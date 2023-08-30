Военная спецоперация на Украине 30 августа 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 августа 2023 года.

Бойцы добровольческой бригады «Волки» во время боев около Соледара в ДНР взяли в плен нескольких наемников из Польши, а также военных украинской армии.

Отмечалось, что украинские войска намеревались взять штурмом позиции бригады в течение трех дней, ведя при этом массированный обстрел из ствольной артиллерии, а также используя кассетные боеприпасы.

Украина прибегла к аварийной помощи из энергосистем Польши, а также Румынии на фоне рекордного потребления электроэнергии 28 августа.

ВС России предотвратили попытку Украины атаковать объекты в РФ, сбив беспилотник самолетного типа. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря, сказано в заявлении Минобороны РФ.

Российские подразделения отразили атаку штурмовой группы украинских войск у Невельского, а потери ВСУ на Донецком направлении составили более 340 бойцов, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что за прошедшие сутки российские средства ПВО перехватили противокорабельную ракету «Нептун», два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, а также 27 беспилотников украинских войск.

Экс-разведчик США Риттер заявил, что 47 механизированная бригада ВСУ практически полностью исчезла в результате ударов российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».