за хулиганство приговорен к трем годам ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь. - Ред.), в 1961 году за разбой к 10 годам ИТЛ и в 1971 году за бродяжничество и тунеядство к одному году лишения свободы. Освобожден 23 сентября 1972 года, находился под надзором органов милиции. Последнее время работал каменщиком СУ-2 треста «Горловскхимстрой». 27 августа по просьбе Саврасова сестра написала заявление об увольнении его с работы по семейным обстоятельствам, 28 августа он был уволен.

Саврасов поддерживал интимные отношения с М... Валентиной Егоровной, 1941 года рождения, рабочей столовой комбината «Артемуголь», характеризовавшейся женщиной легкого поведения. В кругу соседей Саврасов неоднократно заявлял, что хочет вступить в брак с М., но она отказывается. 31 августа с ножевым ранением труп М. был обнаружен в квартире Саврасова, последний скрылся.

Установлено, что Саврасов в период Великой Отечественной войны в возрасте двух лет попал под бомбежку, вследствие испуга до 12 лет был лишен речи и по болезни в школе не учился. В его поведении отмечались некоторые странности, окружающие относились к нему как к слабоумному человеку...

Отбывая наказание, Саврасов часто жаловался на головные боли и головокружение, в связи с этим неоднократно обращался к врачам. По заключению начальника медслужбы ИТК (исправительно-трудовая колония. - Ред.), лечившего Саврасова в 1972 году, последний мог страдать неврастенией с гипертоническим синдромом, что при отсутствии систематического лечения и употребления наркотиков и алкоголя могло привести к осложнению заболевания и к явлениям реактивного психоза.

Опрошенные Поляков, Добровольский и другие лица, отбывавшие наказание вместе с Саврасовым, характеризуют его как недоразвитого и ограниченного в умственном отношении человека, раздражительного, в гневе доходившего иногда до буйства...

Племянник Саврасова Хорошман заявил, что Саврасов употреблял наркотики, после чего в его поведении наблюдались признаки ненормальности. По объяснению сестры, Саврасов в последние дни августа находился дома, вел себя нервозно, высказывал мысли о своей скорой смерти и возможных в связи с этим неприятностях для родственников.

В ходе розыска был установлен и допрошен бывший солагерник Саврасова - Хохлов Анатолий Илларионович, 1941 года рождения, уроженец и житель города Горловки, забойщик шахты, который показал, что начиная с июня сего года Саврасов неоднократно обращался к нему с просьбой достать взрывчатые вещества якобы для глушения рыбы. 27 августа Хохлов похитил на шахте взрывпатрон весом 300 г и 2 электродетонатора, которые в тот же день передал Саврасову и обучил его производству взрыва с помощью батарейки от карманного электрофонаря.

Последний раз Хохлов встречался с Саврасовым у себя на квартире 30 августа. По его показаниям, Саврасов был сильно возбужден и на вопрос, что случилось, ответил: «Узнаешь... Прощай... царство небесное».

Данных об антисоветских и идейно вредных высказываниях со стороны Саврасова в ходе расследования не получено.

Заместитель председателя Комитета госбезопасности при СМ Украинской ССР С. Крикун».

12 декабря 1973 года Московский НИИ судебной психиатрии имени В. П. Сербского вынес вердикт: «Саврасов при жизни страдал органическим поражением головного мозга и психоподобным синдромом... Невменяем». Дело закрыли.

В советские годы очередь к усыпальнице Ильича тянулась через всю Красную площадь. Фото: Виктор АХЛОМОВ/РИА Новости

Затесался в толпу школьников

Почетный караул у Мавзолея называли в СССР Пост № 1. Службу там несли специально обученные солдаты Кремлевского полка. Как же могли допустить взрыв в таком святом месте?

- Мавзолей был главным символом Советского Союза, - говорит историк Ярослав Листов. - Ежегодно его посещали миллионы советских людей, иностранцев. Пик пришелся на полувековой юбилей революции - 1967 год. Свыше 30 млн экскурсантов!

- И никто их, конечно, не досматривал...

- Личный досмотр каждого посетителя перед входом в Мавзолей увеличил бы и без того гигантские очереди. Привычных ныне рамок с детекторами на взрывчатку, металлы тогда в СССР не было. Надо учесть и то, что Саврасов выбрал для теракта особую дату - 1 сентября. Начало учебного года. Многие московские школы после торжественных линеек повезли учеников в Мавзолей. Террорист затесался в толпу школьников. Охрана Кремлевского полка приняла его за учителя. Одет был прилично, вел себя спокойно...

К тому же Советский Союз в целом был спокойным обществом. Терактов, громких преступлений было мало, да о них официально и не сообщали, чтобы не вызвать паники. Мавзолею в следующем году исполнится 100 лет. За все это время здесь было только два взрыва. Первый - в сентябре 1967 года. Житель Каунаса (Литва) некий Крысанов активировал самодельное взрывное устройство перед входом в Мавзолей. Видно, испугался, что охрана его остановит. Террорист погиб. Было еще несколько жертв. Туристке из Италии, пишут, оторвало ногу. Но точное количество погибших и раненых в тот день до сих пор неизвестно. Нет и данных о преступнике.

- Читал, что во время взрыва, который устроил Саврасов, Ленин не получил ни единой царапины. Тело вождя защитило особое бронированное стекло.

- Как раз после теракта Крысанова решено было усовершенствовать саркофаг, поставить бронестекло, защищающее от пуль, взрывчатки. Возникла проблема: бронестекло сильно бликует. В правительственных автомобилях это плюс - не видно, кто внутри. А в Мавзолее люди должны отчетливо видеть тело вождя. Конструкторы сумели решить проблему. Модернизированный саркофаг установили в апреле 1973 года, всего за четыре месяца до нового теракта. Он успешно выдержал «испытание».

«Психически больные бьют по символам»

- С чего вдруг мертвый Ильич стал объектом нападений?

- Ленин в СССР был символом советской власти. В начальных классах школьников принимали в октябрята, вручали значок с портретом юного Ленина. Подрастали ученики - вступали в пионерскую организацию имени Ленина, затем - в ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи). На пионерских, комсомольских значках также профиль вождя. Его именем называли центральные улицы, площади городов, крупных сел по всему СССР. Всюду стояли памятники вождю мирового пролетариата.

Террористы и психически больные люди, каким был тот же Саврасов, обычно бьют по символам. Недаром перед отъездом в Москву он сказал матери, что скоро о нем услышит вся страна.

- И родным вроде бы говорил, что «войдет в историю с черного хода». Понимал, что ему, рецидивисту, за убийство сожительницы светит вышка. Вот и решил умереть с музыкой!

- Судя по показаниям бывшего солагерника Хохлова, которого Саврасов с июня просил достать взрывчатку, теракт он запланировал заранее. А сожительницу убил в последний момент перед отъездом, видимо, чтобы никому не досталась.

Но его надежды на всесоюзную, а то и мировую славу не оправдались. Ни одна газета в СССР о теракте не сообщила.

Тело защищено от нападений прочным бронированным стеклом. Фото: Олег ЛАСТОЧКИН/РИА Новости

КСТАТИ

Пост № 1 ликвидировал Ельцин

- Что сейчас с охраной Мавзолея?

- Это по-прежнему один из самых посещаемых объектов Москвы, - напоминает историк Ярослав Листов. - Около половины гостей - иностранцы. Вход, как и в СССР, бесплатный. Всех проверяют на металлоискателе. Запрещено проносить сумки и крупные металлические предметы, бутылки с жидкостью.

Хотя Пост № 1 у усыпальницы вождя ликвидировал Ельцин в октябре 1993 года, после расстрела Белого дома, охрана там сейчас более серьезная, чем во времена СССР. Это связано с геополитической ситуацией последних лет. А Мавзолей, как часть Кремля, находится в ведении кремлевской комендатуры.

Впрочем, Ленин давно уже не является частью государственной идеологической системы. Поэтому Мавзолей не привлекает внимания террористов. Скорее, здесь пытаются самовыразиться разные фрики. То мошонку прибьют к брусчатке Красной площади, то туалетную бумагу кинут, святой водой окропят или с плакатом встанут.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Надо ли убрать тело Ильича?

- Периодически возникают инициативы вынести Ленина из Мавзолея и предать тело земле. По православному, христианскому обычаю.

- Я считаю, Ленин должен оставаться там, где сейчас лежит, - говорит историк Ярослав Листов. - По всем российским обычаям он похоронен. Просто форма захоронения - саркофаг. Так же захоронено большое количество русских князей. А в фамильном мавзолее на территории нынешней Эстонии покоится забальзамированное тело героя Отечественной войны 1812 года генерал-фельдмаршала Михаила Барклай-де-Толли. В мавзолее Нью-Йорка - тело генерала и президента США Улисса Гранта, в Париже - саркофаг с останками Наполеона. Ленин был атеистом. Поэтому разговоры о его христианских, православных похоронах - нонсенс.

Если уж зашел разговор о христианстве... В базилике собора Святого Петра в Риме в хрустальном гробу покоится забальзамированное тело папы римского Иоанна XXIII, причисленного к лику святых.

На мой взгляд, все разговоры о выносе тела Ленина - чистая политика. Эти люди борются с нашим прошлым. Как это происходит сейчас на Украине, где пытаются отделиться от своего прошлого.

- Потому там и устроили «ленинопад», «пушкинопад».

- Для незалежной важно совершить такой символический акт - расстаться с прошлым, с Россией. Россия же, которая смело идет в будущее, должна видеть всю свою историю. Это и захоронения русских князей на территории Кремля, революционеров за Мавзолеем, и сам Мавзолей, Новодевичье кладбище, Мытищинское кладбище, где сейчас хоронят новых наших героев. Все это наша история, которую мы должны сохранить для потомков.

Кстати, с 1990 года ансамбль Московского Кремля и Красная площадь, включая Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены, находятся в списке объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, которые подлежат сохранению в неизменном виде.